La película no es precisamente reciente. Se estrenó el 5 de agosto y durante sus primeros días ya había conseguido recaudar una cantidad superior a su costo de producción. Para el 14 de agosto había sido vista por apenas 236 espectadores y acumulaba poco más de 1,000 dólares en taquilla.

Curiosamente, esas cifras también formaron parte de su éxito. Que una película recaudara tan poco despertó la curiosidad de cientos de personas que comenzaron a buscar información sobre ella. Los clips de su animación 3D, extremadamente rudimentaria, con modelos rígidos y diálogos desconcertantes, empezaron a circular como memes.

Entonces ocurrió lo inesperado: el público comenzó a acudir a las salas de cine simplemente para vivir la experiencia colectiva de reírse de la película. Así nació el fenómeno de “es tan mala que es buena” que terminó impulsando su popularidad.

¿Un triunfo de lo humano frente a la inteligencia artificial?

Con cerca de 4 millones de dólares en taquilla, la película consiguió un sorprendente retorno frente a su mínima inversión inicial. (Fotografía: IMDb )

Niu Lai llamó especialmente la atención porque llegó en un momento en el que crear contenido con inteligencia artificial se ha convertido en algo cotidiano. Frente a ello, Xin Yumeng y Sun Lifang hicieron prácticamente todo por su cuenta, en un esfuerzo enorme para dos personas ajenas a la industria cinematográfica y con recursos extremadamente limitados.

Para muchos, ahí está precisamente parte de su encanto: más allá de la calidad del resultado, detrás de la película existe un trabajo profundamente humano, imperfecto y artesanal que terminó conectando con el público.

Ese fue el impulso que Niu Lai necesitaba. Hasta ahora, la película habría conseguido recaudar alrededor de 4 millones de dólares, convirtiéndose en un caso extraordinario por la diferencia entre su inversión inicial y sus ingresos. Quizá no esté al nivel de La Odisea en términos cinematográficos, pero, bueno, por lo menos en retorno de inversión tiene argumentos para presumir.