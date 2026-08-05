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Cine y TV

Celebs que prometen y ya queremos ver en más proyectos de cine y televisión

Ya los vimos en películas y series y estamos convencidos: necesitamos ver a estas celebridades en muchos más proyectos.
mié 05 agosto 2026 09:47 PM
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Fotografía: IMDb

No existe proyecto demasiado pequeño ni demasiado grande cuando un actor realmente sabe lo que hace. Ellos aparecieron en pantalla y nos conquistaron. Llámenlo carisma, talento actoral o la capacidad de darle un toque especial a cada personaje, pero estos rostros del cine y la televisión lograron que no podamos dejar de pensar en ellos. Queremos verlos en más proyectos.

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Las nuevas promesas de Hollywood que ya conquistaron la pantalla

Reunimos a esas estrellas que apenas comienzan a demostrar todo su potencial frente a las cámaras. Porque, si algo nos queda claro, es que su lugar en la pantalla grande y chica apenas está comenzando.

Chase Infiniti

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Chase Infiniti pasó de debutar en Presunto Inocente a convertirse en una de las grandes revelaciones de Hollywood gracias a su trabajo en cine y televisión. (Fotografía: IMDb)

Nacida en Indianápolis, Chase Infiniti es una de las grandes revelaciones de Hollywood. Debutó en la miniserie de Apple TV+, Presunto Inocente, junto a Jake Gyllenhaal, pero su gran salto en el cine llegó al interpretar a Willa Ferguson en la aclamada película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, donde compartió pantalla con Leonardo DiCaprio. Su actuación le valió nominaciones al BAFTA y a los Globos de Oro.

Actualmente interpreta a Agnes en The Testaments, la esperada secuela de El cuento de la criada, consolidándose como una de las actrices jóvenes con mayor proyección de la industria.

Inde Navarrete

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Con actuaciones que conquistaron a la crítica, Inde Navarrete se perfila como una de las actrices jóvenes con mayor proyección de su generación. (Fotografía: IMDb )

Con ascendencia mexicano-australiana, Inde Navarrete se convirtió en una de las grandes sensaciones tras interpretar a Nikki en Obsession. Debutó con papeles menores en Denton's Death Date, antes de dar el salto a la fama internacional como Estela de la Cruz en 13 Reasons Why.

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Su intensa actuación, tanto física como emocional, en Obsession recibió elogios de la crítica especializada y la posicionó como una de las intérpretes más prometedoras de su generación. Además, los rumores apuntan a que pronto podría sumarse al universo de los X-Men.

Connor Storrie

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Connor Storrie transformó años de audiciones en Hollywood en un papel que lo convirtió en uno de los talentos emergentes más prometedores. (Fotografía: IMDb )

Connor Storrie pasó de trabajar como mesero mientras asistía a audiciones en Los Ángeles a convertirse en uno de los nuevos rostros más comentados de Hollywood. Tras participar en proyectos como Tiny Beautiful Things, Riley y Joker: Folie à Deux, encontró su gran oportunidad al dar vida a Ilya Rozanov en Heated Rivalry, papel que lo catapultó al reconocimiento internacional.

Su transformación física, el intenso entrenamiento para interpretar a un jugador profesional de hockey y el trabajo de acento que realizó para el personaje fueron ampliamente elogiados por la crítica, consolidándolo como una de las grandes promesas de su generación.

Owen Cooper

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A sus 15 años, Owen Cooper sorprendió con Adolescence y ya comparte créditos con algunas de las mayores estrellas de la industria. (Fotografía: IMDb)

Con apenas 15 años y sin experiencia profesional frente a las cámaras, Owen Cooper pasó de asistir a clases de teatro una vez por semana a protagonizar Adolescence, una de las series más impactantes de Netflix.

La intensidad emocional de su interpretación y el reto técnico de actuar en episodios filmados en un solo plano secuencia le valieron el reconocimiento de la crítica y marcaron el inicio de una carrera meteórica. Apenas unos meses después ya compartía créditos con Margot Robbie y Jacob Elordi en Wuthering Heights, confirmando que Hollywood ya tiene la mirada puesta en él.

Joseph Zada

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Joseph Zada dará vida al joven Haymitch Abernathy en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, un papel que podría marcar el inicio de una carrera llena de grandes franquicias. (Fotografía: IMDb)

Hasta hace poco, Joseph Zada era un rostro prácticamente desconocido fuera de Australia. Todo cambió cuando consiguió uno de los papeles más codiciados de Hollywood: interpretar al joven Haymitch Abernathy en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Su elección desató la conversación entre los seguidores de la saga y confirmó que los grandes estudios ya lo consideran una de las figuras con mayor proyección de su generación. Si cumple con las expectativas, este podría ser apenas el primero de muchos grandes proyectos dentro de su carrera.

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Hollywood

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