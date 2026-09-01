2. ‘Mal de amores’ pasó de madre a hija

Si Ángeles Mastretta escribió la novela, Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora, fue una de las principales responsables de llevar la historia a Netflix. Catalina trabajó en el guion junto a Fernanda Eguiarte y Daniela Gómez, mientras que Humberto Hinojosa también participó en la dirección.

Además, la propia escritora participó como productora ejecutiva de la serie, por lo que esta adaptación mantiene una conexión muy cercana con la familia detrás de la historia original.

3. Un elenco de primer nivel

La historia sigue a Emilia, una joven que crece en una familia poco convencional para su época y que sueña con convertirse en médica. En el plano amoroso, se encuentra dividida entre Daniel Cuenca, un aventurero revolucionario, y Antonio Zavalza, un médico que representa una vida mucho más estable.

Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia interpretan a estos tres protagonistas, mientras que el elenco se completa con Miguel Rodarte como Diego Sauri, padre de Emilia; Diana Bovio como Josefa Veytia, su madre; Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia, su tía y madrina; Alejandro Puente como Salvador Cuenca, y Sofía Carrera como Sol García.

4. Una historia de amor y de encontrar tu camino

Entre romance, medicina, ideales revolucionarios y una protagonista que se niega a vivir bajo las reglas que otros eligieron para ella, Mal de amores tiene todo para convertirse en uno de los estrenos mexicanos de Netflix más interesantes de septiembre.

Y, aun así, más allá de ser un drama romántico, Mal de amores habla de atreverse a elegir tu propia vida. A través de Emilia, la historia explora la libertad, la vocación y el deseo de romper con lo que se espera de ti, incluso cuando hacerlo significa enfrentarte a tu familia, a tu época y hasta a tus propios sentimientos.

5. Dónde y cuándo ver

Mal de amores

La primera temporada tendrá siete episodios y llegará a Netflix este miércoles 2 de septiembre de 2026. Ahora la pregunta es: ¿será que tendremos una segunda temporada? Habrá que esperar para descubrirlo.

