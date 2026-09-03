Detrás de la superestrella del K-pop, LISA tiene una historia llena de ambición, sueños y amor por lo que hace. Todo eso quedó retratado en ‘Always Lalisa’, el documental que nos llevará por un viaje lleno de emociones, desde su niñez hasta el boom musical que significó BLACKPINK y, finalmente, su consolidación como solista.
Ya hay fecha de estreno para el documental de LISA, ‘Always Lalisa’
LISA, como era de esperar, protagoniza este documental que la sigue especialmente durante el periodo en el que decidió emprender su propio camino fuera de la agrupación. Para quienes no lo sabemos, esta fue una etapa crucial tanto a nivel personal como profesional, pues significó una nueva independencia después de pasar gran parte de su vida formando parte de un grupo.
Una nueva etapa para LISA
Sí, fue un periodo de cambios, pero también uno de los más fructíferos a nivel profesional. Durante este tiempo actuó en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en la primera artista femenina de K-pop y la primera artista tailandesa en conseguirlo.
Y ese es solo el principio de la lista. En 2025 actuó en Coachella como solista, formó parte del comité organizador de la Met Gala 2026, nuevamente haciendo historia como la primera artista de K-pop en hacerlo, participó en los Globos de Oro 2026 y debutó como actriz en la serie de HBO ‘The White Lotus’. Además, firmó dos proyectos más para Netflix, en uno de los cuales también participa como productora ejecutiva.
¿Todavía no parece suficiente? LISA también se convirtió en la primera artista de K-pop en anunciar una residencia en Las Vegas, con su serie de cuatro espectáculos VIVA LA LISA en The Colosseum at Caesars Palace, programados para el 13 y 14, así como el 27 y 28 de noviembre de 2026. Las entradas se agotaron en menos de 10 minutos.
‘Always Lalisa’ llegará a los cines
‘Always Lalisa’ fue dirigido por Sue Kim y producido por Sony Music Vision. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, muy pronto llegará a las salas de cine de distintos países. Sí, incluido México.
“Los BLINKs llevaban tiempo esperando esta historia y nos enorgullece darles la oportunidad de celebrar juntos su increíble trayectoria en cines de todo el mundo”, declaró Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, compañía encargada de su estreno limitado en cines.
El documental recorrerá todo este camino a través de entrevistas, actuaciones y escenas detrás de cámaras que nos permitirán conocer un poco más de cerca la dedicación con la que LISA ha trabajado para convertirse en una de las estrellas más importantes del K-pop.
Así que, si eres fiel seguidor de LISA y la has acompañado a lo largo de su trayectoria, anota en tu calendario el 12 de octubre, porque ese día ‘Always Lalisa’ llegará a cines de todo el mundo en formato IMAX, para disfrutar su historia en la mejor pantalla posible.
No queremos adelantarnos, pero todo indica que las entradas comenzarán a venderse este 9 de septiembre.