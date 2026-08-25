‘Un hijo propio’: El documental detrás de la mujer que fingió un embarazo por presión de ser madre

Y es que, tras sufrir múltiples abortos espontáneos y enfrentarse a la presión de política por convertirse en madre, Alejandra Marín fingió un embarazo durante meses, lo que la llevó a cometer un crimen que la dejaría en la cárcel por 13 años y 4 meses.

Quería entender por qué una mujer en estos tiempos tiene que fingir un embarazo tantos meses Maite Alberdi

“Quería entender por qué una mujer en estos tiempos tiene que fingir un embarazo tantos meses”, explica Maite Alberdi en entrevista con Life and Style. “Siento que todas las mujeres tenemos muchas presiones sobre el deseo de maternar y cuando somos madres, en cómo ejercemos nuestra maternidad”, agrega.

A partir de ese cuestionamiento, Mayte inició un proceso de investigación y, durante cuatro años de seguimiento al caso, finalmente se reveló una historia mucho más compleja de lo que en su momento mostraron los titulares con lo ocurrido hace 17 años.

“Creo que la gente va a ver el documental y se va a dar cuenta que no conocían a Alejandra realmente; que su historia estaba contada desde un lugar sin posibilidad de compresión más profunda. Creo que la gente se va a liberar de los prejuicios y podrá mirarla desde otro lugar”, señala.