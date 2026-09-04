Puedo admitir que las biopics se están saliendo de control y necesitamos historias frescas, pero también me atrevo a decir que Ink está despertando mi interés después de ser una de las películas más comentadas en el Festival de Cine de Venecia. Quizá sea porque no lleva a la pantalla la historia de un personaje de la forma más glorificada posible, sino la de dos hombres que crearon un periódico que terminó vendiendo su humanidad a cambio de popularidad.
‘Ink’ es la película de Danny Boyle que está causando sensación en la Bienal de Venecia
La dirección está a cargo de Danny Boyle ( Exterminio, Trainspotting, Quisiera ser millonario) y se basa en el guion de James Graham. La historia sigue a Rupert Murdoch y Larry Lamb, quienes reviven un periódico, The Sun, para convertirlo en un diario agresivo, sensacionalista y enfocado en el escándalo.
La cinta explora el momento clave en el que dejan de lado el periodismo ético y el rigor informativo para adoptar una idea bastante más peligrosa: darle a la gente exactamente lo que quiere. Sexo, asesinatos y comportamientos reprobables comienzan a dominar sus páginas, hasta el punto en que Lamb está dispuesto a incluir contenido explícito con tal de conseguir más lectores.
Periodismo sin demasiados límites
Si te gusta Nightcrawler, ‘Ink’ comparte algo de ese cinismo, con personajes de moral cuestionable y dispuestos a prácticamente todo. Una historia que, además, cayó en excelentes manos con Guy Pearce como Rupert Murdoch y Jack O’Connell como Larry Lamb.
A este par se une Claire Foy como Joyce Hopkirk, periodista y amante de Lamb, quien se encoge de hombros ante semejante misoginia a cambio de conseguir una página femenina más progresista bajo su control.
El verdadero conflicto llega cuando la esposa del adjunto de Murdoch, Sir Alick McKay, es secuestrada y los peligros del enfoque periodístico irresponsable de Lamb comienzan a salir a la luz. Su respuesta es recurrir a material sensacionalista y titulares llamativos, incluso cuando la policía le advierte que un reportaje tan invasivo podría afectar el caso. Lamb replica que esa es precisamente su intención.
Murdoch, mientras tanto, comienza a preguntarse si su audaz nuevo fichaje ha ido demasiado lejos y emerge, para sorpresa de muchos, como la conciencia cautelosa y reservada de esta historia.
De hecho, esta contradicción es una constante en Murdoch. Por momentos acepta la banalización de los medios y, en otros, se permite reflexionar sobre el monstruo en el que Lamb se está convirtiendo.
Una historia de 1969 que habla de 2026
‘Ink’ podrá estar contándonos una historia de 1969 y, aun así, se siente sorprendentemente actual. La película conecta el pasado con problemas que hoy conocemos demasiado bien: las noticias falsas, su aceleración con la inteligencia artificial y, por supuesto, el irresistible —y muchas veces peligroso— clickbait.
Aún es temprano para saber si ‘Ink’ llegará a los cines en México; sin embargo, Netflix se encargará de su distribución y la película llegará a Latinoamérica el 8 de enero de 2027. Mientras tanto, compite por llevarse el León de Oro en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia. ¿Tendrá lo necesario para conseguirlo?