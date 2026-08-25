Big Fish - 2003

Fotografías: IMDb

Will Bloom es un periodista distanciado de su padre, Edward, debido a que este siempre ha narrado los pasajes de su vida de una forma fantástica y llena de personajes salidos de cuentos de hadas. Cuando su padre enferma, Will regresa a casa y comienza a descubrir que detrás de sus increíbles relatos se ocultaba una verdad aún más bella y profunda.

Por qué debes verla: Tim Burton nos entrega una película que se aleja del estilo sombrío y gótico que caracteriza buena parte de su filmografía. Aquí vemos escenarios soleados y llenos de vida, además de una historia con uno de los mayores pesos emocionales de su carrera.

El cadáver de la novia - 2005

El cadáver de la novia llevó su particular universo a la animación stop motion. (Fotografía: IMDb)

Víctor Van Dort es un joven tímido de un pueblo victoriano cuyos padres planean casarlo por conveniencia. Mientras practica sus votos matrimoniales en un bosque, coloca accidentalmente el anillo en lo que parece ser una rama, pero que en realidad es el dedo de Emily, una novia asesinada que regresa de la muerte para reclamarlo como su esposo.

Por qué debes verla: Es un prodigio técnico de la animación stop motion y destaca por su genial propuesta cromática: el mundo de los vivos es gris, monótono y sin alma, mientras que el inframundo explota en colores vivos, jazz, calidez y alegría.

Beetlejuice - 1988

Fotografía: IMDb

La pareja formada por Barbara y Adam fallece en un accidente, lo que los deja atrapados en su casa de campo. Tiempo después, la propiedad es comprada por una familia neoyorquina a la que intentan expulsar sin éxito. Desesperados, recurren a Beetlejuice, un espectro irreverente, grosero y descontrolado que termina provocando problemas tanto a vivos como a muertos.

Por qué debes verla: Michael Keaton como Beetlejuice es tan inmanejable y divertido que se roba la película. Además, es una clase maestra de efectos especiales analógicos, maquillaje artístico y comedia negra.

Batman - 1989

Fotografía: IMDb

La oscura y corrupta ciudad de Gotham se encuentra asolada por la criminalidad y la ineficiencia policial, hasta que un vigilante disfrazado de murciélago comienza a infundir terror entre las mafias locales. Las cosas se tornan mucho más peligrosas con la aparición del Joker, un psicópata desfigurado, con una mente brillante y sádica, que busca sumergir a la ciudad en un frenesí anárquico.

Por qué debes verla: Puede que no sea la versión favorita de Batman para todo el público; sin embargo, fue un parteaguas en el cine de superhéroes al mostrar una historia más madura, psicológicamente densa y con la estética gótica que caracteriza el cine de Burton. Además, vale la pena simplemente por ver frente a frente a Michael Keaton y Jack Nicholson.

La leyenda del jinete sin cabeza - 1999

Fotografía: IMDb

El detective neoyorquino Ichabod Crane es enviado a Sleepy Hollow para resolver una serie de misteriosos asesinatos. Todas las víctimas han sido decapitadas y las pistas parecen apuntar hacia un mercenario que ha regresado de la muerte en busca de su propia cabeza.

Por qué debes verla: Es un espectacular homenaje al cine de terror clásico. La atmósfera tétrica, lograda mediante una densa niebla, bosques retorcidos y una iluminación lúgubre, hace que cada fotograma se sienta como una hermosa pintura salida de una pesadilla.

Sweeney Todd - 2007

De Big Fish a Sweeney Todd, Burton ha demostrado que su cine puede ir de la emoción al terror y la comedia negra. (Fotografía: IMDb )

Benjamin Barker regresa a una mugrienta ciudad de Londres bajo la falsa identidad de Sweeney Todd, tras pasar quince años exiliado injustamente por culpa de un juez corrupto que le arrebató a su esposa y a su hija. Al retomar su oficio como barbero en Fleet Street, Todd jura vengarse de los responsables de su miseria y establece una macabra colaboración con la señora Lovett, una mujer que hornea y vende pasteles rellenos con la carne de las víctimas del barbero.

Por qué debes verla: Une magistralmente el gore explícito de los asesinatos con la sofisticación y elegancia de las composiciones musicales de Stephen Sondheim, todo bajo la estética oscura e inconfundible de Tim Burton.