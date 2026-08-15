Si algo sabe hacer Disney es convertir el anuncio de sus próximos proyectos en todo un espectáculo. Este fin de semana, D23 2026 volvió a reunir en Anaheim a miles de fans para descubrir qué viene en cine, televisión, streaming y parques durante los próximos años. Y sí, hubo suficiente material como para tener la agenda ocupada hasta 2029.
Avengers: Doomsday, X-Men y Frozen 3 encabezan las grandes sorpresas de D23 2026
Entre regresos que llevábamos años esperando, nuevas películas, secuelas y algunos de los proyectos más importantes de Marvel Studios, la compañía prácticamente puso sobre la mesa su calendario para los próximos tres años. Algunos anuncios ya los veíamos venir; otros definitivamente lograron sorprender.
¿Listo para las novedades?
Marvel puso sobre la mesa su futuro
Una buena parte de las miradas estaba puesta en Marvel, especialmente porque Avengers: Doomsday está cada vez más cerca. Durante la presentación, Kevin Feige apareció acompañado por Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell para mostrar un nuevo adelanto de la película, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.
El avance puso nuevamente a Doctor Doom, interpretado por Downey Jr., en el centro de la conversación y confirmó la enorme escala de una cinta que pretende reunir personajes procedentes de distintos rincones, y universos, del MCU.
Pero Doomsday no fue la única carta fuerte de Marvel. El estudio nos emocionó al finalmente presentar al elenco de su nueva película de X-Men, que llegará a los cines el 5 de mayo de 2028 bajo la dirección de Jake Schreier. Kit Connor será Cyclops; Sadie Sink, Jean Grey; Christopher Abbott, Professor Xavier; Maya Boyd, Storm; Inde Navarrette, Rogue; Samara Weaving, Emma Frost; y Adam Driver interpretará a Mr. Sinister.
Pero eso ya te lo contamos en otro artículo.
En televisión también hubo novedades. Paul Bettany volverá como Vision en VisionQuest, serie que estrenará el 14 de octubre en Disney+, mientras Marvel presentó su primer tráiler durante D23.
Disney y Pixar desempolvaron algunos de sus mayores éxitos
Si eres de los que siente que Disney está revisando su catálogo para descubrir qué historia puede regresar, D23 probablemente confirmó tus sospechas.
Frozen 3 llegará el 24 de noviembre de 2027 y tendrá boda, un nuevo villano, otro interés amoroso y, obviamente, nuevas canciones. También se confirmó que Zootopia 3 ya está en desarrollo y que Lilo & Stitch 2 llegará el 28 de mayo de 2028, esta vez con Angel formando parte de la historia.
Pixar tampoco se quedó atrás. Los Increíbles 3 está programada para el verano de 2028 y esta vez los hijos de la familia Parr tendrán mayor protagonismo. Sin embargo, uno de los anuncios que más apeló directamente a la nostalgia fue Coco 2, programada para noviembre de 2029 y con Benjamin Bratt de regreso como Ernesto de la Cruz.
Además, el estudio presentó Ghost Street, su primera película de fantasmas, mientras Disney Animation reveló Clay, protagonizada por Kieran Culkin, y dio nuevos detalles de Hexed, con Walton Goggins, Hailee Steinfeld y Jodie Foster.
También regresan varias historias que creíamos terminadas
La nostalgia no terminó con Pixar. Anne Hathaway apareció para confirmar que The Princess Diaries 3, o El diario de la princesa 3, sigue avanzando, una noticia especialmente importante para quienes llevan más de dos décadas esperando volver a Genovia.
También hubo novedades sobre el live-action de Enredados, que llegará el 31 de marzo de 2028, y Ice Age: Boiling Point, que reunirá nuevamente a varios de los personajes de la franquicia en febrero de 2027.
Por otro lado, Ryan Gosling apareció junto al director Shawn Levy para hablar de Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. La galaxia muy, muy lejana también continuará creciendo en televisión con la segunda temporada de Ahsoka, que llegará a Disney+ el 20 de enero de 2027.
Y entre tantos anuncios todavía hubo espacio para una sorpresa bastante inesperada: Kingdom Hearts tendrá una serie original de anime para Disney Channel y Disney+, llevando finalmente la popular franquicia de videojuegos a una producción televisiva.
D23 todavía tiene anuncios pendientes, especialmente alrededor de las nuevas experiencias de los parques de Disney, pero su primera gran presentación dejó algo bastante claro: la compañía está apostando fuerte por sus franquicias más reconocibles.
Entre Avengers, X-Men, Frozen, Coco, Los Increíbles, Star Wars, Lilo & Stitch y El diario de la princesa, los próximos años de Disney estarán llenos de caras conocidas. Ahora la verdadera pregunta será cuáles de estos regresos lograrán sentirse como algo nuevo y cuáles vivirán únicamente de nuestra nostalgia.