Es oficial: 'Spider-Man: Brand New Day' ya es la película más taquillera del 2026

De esta manera, la secuela de superhéroes protagonizada por Tom Holland y Zendaya destronó a Toy Story 5 del codiciado lugar y ha recaudado unos 1,155 millones de dólares (mdd) hasta el momento.

De ese total, 449 mdd han sido tan solo en Estados Unidos y 706,3 mdd a nivel internacional. Estas cifras por supuesto superan las de Toy Story 5, de Disney, que desde junio recauda 1.067 mdd.

Esta nueva adaptación de Spider-Man también ha sido la cinta que más rápido alcanzó los 400 mdd en Norteamérica en tan solo cuatro días, y la segunda en superar los mil millones en seis días, después de Avengers: Endgame (2019). Dicha cinta de Mavrel recaudó 1,200 mdd a nivel mundial en tres días.

Y es que pruebas del éxito rotundo de Spider-Man nos sobran. También logró el mayor debut en la taquilla estadounidense con 360 mdd, así como el segundo mayor debut mundial de todos los tiempos con 932 mdd, según cifras compartidas por Variety.

¿Cuál es una de las razones del éxito de la secuela? Kevin Feige, presidente de Marvel Studios lo atribuye al atractivo perdurable de Spider-Man y a la interpretación de Tom Holland en cuatro ocasiones en solitario.