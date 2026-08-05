Las nuevas promesas de Hollywood que ya conquistaron la pantalla

Reunimos a esas estrellas que apenas comienzan a demostrar todo su potencial frente a las cámaras. Porque, si algo nos queda claro, es que su lugar en la pantalla grande y chica apenas está comenzando.

Chase Infiniti

Chase Infiniti pasó de debutar en Presunto Inocente a convertirse en una de las grandes revelaciones de Hollywood gracias a su trabajo en cine y televisión. (Fotografía: IMDb)

Nacida en Indianápolis, Chase Infiniti es una de las grandes revelaciones de Hollywood. Debutó en la miniserie de Apple TV+, Presunto Inocente, junto a Jake Gyllenhaal, pero su gran salto en el cine llegó al interpretar a Willa Ferguson en la aclamada película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, donde compartió pantalla con Leonardo DiCaprio. Su actuación le valió nominaciones al BAFTA y a los Globos de Oro.

Actualmente interpreta a Agnes en The Testaments, la esperada secuela de El cuento de la criada, consolidándose como una de las actrices jóvenes con mayor proyección de la industria.

Inde Navarrete

Con actuaciones que conquistaron a la crítica, Inde Navarrete se perfila como una de las actrices jóvenes con mayor proyección de su generación. (Fotografía: IMDb )

Con ascendencia mexicano-australiana, Inde Navarrete se convirtió en una de las grandes sensaciones tras interpretar a Nikki en Obsession. Debutó con papeles menores en Denton's Death Date, antes de dar el salto a la fama internacional como Estela de la Cruz en 13 Reasons Why.