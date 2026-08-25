‘Un hijo propio’: El documental detrás de la mujer que fingió un embarazo por presión de ser madre

Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia, actores que interpretaron a Alejandra y a su esposo Arturo Calderón, respectivamente, resaltan el acercamiento que tuvieron con sus personajes. Ambos interpretaron a personas reales que tomaron decisiones que les dejó consecuencias profundas.
El reto para los dos no solo era construir un personaje, sino encontrar la humanidad detrás de sus acciones.
“Para mí fue disfrutar la contradicción, la ambivalencia de los personajes”, explica Espitia. “Hay muchas cosas, o muchas decisiones que yo no hubiera tomado, que yo no hubiera acompañado a alguien que toma esas decisiones, pero también hay mucha humanidad, hay una historia en cada uno de nuestros personajes”.
Entender a su personaje implicó cuestionarse de dónde venía, quién era y por qué tomó esas decisiones. “Nuestro trabajo era encontrar eso. Se trata de aceptar que todas nuestras acciones tienen consecuencias”, comenta.
Por su lado, Ana Celeste considera que acercarse de esta manera a un personaje con una historia detrás sin juzgarla es un acto de humanidad. “Primero de humanidad y después como actriz, un acto de ética profesional. No juzgar al personaje, lo que sea”, explica.