Cientos de series, miles de episodios y una cantidad imposible de historias que nos han hecho reír, llorar, gritarle a la pantalla o quedarnos en silencio cuando aparecen los créditos.
Solo porque es domingo: Estos son los cinco episodios mejor rankeados de la historia
Cada seriéfilo tiene ese capítulo que podría volver a ver una y otra vez. Ese episodio que se quedó guardado en la memoria por una escena, una revelación o simplemente porque consiguió hacer algo que no todas las series logran: provocar una emoción que permanece mucho después de terminar.
Pero cuando hablamos de los episodios mejor rankeados de la historia, hay algunos que aparecen una y otra vez entre los favoritos de los espectadores. IMDb tiene su propio ranking y, aunque los gustos siempre serán subjetivos, estos cinco consiguieron hacerse un lugar entre los grandes.
Así que, porque es domingo y nunca es mal momento para descubrir qué ver en la próxima maratón, aquí va el top.
1. “Ozymandias” —
Breaking Bad
(2013)
Todo lo que Walter White construyó comienza a desmoronarse. Con una tensión constante y consecuencias devastadoras, el episodio muestra el punto más oscuro de su transformación y por qué es considerado uno de los grandes capítulos de la televisión.
2. “Everyone’s Waiting” —
Six Feet Under
(2005)
El episodio final de Six Feet Under se despide de la familia Fisher con una mirada al futuro de cada personaje. Una historia sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo que convirtió su cierre en uno de los más recordados de la televisión.
3. “The View from Halfway Down” —
BoJack Horseman
(2020)
BoJack se encuentra con personas de su pasado en una extraña reunión que rápidamente se convierte en una reflexión sobre sus decisiones, la culpa y la muerte. Uno de los episodios más profundos y perturbadores de la serie.
4. “End of the Prologue” —
Vinland Saga
(2019)
El final de la primera temporada cambia por completo el rumbo de la historia de Thorfinn. Lo que parecía ser una historia de venganza termina abriendo la puerta a algo mucho más grande para el protagonista.
5. “Sozin’s Comet - Part 4: Avatar Aang” —
Avatar: The Last Airbender
(2008)
Aang finalmente enfrenta al Señor del Fuego Ozai, pero su mayor desafío no es solamente derrotarlo, sino hacerlo sin traicionar sus propios principios. Un cierre épico para una de las series animadas más queridas.
Y aquí te van otras cinco
Porque sabemos que cinco nunca son suficientes, estos son otros episodios que también aparecen entre los mejor rankeados:
- “Plan and Execution” — Better Call Saul
- “Re;” — Code Geass
- “Face Off” — Breaking Bad
- “The Rains of Castamere” — Game of Thrones
- “Felina” — Breaking Bad
Al final, los rankings pueden decirnos cuáles son los favoritos de los espectadores, pero cada seriéfilo tiene su propio capítulo intocable. Ese que puede volver a ver aunque conozca cada diálogo y sepa perfectamente qué va a suceder.