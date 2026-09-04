A este par se une Claire Foy como Joyce Hopkirk, periodista y amante de Lamb, quien se encoge de hombros ante semejante misoginia a cambio de conseguir una página femenina más progresista bajo su control.

El verdadero conflicto llega cuando la esposa del adjunto de Murdoch, Sir Alick McKay, es secuestrada y los peligros del enfoque periodístico irresponsable de Lamb comienzan a salir a la luz. Su respuesta es recurrir a material sensacionalista y titulares llamativos, incluso cuando la policía le advierte que un reportaje tan invasivo podría afectar el caso. Lamb replica que esa es precisamente su intención.

‘Ink’ conecta el periodismo de 1969 con fenómenos actuales como las noticias falsas y el clickbait. (Fotografía: Netflix )

Murdoch, mientras tanto, comienza a preguntarse si su audaz nuevo fichaje ha ido demasiado lejos y emerge, para sorpresa de muchos, como la conciencia cautelosa y reservada de esta historia.

De hecho, esta contradicción es una constante en Murdoch. Por momentos acepta la banalización de los medios y, en otros, se permite reflexionar sobre el monstruo en el que Lamb se está convirtiendo.

Una historia de 1969 que habla de 2026

‘Ink’ podrá estar contándonos una historia de 1969 y, aun así, se siente sorprendentemente actual. La película conecta el pasado con problemas que hoy conocemos demasiado bien: las noticias falsas, su aceleración con la inteligencia artificial y, por supuesto, el irresistible —y muchas veces peligroso— clickbait.

Aún es temprano para saber si ‘Ink’ llegará a los cines en México; sin embargo, Netflix se encargará de su distribución y la película llegará a Latinoamérica el 8 de enero de 2027. Mientras tanto, compite por llevarse el León de Oro en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia. ¿Tendrá lo necesario para conseguirlo?

