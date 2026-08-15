El Tour de Cine Francés llega a su edición número 30, consolidándose como la principal ventana del cine francés contemporáneo en nuestro país. Esta celebración marca un momento histórico para un proyecto que, desde su fundación en 1997, ha convertido a México en el país con mayor exhibición de cine francés fuera de Francia.
El Tour de Cine Francés celebra 30 años de historias en México: fechas, películas y lo que debes saber
Un vistazo a la historia y relevancia del Tour
El Tour de Cine Francés no es solo una muestra de películas, sino un pilar fundamental de la oferta cultural en México que este año alcanza un momento histórico al celebrar su 30º edición. Fundado en 1997 por una colaboración entre Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, el proyecto nació con la misión de acercar las voces más relevantes del cine francés contemporáneo a los espectadores mexicanos.
A lo largo de estas tres décadas, el festival ha logrado hitos significativos:
- Liderazgo Internacional: Gracias a la sólida comunidad de espectadores que ha formado, México es actualmente el país donde más cine francés se exhibe y se consume fuera de Francia.
- Alcance Nacional: Lo que comenzó como un circuito selecto se ha expandido hasta tener presencia en más de 80 ciudades de toda la República Mexicana, convirtiéndose en una de las plataformas de exhibición más importantes del país.
- Puente Cultural: El Tour funciona como un espacio de intercambio que permite descubrir historias, emociones y nuevas estéticas cinematográficas, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del séptimo arte.
Esta edición conmemorativa reafirma el espíritu del Tour como una ventana abierta a la cultura gala, manteniendo la tradición de presentar una selección oficial diversa que captura la esencia del cine francés actual.
Fechas y sedes
La gira se llevará a cabo del 10 de septiembre al 25 de octubre. En esta ocasión, el Tour tendrá presencia en más de 80 ciudades de la República Mexicana. Las sedes principales para disfrutar de la programación serán las salas de Cinépolis y los integrantes del Circuito Cultural, cuya lista detallada puede consultarse directamente en el sitio oficial del evento.
Selección oficial 2026
La programación de este año está integrada por siete películas que exploran diversos géneros, desde el drama hasta la comedia romántica y el thriller:
- Abandonado (Drama): Dirigida por Vincent Garenq.
- El camino (Comedia dramática): Bajo la dirección de Yann Samuell.
- El crimen del 3er piso (Comedia/Thriller): Una cinta de Rémi Bezançon.
- El desconocido del gran arco (Drama): Dirigida por Stéphane Demoustier.
- La copia perfecta (Drama/Thriller): Del director Jean-Paul Salomé.
- Me encontraste (Comedia romántica): Bajo la dirección de Alice Vial.
- Sólo una ilusión (Comedia dramática): De los directores Eric Toledano y Olivier Nakache.
Un legado cultural
Fundado por Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, el Tour ha logrado formar una comunidad sólida de espectadores a lo largo de tres décadas. El lanzamiento del póster y el cineminuto oficial marcan el inicio de esta edición conmemorativa, reafirmando al evento como una cita imprescindible en la agenda cultural de México.