A24 cumple 14 años y estas son sus 10 películas mejor rankeadas

Las 10 películas de A24 mejor rankeadas

1. Todo en todas partes al mismo tiempo

Fotografía: IMDb

Director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Estreno: 2022

Una lavandería, problemas con Hacienda y una familia fracturada terminan abriendo la puerta a un multiverso en el que existen infinitas versiones de una misma vida. Entre peleas imposibles, humor absurdo y universos inesperados, la película consigue hablar de algo mucho más cercano: las relaciones familiares y las decisiones que pudieron cambiar nuestro camino.

Se convirtió en uno de los mayores éxitos de A24 y arrasó en los Oscar de 2023 con siete premios, incluidos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Michelle Yeoh.

2. Moonlight

Fotografía: IMDb

Director: Barry Jenkins - Estreno: 2016

Dividida en tres momentos de la vida de Chiron, Luz de luna explora la identidad, la masculinidad, el deseo y la aceptación mientras acompaña a su protagonista desde la infancia hasta la edad adulta.

La cinta hizo historia para A24 al ganar el Oscar a Mejor Película, además de llevarse las estatuillas a Mejor Actor de Reparto para Mahershala Ali y Mejor Guion Adaptado.

3. La habitación

Fotografía: IMDb

Director: Lenny Abrahamson - Estreno: 2015

Para Jack, una pequeña habitación representa prácticamente todo el mundo que conoce. Para su madre, ese mismo lugar significa años de cautiverio. La historia comienza como un relato de supervivencia, pero encuentra buena parte de su fuerza al explorar lo que sucede cuando finalmente llega la libertad.

La actuación de Brie Larson fue una de las más celebradas de ese año y le valió el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y SAG como Mejor Actriz.

4. Lady Bird

Fotografía: IMDb

Directora: Greta Gerwig - Estreno: 2017

Christine, quien insiste en que todos la llamen Lady Bird, sueña con dejar Sacramento, estudiar lejos de casa y comenzar una vida diferente. En ese proceso deberá enfrentarse a su complicada relación con su madre, sus amistades y las inseguridades propias de crecer.

La película recibió cinco nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Directora y Mejor Actriz para Saoirse Ronan. También ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical.

5. Minari

Fotografía: IMDb

Director: Lee Isaac Chung - Estreno: 2020

Una familia coreano-estadounidense se muda a una granja en Arkansas con la esperanza de construir una nueva vida. A partir de esa experiencia, Minari habla de la familia, la migración y el llamado sueño americano desde una perspectiva íntima.

Recibió seis nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, y Youn Yuh-jung ganó como Mejor Actriz de Reparto.

6. Ex Machina

Fotografía: IMDb

Director: Alex Garland - Estreno: 2014

Un joven programador es invitado a la aislada residencia de un poderoso empresario tecnológico para evaluar a Ava, una avanzada inteligencia artificial con apariencia humana. Lo que comienza como un experimento se transforma en un inquietante juego de manipulación.

La película consiguió el Oscar a Mejores Efectos Visuales y también fue nominada por su guion, convirtiéndose en uno de los primeros grandes títulos de ciencia ficción asociados con A24.

7. El proyecto Florida

Fotografía: IMDb

Director: Sean Baker - Estreno: 2017

A pocos kilómetros de los parques de Disney, una niña de seis años llamada Moonee transforma un motel económico y sus alrededores en su propio territorio de aventuras, sin comprender completamente las dificultades económicas que enfrenta su madre.

La interpretación de Willem Dafoe recibió grandes elogios y le consiguió nominaciones al Oscar, Globo de Oro y BAFTA como Mejor Actor de Reparto.

8. La despedida

Fotografía: IMDb

Directora: Lulu Wang - Estreno: 2019

Una familia descubre que su abuela tiene una enfermedad terminal, pero decide no contarle el diagnóstico. Para reunirse con ella una última vez organizan una boda como pretexto, dando lugar a una historia sobre familia, identidad y diferencias culturales.

Awkwafina ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una película de comedia o musical por su interpretación, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más importantes de la cinta.

9. Amy

Fotografía: IMDb

Director: Asif Kapadia - Estreno: 2015

A través de videos de archivo, grabaciones personales y testimonios, este documental reconstruye la vida de Amy Winehouse más allá de los titulares que rodearon su carrera y su muerte.

El documental ganó el Oscar a Mejor Largometraje Documental y el BAFTA en la misma categoría, consolidándose como uno de los documentales más reconocidos distribuidos por A24.

10. Eighth Grade

Fotografía: IMDb

Director: Bo Burnham - Estreno: 2018

Kayla tiene 13 años y está intentando sobrevivir a sus últimos días de secundaria mientras lidia con la timidez, las redes sociales y esa necesidad de encajar que parece todavía más complicada durante la adolescencia.

El debut como director de Bo Burnham fue ampliamente reconocido y obtuvo, entre otros premios, el Writers Guild Award a Mejor Guion Original y el Directors Guild Award por dirección debut.

14 años dejando su marca en el cine

En poco más de una década, A24 consiguió que películas pequeñas y propuestas poco convencionales encontraran un lugar entre las producciones más comentadas y premiadas de los últimos años.

Y quizá ahí está buena parte de su éxito: seguir apostando por historias capaces de sorprender. Después de 14 años, su catálogo demuestra que no existe una sola manera de hacer una película A24, y probablemente esa sea precisamente la razón por la que seguimos hablando de ellas.