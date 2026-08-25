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Cine y TV

'Un hijo propio': El documental detrás de la mujer que fingió un embarazo por presión de ser madre

El nuevo documental de Netflix explora la historia de Alejandra, una mujer que fingió ser madre y se robó un bebé en 2009, un caso que México creyó conocer.
mar 25 agosto 2026 05:55 AM
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‘Un hijo propio’: El documental detrás de la mujer que fingió un embarazo por presión de ser madre
"Un hijo propio" ya se encuentra disponible en Netflix. (Cortesía)

El nuevo documental de Netflix Un hijo propio llega con una historia ya conocida en México; en 2009 el nombre de Alejandra Marín apareció en titulares y noticieros por fingir un embarazo, engañar a su familia y finalmente robar un bebé en un hospital de la Ciudad de México.

Este caso fue retomado por la productora chilena Maite Alberdi para abordarlo desde una perspectiva que busca alejarse del true crime y explorar el duelo, la maternidad y las expectativas de vida que orillaron a la mujer a tomar una decisión que se convirtió en un escándalo mediático.

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Y es que, tras sufrir múltiples abortos espontáneos y enfrentarse a la presión de política por convertirse en madre, Alejandra Marín fingió un embarazo durante meses, lo que la llevó a cometer un crimen que la dejaría en la cárcel por 13 años y 4 meses.

Quería entender por qué una mujer en estos tiempos tiene que fingir un embarazo tantos meses
Maite Alberdi

“Quería entender por qué una mujer en estos tiempos tiene que fingir un embarazo tantos meses”, explica Maite Alberdi en entrevista con Life and Style. “Siento que todas las mujeres tenemos muchas presiones sobre el deseo de maternar y cuando somos madres, en cómo ejercemos nuestra maternidad”, agrega.

A partir de ese cuestionamiento, Mayte inició un proceso de investigación y, durante cuatro años de seguimiento al caso, finalmente se reveló una historia mucho más compleja de lo que en su momento mostraron los titulares con lo ocurrido hace 17 años.

“Creo que la gente va a ver el documental y se va a dar cuenta que no conocían a Alejandra realmente; que su historia estaba contada desde un lugar sin posibilidad de compresión más profunda. Creo que la gente se va a liberar de los prejuicios y podrá mirarla desde otro lugar”, señala.

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Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia, actores que interpretaron a Alejandra y a su esposo Arturo Calderón, respectivamente, resaltan el acercamiento que tuvieron con sus personajes. Ambos interpretaron a personas reales que tomaron decisiones que les dejó consecuencias profundas.

El reto para los dos no solo era construir un personaje, sino encontrar la humanidad detrás de sus acciones.

“Para mí fue disfrutar la contradicción, la ambivalencia de los personajes”, explica Espitia. “Hay muchas cosas, o muchas decisiones que yo no hubiera tomado, que yo no hubiera acompañado a alguien que toma esas decisiones, pero también hay mucha humanidad, hay una historia en cada uno de nuestros personajes”.

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Entender a su personaje implicó cuestionarse de dónde venía, quién era y por qué tomó esas decisiones. “Nuestro trabajo era encontrar eso. Se trata de aceptar que todas nuestras acciones tienen consecuencias”, comenta.

Por su lado, Ana Celeste considera que acercarse de esta manera a un personaje con una historia detrás sin juzgarla es un acto de humanidad. “Primero de humanidad y después como actriz, un acto de ética profesional. No juzgar al personaje, lo que sea”, explica.

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El caso de Alejandra Marín pone sobre la mesa una pregunta que sigue vigente: ¿qué tanta pesa sobre las mujeres la expectativa de convertirse en madres?

“En el documental ocurren 15 años de la vida de un personaje y en ese tiempo esa presión no cambia. Esa presión existe hasta el día de hoy y está allí todo el tiempo incluso en las redes sociales”, explica Maite Alberdi.

Desde esta perspectiva, la maternidad no solo podría considerarse un deseo personal, sino una expectativa que se construye a partir del círculo cercano y social. El documental Un hijo propio ya está disponible en Netflix.

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