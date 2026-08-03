Un estreno que ya hizo historia

Más allá del hype que rodeó a esta nueva entrega, creo que justamente esos pequeños detalles son los que han convertido a Spider-Man: Brand New Day en un auténtico fenómeno. Tras su primer fin de semana en cartelera, la película ya se consolidó como un éxito de taquilla para Marvel, superando incluso a producciones históricas como Avengers: Endgame.

Sony había proyectado una recaudación cercana a los 355 millones de dólares al cierre del primer fin de semana, una cifra que habría dejado a la cuarta película protagonizada por Tom Holland apenas dos millones por debajo de los 357 millones que consiguió Avengers: Endgame. Sin embargo, la cinta tuvo un domingo mejor de lo esperado y terminó superando la marca que había impuesto el cierre de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Antes de este estreno, Avengers: Endgame, Infinity War y No Way Home dominaban los mayores debuts en taquilla de la historia. (Fotografía: IMDb )

Hasta antes de Endgame, ninguna película había logrado recaudar 300 millones de dólares durante su estreno, al menos en Estados Unidos. Los récords anteriores pertenecían a Avengers: Infinity War, que debutó con 257 millones de dólares en 2018, y a Star Wars: El despertar de la Fuerza, con 247 millones en 2015.