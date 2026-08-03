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Cine y TV

Lo que viene en agosto: los estrenos que ya queremos ver

Entre regresos muy esperados, nuevas temporadas y emocionantes estrenos, agosto llega con un catálogo que tiene algo para todos. Estas son las producciones que más nos entusiasma ver este mes.
lun 03 agosto 2026 04:36 PM
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Agosto llega con regresos muy esperados, nuevas temporadas y estrenos que prometen convertirse en la conversación del mes. Estos son los títulos que ya están en nuestro radar. (Fotografía: IMDb)

Agosto es de esos meses en los que las plataformas apuestan fuerte. Hay regresos que llevábamos años esperando, dramas criminales que prometen mantenernos al filo del asiento, documentales que darán de qué hablar y adaptaciones que continúan escribiendo su historia. Si ya estás pensando qué ver las próximas semanas, esta selección reúne los estrenos que realmente merecen un espacio en tu lista.

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Netflix

La captura


Estreno: 21 de agosto

Basada en hechos reales, esta producción sigue a dos agentes federales que intentan sobrevivir las últimas horas de su turno después de cruzarse con el líder de un poderoso cártel. Lo que parecía un día más termina convirtiéndose en una carrera contra el tiempo.

Ideal para quienes disfrutan los thrillers policiacos con un enfoque realista y un ritmo que no da tregua.

Un hijo propio


Estreno: 13 de agosto

Los documentales sobre crímenes e historias insólitas siguen dominando el streaming, y este apunta a convertirse en uno de los más comentados del mes. La historia gira alrededor de una mujer que, presionada por el deseo de ser madre y las expectativas sociales, finge un embarazo hasta desencadenar un escándalo mediático.

Una mirada a los límites de la obsesión y al impacto que puede tener una mentira cuando crece fuera de control.

Cien años de soledad

— Parte 2


Estreno: 5 de agosto

La adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez continúa con la segunda parte de la historia, en la que finalmente comienzan a revelarse los misterios que han acompañado a la familia Buendía durante generaciones.

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Después del éxito de la primera entrega, esta nueva parte promete responder algunas de las preguntas más importantes del universo de Macondo.

Prime Video

Nadie nos va a extrañar

— Parte 2


Estreno: 7 de agosto

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Créditos: Prime Video

La serie mexicana regresa para continuar la historia de sus protagonistas después de los acontecimientos que marcaron la primera parte. Con una mezcla de nostalgia, amistad y drama adolescente, esta segunda entrega promete llevar las emociones un paso más allá.

Reacher

— Temporada 4


Estreno: 12 de agosto

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Créditos: Prime Video

Jack Reacher vuelve con un nuevo caso que pondrá a prueba, una vez más, su capacidad para resolver conspiraciones mientras enfrenta enemigos cada vez más peligrosos.

La serie se ha consolidado como una de las favoritas para los amantes de la acción gracias a su ritmo acelerado y al carisma de su protagonista.

Apple TV+

Ted Lasso

— Temporada 4


Estreno: 5 de agosto

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Crédito: Apple tv

Uno de los regresos más esperados del año finalmente llega. Ted vuelve a Richmond para enfrentarse a un desafío completamente distinto: dirigir un equipo femenil de fútbol que buscará demostrar que puede competir al más alto nivel.

Con el humor optimista que convirtió a la serie en un fenómeno mundial y el regreso de gran parte de su elenco original, la cuarta temporada promete conservar el corazón que la hizo ganar múltiples premios Emmy.

Las Azules

— Temporada 2


Estreno: 12 de agosto

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Fotografía: Apple tv

El drama policial protagonizado por Bárbara Mori continúa con una investigación que conecta un asesinato reciente con uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: la masacre estudiantil de 1968.

La nueva temporada profundiza en temas como la corrupción, la justicia y el costo de defender las propias convicciones, consolidándose como una de las producciones latinoamericanas más sólidas de Apple TV+.

Paramount+

Lioness

— Temporada 3


Estreno: 2 de agosto

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Fotografía: Paramount+

La serie creada por Taylor Sheridan regresa con una tercera temporada que promete elevar aún más la tensión. Zoe Saldaña y Nicole Kidman vuelven a encabezar un elenco de primer nivel en una nueva misión donde las decisiones estratégicas y el riesgo constante marcan el ritmo de la historia.

Con su mezcla de espionaje, acción y drama político, Lioness se ha convertido en una de las producciones insignia de Paramount+, y esta nueva entrega apunta a ser la más ambiciosa hasta ahora.

MUBI

ROSEBUSH PRUNING


Ya disponible

El nuevo largometraje del aclamado director brasileño Karim Aïnouz se suma este mes al catálogo de MUBI como uno de sus estrenos exclusivos. La historia sigue a una acomodada familia estadounidense cuyo aparente equilibrio comienza a desmoronarse con la llegada de un extraño que despierta tensiones, deseos reprimidos y resentimientos largamente ocultos.

Con la elegancia visual que caracteriza al cine de Aïnouz y una atmósfera que va construyendo el suspenso desde lo cotidiano, ROSEBUSH PRUNING reúne un destacado elenco encabezado por Callum Turner y Elle Fanning, convirtiéndose en una de las apuestas más interesantes del mes para quienes buscan cine de autor.

Estrenos en cine

El final de Oak Street


Estreno: 13 de agosto

Un thriller de suspenso que apuesta por el misterio psicológico y una narrativa que mantiene la incertidumbre hasta el último momento. Perfecta para quienes disfrutan las historias donde nada es exactamente lo que parece.

Insidious: Fuera del Más Allá


Estreno: 21 de agosto

La franquicia de terror continúa expandiendo su universo con una nueva entrega llena de presencias sobrenaturales, tensión y sustos diseñados para los fanáticos del género.

Si las películas anteriores lograron mantenerte despierto por la noche, esta promete hacer exactamente lo mismo.

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