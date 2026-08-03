Las plataformas de streaming también han jugado en contra de las salas. Es mucho más cómodo y económico quedarse en casa para ver una película y, cuando se trata de un estreno, basta con esperar unas semanas para disfrutarla desde la comodidad del sillón. Poco a poco, ir al cine dejó de sentirse indispensable.

El éxito de Obsession y Backrooms demuestra que las ideas frescas y los jóvenes directores también pueden dominar la taquilla mundial.

(Fotografía: IMDb )

Pero este año fue diferente. Las salas volvieron a llenarse y la taquilla mundial está muy cerca de alcanzar los 10 mil millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2019.

Y, como mencionamos, existen varios factores que han contribuido a este logro. Dos ejemplos claros son Obsession y Backrooms, películas que llegaron a la pantalla grande gracias a Curry Barker y Kane Parsons, dos jóvenes cineastas que aún no rebasan los 30 años. Ambos comenzaron su carrera realizando cortometrajes en YouTube y hoy conquistaron el cine con propuestas frescas, innovadoras y aterradoras.

Obsession, producida por Capstone Pictures, consiguió recaudar 474 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de apenas 750 mil dólares, mientras que Backrooms, producida por A24, alcanzó los 370 millones de dólares.

Fuera de las franquicias, otra película que llegó con altas expectativas y logró superarlas fue La Odisea, de Christopher Nolan, quien llevó al cine el poema de Homero con espectaculares efectos visuales y un elenco de primer nivel.

El cine familiar sigue siendo uno de los grandes motores de Hollywood: Toy Story y Super Mario Galaxy lideran entre las películas más vistas del año.

(Fotografía: IMDb )

El cine familiar también fue una pieza clave en el éxito de la taquilla este año. Toy Story y Super Mario Galaxy encabezan la lista de las películas más vistas. La producción de Pixar recaudó 1,065,896,126 dólares, mientras que la protagonizada por Mario Bros. alcanzó los 1,011,921,543 dólares.

Y aunque anteriormente mencionamos que las biopics parecían una fórmula desgastada, Michael, la película que narra la primera parte de la vida de Michael Jackson, consiguió convertirse en el segundo mayor estreno del año, cerrando su paso por los cines con 1,016,068,388 dólares.

Por su parte, Spider-Man: Brand New Day logró colarse entre las películas más taquilleras del año con apenas un fin de semana en cartelera, al recaudar 927 millones de dólares, una cifra que seguramente seguirá creciendo conforme continúe su exhibición.

Un cierre de año que promete hacer historia

Con títulos como Duna: Parte III, Avengers: Doomsday y Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha aún por estrenarse, Hollywood podría cerrar su mejor año de la última década.

(Fotografías: IMDb )

Y aún estamos lejos de terminar el año. Los próximos meses prometen impulsar todavía más la taquilla mundial con estrenos como Duna: Parte III, Avengers: Doomsday, The Uprising, Clayface, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, Jumanji 3, Street Fighter, The Magic Faraway Tree, Other Mommy y Werwulf.

El sólido desempeño de los principales estrenos durante la primera mitad del año, sumado a un calendario especialmente fuerte para los próximos meses, ha elevado considerablemente las expectativas de la industria. Todo apunta a que Hollywood volverá a superar la barrera de los 10 mil millones de dólares en taquilla, recuperando así un nivel que no se veía desde 2019 y confirmando que el cine, lejos de desaparecer, está viviendo uno de sus regresos más importantes de los últimos años.