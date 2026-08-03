El fin de semana fui a ver Spider-Man: Brand New Day y, al salir del cine, sentí esa ola de emociones que solo una buena película puede provocar. No me atrevo a decir que ha sido la mejor cinta del arácnido que he visto, pero sí, al menos, la más emotiva. Logra que conectes mucho más con el joven que está debajo de la máscara: el mismo que sufre, se siente solo y, en ocasiones, tiene el corazón roto.
Spider-Man salva a Marvel superando el récord de taquilla de Avengers: Endgame
El fin de semana fui a ver Spider-Man: Brand New Day y, al salir del cine, sentí esa ola de emociones que solo una buena película puede provocar. No me atrevo a decir que ha sido la mejor cinta del arácnido que he visto, pero sí, al menos, la más emotiva. Logra que conectes mucho más con el joven que está debajo de la máscara: el mismo que sufre, se siente solo y, en ocasiones, tiene el corazón roto.
Un estreno que ya hizo historia
Más allá del hype que rodeó a esta nueva entrega, creo que justamente esos pequeños detalles son los que han convertido a Spider-Man: Brand New Day en un auténtico fenómeno. Tras su primer fin de semana en cartelera, la película ya se consolidó como un éxito de taquilla para Marvel, superando incluso a producciones históricas como Avengers: Endgame.
Sony había proyectado una recaudación cercana a los 355 millones de dólares al cierre del primer fin de semana, una cifra que habría dejado a la cuarta película protagonizada por Tom Holland apenas dos millones por debajo de los 357 millones que consiguió Avengers: Endgame. Sin embargo, la cinta tuvo un domingo mejor de lo esperado y terminó superando la marca que había impuesto el cierre de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.
Hasta antes de Endgame, ninguna película había logrado recaudar 300 millones de dólares durante su estreno, al menos en Estados Unidos. Los récords anteriores pertenecían a Avengers: Infinity War, que debutó con 257 millones de dólares en 2018, y a Star Wars: El despertar de la Fuerza, con 247 millones en 2015.
Y hablando específicamente de Spider-Man, No Way Home, una película rodeada de teorías y spoilers mucho antes de su estreno, también logró entrar en el exclusivo grupo de los 250 millones, al recaudar 260 millones de dólares durante sus primeros días en cartelera.
En términos generales, el camino de Tom Holland bajo la máscara de Spider-Man ha sido extraordinario. Homecoming alcanzó los 880 millones de dólares; Far From Home, 1,130 millones; No Way Home llegó hasta los 1,900 millones y Brand New Day, con apenas un fin de semana desde su estreno, ya acumula 927 millones de dólares, una cifra que apunta a superar a su antecesora.
Aunque esta película era una apuesta prácticamente segura, los directivos temían que no lograra igualar los números de la tercera entrega. Después de todo, aquella grieta en el multiverso que permitió el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield llevó a millones de personas a los cines para presenciar uno de los crossovers más memorables de los últimos años.
Para la industria cinematográfica, estos resultados no representan únicamente un récord más. En un momento en el que muchos comenzaron a cuestionar si el cine de superhéroes estaba llegando a su fin, películas como Spider-Man: Brand New Day demuestran que el problema nunca fue el género. Lo que realmente sigue atrayendo al público es una buena historia, capaz de emocionar y convertir una visita al cine en una experiencia que vale la pena vivir.