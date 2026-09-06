Cada seriéfilo tiene ese capítulo que podría volver a ver una y otra vez. Ese episodio que se quedó guardado en la memoria por una escena, una revelación o simplemente porque consiguió hacer algo que no todas las series logran: provocar una emoción que permanece mucho después de terminar.

Pero cuando hablamos de los episodios mejor rankeados de la historia, hay algunos que aparecen una y otra vez entre los favoritos de los espectadores. IMDb tiene su propio ranking y, aunque los gustos siempre serán subjetivos, estos cinco consiguieron hacerse un lugar entre los grandes.

Así que, porque es domingo y nunca es mal momento para descubrir qué ver en la próxima maratón, aquí va el top.

1. “Ozymandias” —

Breaking Bad

(2013)

“Ozymandias” de Breaking Bad encabeza el ranking de los episodios mejor valorados. (Fotografía: IMDb )



Todo lo que Walter White construyó comienza a desmoronarse. Con una tensión constante y consecuencias devastadoras, el episodio muestra el punto más oscuro de su transformación y por qué es considerado uno de los grandes capítulos de la televisión.

2. “Everyone’s Waiting” —

Six Feet Under

(2005)