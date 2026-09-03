¿Todavía no parece suficiente? LISA también se convirtió en la primera artista de K-pop en anunciar una residencia en Las Vegas, con su serie de cuatro espectáculos VIVA LA LISA en The Colosseum at Caesars Palace, programados para el 13 y 14, así como el 27 y 28 de noviembre de 2026. Las entradas se agotaron en menos de 10 minutos.

‘Always Lalisa’ llegará a los cines

‘Always Lalisa’ fue dirigido por Sue Kim y producido por Sony Music Vision. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, muy pronto llegará a las salas de cine de distintos países. Sí, incluido México.

“Los BLINKs llevaban tiempo esperando esta historia y nos enorgullece darles la oportunidad de celebrar juntos su increíble trayectoria en cines de todo el mundo”, declaró Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, compañía encargada de su estreno limitado en cines.

El documental recorrerá todo este camino a través de entrevistas, actuaciones y escenas detrás de cámaras que nos permitirán conocer un poco más de cerca la dedicación con la que LISA ha trabajado para convertirse en una de las estrellas más importantes del K-pop.

Dirigido por Sue Kim, el documental incluye entrevistas, actuaciones y momentos detrás de cámaras. (Fotografía: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Así que, si eres fiel seguidor de LISA y la has acompañado a lo largo de su trayectoria, anota en tu calendario el 12 de octubre, porque ese día ‘Always Lalisa’ llegará a cines de todo el mundo en formato IMAX, para disfrutar su historia en la mejor pantalla posible.

No queremos adelantarnos, pero todo indica que las entradas comenzarán a venderse este 9 de septiembre.

