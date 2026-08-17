Para preparar la película decide buscar a la estrella de la cinta original, interpretada por Gillian Anderson, ahora convertida en una actriz misteriosa y prácticamente retirada. Lo que comienza como una visita relacionada con el proyecto termina llevándolas a un terreno bastante más extraño, donde se cruzan sexo, deseo, miedo, sangre y cine.

Pero aquí está lo interesante: Schoenbrun no utiliza el slasher únicamente como excusa para acumular asesinatos. La película juega con las reglas de esas cintas que durante décadas castigaron a sus personajes, y especialmente a las mujeres, por tener sexo, sentir deseo o simplemente salirse del molde. En Campamento Miasma, esas mismas reglas se retuercen para hablar de identidad, sexualidad y autodescubrimiento.

Hannah Einbinder y Gillian Anderson encabezan un cast bastante peculiar

Además de Hannah Einbinder y Gillian Anderson, el reparto incluye a Jasmin Savoy Brown, a quien los fans del terror seguramente reconocerán por las nuevas películas de Scream, además de Jack Haven, Sarah Sherman, Quintessa Swindell, Patrick Fischler, Zach Cherry y Amanda Fix.

Gillian Anderson da vida a la misteriosa estrella de la película original de Camp Miasma. (Fotografía: IMDb )

La elección de Einbinder funciona especialmente bien porque su humor seco y ligeramente incómodo encaja con el tono de una película que puede pasar de una conversación sobre deseo a una escena bañada en sangre sin demasiado aviso. Anderson, por su parte, aporta el misterio necesario para darle otra dimensión a esta historia sobre una franquicia ficticia obsesionada con su propio pasado.

¿Por qué todos están hablando de

Campamento Miasma

?

Porque debajo de toda la sangre hay algo mucho más interesante.

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma funciona como comedia de terror, sátira de Hollywood, romance extraño y relato de iniciación al mismo tiempo. También se ríe de nuestra obsesión por revivir franquicias décadas después, explotar la nostalgia y buscar desesperadamente la siguiente propiedad intelectual que pueda regresar a las salas. Y de eso ya hablamos antes.

Y parece que la mezcla funcionó. La película llegó a su estreno con 100% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, con reseñas que han destacado tanto su humor y estilo visual como la forma en la que utiliza el terror para hablar de sexualidad y descubrimiento personal.

No es una película para quien busca un slasher tradicional ni para quien espera respuestas fáciles. Es rara, sangrienta, sexual, divertida y muy consciente de las películas que vinieron antes que ella.

Así que sí, quizá tengas que buscar un poco más de lo normal para encontrar una función, pero Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma parece ser una de esas películas que vale la pena descubrir en pantalla grande antes de que, inevitablemente, internet la convierta en la próxima película de culto de la que todos quieran hablar.