Chernobyl (2019) – 5 episodios

Recrea uno de los mayores desastres nucleares de la historia con una mirada humana y desgarradora.

(Fotografía: IMDb)

Esta miniserie retrata los acontecimientos que rodearon el desastre nuclear de Chernóbil, ocurrido en abril de 1986 en la Unión Soviética. Más allá de la explosión del reactor, la historia pone el foco en el enorme costo humano de la tragedia, las mentiras institucionales para encubrir el accidente y el sacrificio de científicos, bomberos y mineros que arriesgaron sus vidas para evitar una catástrofe aún mayor.

Dónde: HBO Max

¿Por qué deberías verla? Es considerada una de las mejores producciones en la historia de la televisión gracias a su extraordinaria recreación de los hechos y a una atmósfera de suspenso y terror realista que te mantiene atrapado de principio a fin.

Bebé Reno (2024) – 7 episodios

Bebé Reno convierte una experiencia real de acoso en uno de los dramas psicológicos más comentados de los últimos años.

(Fotografía: IMDb)

Donny Dunn (Richard Gadd) es un comediante en decadencia que trabaja como mesero en un pub de Londres. Su vida cambia por completo cuando, en un acto de amabilidad, le ofrece un té gratis a una mujer llamada Martha Scott (Jessica Gunning). Lo que parece un gesto inofensivo desencadena una obsesión enfermiza que deriva en miles de correos electrónicos, persecuciones y un acoso constante.

Dónde: Netflix

¿Por qué deberías verla? Porque está basada, en gran medida, en la experiencia real de Richard Gadd, quien sufrió el acoso de una mujer y también fue víctima de abuso dentro de la industria del entretenimiento.

Secretos de un matrimonio (2021) – 5 episodios

Una exploración profunda sobre el amor, la separación y las heridas emocionales dentro de una relación.

(Fotografía: IMDb )

Mira, una ambiciosa ejecutiva tecnológica, y Jonathan, un sensible profesor de filosofía, atraviesan las dolorosas etapas de la apatía conyugal, la infidelidad, el divorcio y los reencuentros posteriores. La serie ofrece una mirada cruda sobre el amor, el odio, el deseo y la monogamia, mientras cuestiona si el fin de un matrimonio significa necesariamente el fin del amor.

Dónde: HBO Max

¿Por qué deberías verla? Recibió elogios casi unánimes por la intensidad psicológica de sus diálogos y por las extraordinarias interpretaciones de su elenco.

Black Bird (2022) – 6 episodios

Black Bird mezcla crimen, tensión psicológica y una historia real inspirada en un caso criminal.

(Fotografía: IMDb)

Jimmy Keene (Taron Egerton) es un exatleta estrella de fútbol americano e hijo de un policía que es condenado a 10 años de prisión por tráfico de drogas. Dentro de la cárcel, el FBI le propone un trato extraordinario: trasladarse a una prisión de máxima seguridad para obtener la confesión del presunto asesino serial Larry Hall (Paul Walter Hauser) antes de que gane su apelación. Si lo consigue, recuperará su libertad y limpiará su historial.

Dónde: Apple TV+

¿Por qué deberías verla? Si disfrutas de los thrillers criminales basados en hechos reales, esta serie es una excelente opción. Además, está inspirada en el libro autobiográfico In with the Devil, escrito por el propio James Keene.

Gambito de Dama (2020) – 7 episodios

Gambito de Dama sigue el ascenso de Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez marcada por la ambición y la soledad.

(Fotografía: IMDb)

La historia sigue a Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una niña huérfana de Kentucky que, durante la década de 1950, descubre un talento excepcional para el ajedrez mientras aprende a jugar con el conserje de su orfanato. A lo largo de los años, la veremos ascender desde torneos locales hasta la élite mundial de un deporte dominado por hombres, mientras enfrenta la soledad, la presión y una profunda adicción a los tranquilizantes y al alcohol.

Dónde: Netflix

¿Por qué deberías verla? Todas las partidas de ajedrez que aparecen en pantalla son reales y fueron diseñadas jugada por jugada por el excampeón mundial Garry Kasparov y el reconocido entrenador Bruce Pandolfini, lo que aporta un gran nivel de autenticidad a la serie.