Spider-Noir llegará a los Emmy 2026 con 11 nominaciones, quizá consiga alguna estatuilla, lo que no tendrá será, para sorpresa de muchos, una segunda temporada. Prime Video decidió cancelar la serie protagonizada por Nicolas Cage después de apenas ocho episodios.
1 temporada y 11 nominaciones a los Emmy después, ‘Spider-Noir’ es cancelada
La noticia llega a pocos días de la ceremonia y deja a la producción en una situación bastante peculiar. Mientras podría sumar uno o varios Emmy a su corta historia, su futuro ya está decidido y no habrá más capítulos de Cage recorriendo las calles de Nueva York como este detective convertido en superhéroe.
‘Spider-Noir’ se queda sin segunda temporada
Estrenada en mayo, la serie llevó por primera vez a Nicolas Cage a protagonizar una producción televisiva y lo hizo con un personaje que parecía hecho a su medida: un detective privado envejecido y atormentado que, en la Nueva York de los años 30, debe enfrentarse nuevamente a su pasado como superhéroe.
Pero Spider-Noir también intentó diferenciarse visualmente del resto de las producciones de superhéroes. Inspirada en el cine noir y el expresionismo alemán, con la opción de verse en blanco y negro o a color, reforzaba una estética que terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.
Ni todo eso, ni siquiera el cariño que la gente le tenía al personaje desde su aparición en Spider-Man: Into the Spider-Verse, consiguió asegurar su futuro. Hasta ahora, Prime Video no ha revelado públicamente una razón específica detrás de la cancelación, por lo que las 11 nominaciones al Emmy hacen que la decisión resulte todavía más llamativa.
El universo de Spider-Man continuará sin Nicolas Cage
La cancelación tampoco significa que Sony y Amazon hayan terminado con este universo. Ambas compañías continúan desarrollando nuevas series basadas en personajes relacionados con Spider-Man, aunque Spider-Noir ya no estará entre ellas.
Así termina, al menos por ahora, el paso de Nicolas Cage como Spider-Noir. Una temporada, ocho episodios y 11 nominaciones al Emmy conforman una carrera televisiva bastante corta para un personaje que parecía tener mucho más por contar.
Y todavía podría despedirse con una última sorpresa: Spider-Noir tiene la oportunidad de ganar uno o varios Emmy, solo que ahora como una serie que oficialmente ya está cancelada.