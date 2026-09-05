Ni todo eso, ni siquiera el cariño que la gente le tenía al personaje desde su aparición en Spider-Man: Into the Spider-Verse, consiguió asegurar su futuro. Hasta ahora, Prime Video no ha revelado públicamente una razón específica detrás de la cancelación, por lo que las 11 nominaciones al Emmy hacen que la decisión resulte todavía más llamativa.

Sony y Amazon continuarán desarrollando proyectos relacionados con el universo de Spider-Man pese al final de la serie. (Fotografía: IMDb )

El universo de Spider-Man continuará sin Nicolas Cage

La cancelación tampoco significa que Sony y Amazon hayan terminado con este universo. Ambas compañías continúan desarrollando nuevas series basadas en personajes relacionados con Spider-Man, aunque Spider-Noir ya no estará entre ellas.

Así termina, al menos por ahora, el paso de Nicolas Cage como Spider-Noir. Una temporada, ocho episodios y 11 nominaciones al Emmy conforman una carrera televisiva bastante corta para un personaje que parecía tener mucho más por contar.

Y todavía podría despedirse con una última sorpresa: Spider-Noir tiene la oportunidad de ganar uno o varios Emmy, solo que ahora como una serie que oficialmente ya está cancelada.