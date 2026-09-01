Durante años vimos cientos de historias, especialmente de habla inglesa, llevadas a la pantalla tanto en cine como en televisión. Sin embargo, finalmente estamos viendo cómo la literatura latinoamericana obtiene el reconocimiento que merece con producciones que llegan a miles de espectadores alrededor del mundo.
Cinco cosas que debes saber para el estreno de ‘Mal de amores’ en Netflix
Desde Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Como agua para chocolate, de Laura Esquivel; La casa de los espíritus, de Isabel Allende; hasta Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ahora es el turno de Ángeles Mastretta, quien ya había visto una de sus historias llegar al cine con Arráncame la vida y ahora lo hace nuevamente, pero en forma de serie y de la mano de Netflix, con Mal de amores.
Para que tus ganas de ver la serie aumenten todavía más, aquí te contamos cinco datos de esta historia que seguro te va a encantar.
Del libro a Netflix
1. Una historia premiada como una de las mejores
Como ya lo mencionamos, Mal de amores es una novela escrita por Ángeles Mastretta y publicada en 1996. La historia obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1997, un reconocimiento especialmente importante, pues Mastretta se convirtió en la primera mujer en ganarlo.
La novela destacó entre las 180 obras participantes gracias a su reinterpretación del México revolucionario, que se mezcla con el amor y la historia de una mujer decidida a encontrar y construir su propio destino.
2. ‘Mal de amores’ pasó de madre a hija
Si Ángeles Mastretta escribió la novela, Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora, fue una de las principales responsables de llevar la historia a Netflix. Catalina trabajó en el guion junto a Fernanda Eguiarte y Daniela Gómez, mientras que Humberto Hinojosa también participó en la dirección.
Además, la propia escritora participó como productora ejecutiva de la serie, por lo que esta adaptación mantiene una conexión muy cercana con la familia detrás de la historia original.
3. Un elenco de primer nivel
La historia sigue a Emilia, una joven que crece en una familia poco convencional para su época y que sueña con convertirse en médica. En el plano amoroso, se encuentra dividida entre Daniel Cuenca, un aventurero revolucionario, y Antonio Zavalza, un médico que representa una vida mucho más estable.
Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia interpretan a estos tres protagonistas, mientras que el elenco se completa con Miguel Rodarte como Diego Sauri, padre de Emilia; Diana Bovio como Josefa Veytia, su madre; Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia, su tía y madrina; Alejandro Puente como Salvador Cuenca, y Sofía Carrera como Sol García.
4. Una historia de amor y de encontrar tu camino
Entre romance, medicina, ideales revolucionarios y una protagonista que se niega a vivir bajo las reglas que otros eligieron para ella, Mal de amores tiene todo para convertirse en uno de los estrenos mexicanos de Netflix más interesantes de septiembre.
Y, aun así, más allá de ser un drama romántico, Mal de amores habla de atreverse a elegir tu propia vida. A través de Emilia, la historia explora la libertad, la vocación y el deseo de romper con lo que se espera de ti, incluso cuando hacerlo significa enfrentarte a tu familia, a tu época y hasta a tus propios sentimientos.
5. Dónde y cuándo ver
Mal de amores
La primera temporada tendrá siete episodios y llegará a Netflix este miércoles 2 de septiembre de 2026. Ahora la pregunta es: ¿será que tendremos una segunda temporada? Habrá que esperar para descubrirlo.