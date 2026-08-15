El Tour de Cine Francés celebra 30 años de historias en México: fechas, películas y lo que debes saber

Un vistazo a la historia y relevancia del Tour

El Tour de Cine Francés no es solo una muestra de películas, sino un pilar fundamental de la oferta cultural en México que este año alcanza un momento histórico al celebrar su 30º edición. Fundado en 1997 por una colaboración entre Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, el proyecto nació con la misión de acercar las voces más relevantes del cine francés contemporáneo a los espectadores mexicanos.

A lo largo de estas tres décadas, el festival ha logrado hitos significativos:

Liderazgo Internacional: Gracias a la sólida comunidad de espectadores que ha formado, México es actualmente el país donde más cine francés se exhibe y se consume fuera de Francia .

Gracias a la sólida comunidad de espectadores que ha formado, . Alcance Nacional: Lo que comenzó como un circuito selecto se ha expandido hasta tener presencia en más de 80 ciudades de toda la República Mexicana, convirtiéndose en una de las plataformas de exhibición más importantes del país.

Lo que comenzó como un circuito selecto se ha expandido hasta tener presencia en de toda la República Mexicana, convirtiéndose en una de las plataformas de exhibición más importantes del país. Puente Cultural: El Tour funciona como un espacio de intercambio que permite descubrir historias, emociones y nuevas estéticas cinematográficas, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del séptimo arte.

Esta edición conmemorativa reafirma el espíritu del Tour como una ventana abierta a la cultura gala, manteniendo la tradición de presentar una selección oficial diversa que captura la esencia del cine francés actual.