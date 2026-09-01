La historia seguirá a ambos personajes durante un viaje por la región de Galar, donde emprenderán distintas misiones para ayudar y proteger a otros Pokémon. Como suele ocurrir en este universo, sus planes no siempre saldrán como esperan y el recorrido pondrá a prueba su amistad mientras se enfrentan a peligros, rivales, nuevas alianzas y, por supuesto, muchos otros Pokémon.

Pero quizá lo más interesante sea quién está detrás del proyecto. La nueva serie fue creada por Aardman, el estudio británico responsable de títulos como Wallace & Gromit y Shaun the Sheep, por lo que podemos esperar ese característico estilo artesanal de stop motion que ha convertido sus producciones en algo inmediatamente reconocible.

“Pokémon tiene esa rara habilidad de significar algo para los fans de siempre, a la vez que sigue siendo totalmente relevante para el público joven de hoy”, explicó Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, sobre la llegada de la franquicia. La ejecutiva también destacó que la nueva producción permitirá explorar este universo desde una perspectiva fresca y divertida gracias al trabajo de Aardman.

Pokémon apuesta por una generación nueva, sin olvidarse de la anterior

Y quizá ahí está la parte más interesante del acuerdo. Pokémon cumplió 30 años en 2026 y pocas franquicias pueden presumir haber acompañado a varias generaciones sin perder relevancia. Ash, Pikachu y compañía fueron parte de la infancia de millones durante los 90 y los 2000, mientras que videojuegos, cartas, series y nuevos personajes han mantenido vivo el fenómeno entre públicos mucho más jóvenes.

La llegada a Disney+ parece jugar precisamente con esas dos audiencias: recuperar una de las etapas más nostálgicas de la franquicia mientras abre la puerta a historias nuevas como la de Sirfetch’d y Pichu.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu se estrenará mundialmente en Disney XD y exclusivamente en Disney+ en algún momento de 2027, aunque todavía no existe una fecha específica de lanzamiento.

Así que quizá ya no podamos convertirnos en Maestros Pokémon como soñábamos a los 10 años, pero al menos tendremos una buena excusa para volver a intentarlo desde el sillón.