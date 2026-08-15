En televisión también hubo novedades. Paul Bettany volverá como Vision en VisionQuest, serie que estrenará el 14 de octubre en Disney+, mientras Marvel presentó su primer tráiler durante D23.

Disney y Pixar desempolvaron algunos de sus mayores éxitos

Si eres de los que siente que Disney está revisando su catálogo para descubrir qué historia puede regresar, D23 probablemente confirmó tus sospechas.

Frozen 3 llegará el 24 de noviembre de 2027 y tendrá boda, un nuevo villano, otro interés amoroso y, obviamente, nuevas canciones. También se confirmó que Zootopia 3 ya está en desarrollo y que Lilo & Stitch 2 llegará el 28 de mayo de 2028, esta vez con Angel formando parte de la historia.

Pixar tampoco se quedó atrás. Los Increíbles 3 está programada para el verano de 2028 y esta vez los hijos de la familia Parr tendrán mayor protagonismo. Sin embargo, uno de los anuncios que más apeló directamente a la nostalgia fue Coco 2, programada para noviembre de 2029 y con Benjamin Bratt de regreso como Ernesto de la Cruz.

Además, el estudio presentó Ghost Street, su primera película de fantasmas, mientras Disney Animation reveló Clay, protagonizada por Kieran Culkin, y dio nuevos detalles de Hexed, con Walton Goggins, Hailee Steinfeld y Jodie Foster.

También regresan varias historias que creíamos terminadas

La nostalgia no terminó con Pixar. Anne Hathaway apareció para confirmar que The Princess Diaries 3, o El diario de la princesa 3, sigue avanzando, una noticia especialmente importante para quienes llevan más de dos décadas esperando volver a Genovia.

También hubo novedades sobre el live-action de Enredados, que llegará el 31 de marzo de 2028, y Ice Age: Boiling Point, que reunirá nuevamente a varios de los personajes de la franquicia en febrero de 2027.

Por otro lado, Ryan Gosling apareció junto al director Shawn Levy para hablar de Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. La galaxia muy, muy lejana también continuará creciendo en televisión con la segunda temporada de Ahsoka, que llegará a Disney+ el 20 de enero de 2027.

Y entre tantos anuncios todavía hubo espacio para una sorpresa bastante inesperada: Kingdom Hearts tendrá una serie original de anime para Disney Channel y Disney+, llevando finalmente la popular franquicia de videojuegos a una producción televisiva.

D23 todavía tiene anuncios pendientes, especialmente alrededor de las nuevas experiencias de los parques de Disney, pero su primera gran presentación dejó algo bastante claro: la compañía está apostando fuerte por sus franquicias más reconocibles.

Entre Avengers, X-Men, Frozen, Coco, Los Increíbles, Star Wars, Lilo & Stitch y El diario de la princesa, los próximos años de Disney estarán llenos de caras conocidas. Ahora la verdadera pregunta será cuáles de estos regresos lograrán sentirse como algo nuevo y cuáles vivirán únicamente de nuestra nostalgia.