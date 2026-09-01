La isla olvidada

Estreno: 24 de septiembre

Dónde verla: Cines

DreamWorks apuesta por una nueva aventura animada con Jo y Raissa, dos amigas que encuentran un portal hacia Nakali, una misteriosa isla habitada por criaturas inspiradas en la mitología filipina. El verdadero reto no será llegar, sino encontrar la manera de volver a casa sin perder los recuerdos que las unen.

Avengers: Endgame Bonus Infinity Version

Estreno: 24 de septiembre

Dónde verla: Cines

Por si ya habíamos superado el “I love you 3000”, Avengers: Endgame vuelve a la pantalla grande en una edición especial. Una oportunidad para revivir una de las películas más importantes del MCU mientras Marvel se prepara para abrir una nueva etapa de los Vengadores.

Netflix, Prime Video y más. Qué ver en streaming

No todo implica comprar palomitas tamaño jumbo. Netflix, Prime Video, Disney+ y Apple TV también tienen varias razones para quedarnos en casa este septiembre, con regresos esperados, adaptaciones literarias y algunas películas que finalmente llegan al streaming.

Mal de amores

Estreno: 2 de septiembre

Dónde verla: Netflix

México, revolución y un corazón dividido. Basada en la novela de Ángeles Mastretta, la serie sigue a Emilia Sauri, una mujer que quiere estudiar medicina, ser libre y amar bajo sus propias reglas en una sociedad que tiene otros planes para ella. Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora, dirige y adapta esta historia de siete episodios.

The Mandalorian & Grogu

Estreno: 2 de septiembre

Dónde verla: Disney+

Después de su paso por cines, Din Djarin y Grogu llegan al streaming. La caída del Imperio no significa que la galaxia esté precisamente en paz, así que el Mandaloriano y su pequeño aprendiz vuelven a la acción para ayudar a la Nueva República.

Los caballeros

, temporada 2

Estreno: 3 de septiembre

Dónde verla: Netflix

El imperio criminal de Eddie Horniman está lejos de desaparecer. Theo James regresa para una segunda temporada en la que su personaje tiene planes todavía más ambiciosos para el negocio, mientras Susie busca nuevas oportunidades para expandirlo. Crimen, humor negro y el inconfundible estilo de Guy Ritchie están de vuelta.

Mayday

Estreno: 4 de septiembre

Dónde verla: Apple TV

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh se unen en una comedia de acción ambientada durante la Guerra Fría. Un piloto estadounidense queda atrapado en territorio soviético y termina dependiendo de un peculiar exagente de la KGB para sobrevivir.

Enfrentados: Marfil

Estreno: 9 de septiembre

Dónde verla: Prime Video

Basada en la novela de Mercedes Ron, la película sigue a Marfil Cortés, quien después de ser secuestrada queda bajo la protección de Sebastián Moore. ¿El problema? Su nuevo guardaespaldas no tarda en convertirse en algo más. Ester Expósito y Hugo Diego García protagonizan esta nueva apuesta romántica de Prime Video.

Neagley

Estreno: 16 de septiembre

Dónde verla: Prime Video

El universo de Reacher se expande. Maria Sten retoma el papel de Frances Neagley en su propia serie, donde una muerte sospechosa relacionada con su pasado la lleva a una nueva investigación. Si eres fan de la serie original, probablemente esta ya estaba apuntada en tu calendario.

Toy Story 5

Estreno: 23 de septiembre

Dónde verla: Disney+

Woody, Buzz y compañía han sobrevivido a prácticamente todo, pero ahora enfrentan quizá a su rival más complicado: la tecnología. Después de pasar por cines, Toy Story 5 llega a Disney+ con Lilypad, una tablet que pone en duda el lugar que todavía ocupan los juguetes en la vida de Bonnie.

La hipótesis del amor

Estreno: 23 de septiembre

Dónde verla: Prime Video

Uno de los fenómenos de BookTok finalmente llega a la pantalla. Lili Reinhart y Tom Bateman protagonizan la adaptación de la novela de Ali Hazelwood sobre Olive y Adam, quienes comienzan una relación falsa que, como era de esperarse, termina despertando sentimientos bastante reales.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Estreno: 17 de septiembre

Dónde verla: Netflix

Después de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menendez, la antología criminal de Ryan Murphy pone la mirada en Lizzie Borden, una de las figuras más famosas del true crime estadounidense. Una nueva entrega que explora el célebre caso de los asesinatos que marcaron su historia y alimentaron más de un siglo de fascinación.

Entre regresos cargados de nostalgia, grandes franquicias, adaptaciones literarias y nuevas obsesiones para maratonear, septiembre tiene suficiente contenido para mantenernos ocupados. Ahora el verdadero problema será decidir qué vemos primero.