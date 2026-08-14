El equipo también contará con Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Samara Weaving como Emma Frost. Por ahora, Marvel no ha revelado a todos los integrantes que podrían formar parte de la película, así que personajes esenciales como Wolverine, Beast, Mystique o Magneto todavía dejan varias preguntas abiertas.

Pero quizá el casting que más curiosidad provoca es el de Christopher Abbott, quien tendrá la nada sencilla tarea de convertirse en el nuevo Profesor X. Durante años, Charles Xavier ha estado prácticamente ligado a Patrick Stewart, y posteriormente a James McAvoy, por lo que Abbott tendrá que construir una versión propia de uno de los personajes más importantes de toda la franquicia.

Adam Driver cambia Star Wars por Marvel

Si el nuevo Profesor X tenía que ser una elección importante, su primer gran rival tampoco podía quedarse atrás. Adam Driver interpretará a Mister Sinister, uno de los villanos clásicos de los cómics y un personaje que lleva años esperando su oportunidad de aparecer realmente en el cine.

Driver llega al MCU después de haber formado parte de otra de las franquicias más grandes de Disney gracias a Kylo Ren en Star Wars. Esta vez estará del otro lado del universo fantástico como Nathaniel Essex, mejor conocido como Mister Sinister, un científico obsesionado con la genética mutante cuya historia está estrechamente relacionada con personajes como Cyclops y Jean Grey.

Su presencia también da una pista interesante sobre el tono de esta nueva película. En lugar de regresar inmediatamente a Magneto como la gran amenaza, un terreno que las anteriores sagas exploraron durante años, Marvel parece dispuesto a buscar otro camino para su primera aventura mutante.

Una nueva generación después de Hugh Jackman y Patrick Stewart

Fotografía: IMDb

El reto para Marvel no es pequeño. Los X-Men fueron una de las franquicias que ayudaron a transformar el cine de superhéroes desde el estreno de la primera película en el año 2000, y actores como Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry y James Marsden quedaron inevitablemente ligados a sus personajes.

Además, el MCU no ha cortado completamente con ese pasado. Durante los últimos años hemos visto regresar a varios integrantes de aquellas películas y algunos de ellos todavía tienen presencia dentro de la actual etapa de Marvel. La diferencia es que el proyecto de 2028 finalmente establecerá a una generación propia de mutantes con la que el estudio podrá trabajar a largo plazo.

Así que más que otro reboot, X-Men podría convertirse en uno de los movimientos más importantes para el futuro del MCU. Después de Avengers, Guardians of the Galaxy y Fantastic Four, Marvel finalmente tendrá bajo el mismo universo cinematográfico a otra de sus familias esenciales.

Y ahora sí, la era de los mutantes está lista para comenzar.