Después del éxito de la primera entrega, esta nueva parte promete responder algunas de las preguntas más importantes del universo de Macondo.

Prime Video

Nadie nos va a extrañar

— Parte 2

Créditos: Prime Video

La serie mexicana regresa para continuar la historia de sus protagonistas después de los acontecimientos que marcaron la primera parte. Con una mezcla de nostalgia, amistad y drama adolescente, esta segunda entrega promete llevar las emociones un paso más allá.

Reacher

— Temporada 4

Créditos: Prime Video

Jack Reacher vuelve con un nuevo caso que pondrá a prueba, una vez más, su capacidad para resolver conspiraciones mientras enfrenta enemigos cada vez más peligrosos.

La serie se ha consolidado como una de las favoritas para los amantes de la acción gracias a su ritmo acelerado y al carisma de su protagonista.

Apple TV+

Ted Lasso

— Temporada 4

Crédito: Apple tv

Uno de los regresos más esperados del año finalmente llega. Ted vuelve a Richmond para enfrentarse a un desafío completamente distinto: dirigir un equipo femenil de fútbol que buscará demostrar que puede competir al más alto nivel.

Con el humor optimista que convirtió a la serie en un fenómeno mundial y el regreso de gran parte de su elenco original, la cuarta temporada promete conservar el corazón que la hizo ganar múltiples premios Emmy.

Las Azules

— Temporada 2

Fotografía: Apple tv

El drama policial protagonizado por Bárbara Mori continúa con una investigación que conecta un asesinato reciente con uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: la masacre estudiantil de 1968.

La nueva temporada profundiza en temas como la corrupción, la justicia y el costo de defender las propias convicciones, consolidándose como una de las producciones latinoamericanas más sólidas de Apple TV+.

Paramount+

Lioness

— Temporada 3

Fotografía: Paramount+

La serie creada por Taylor Sheridan regresa con una tercera temporada que promete elevar aún más la tensión. Zoe Saldaña y Nicole Kidman vuelven a encabezar un elenco de primer nivel en una nueva misión donde las decisiones estratégicas y el riesgo constante marcan el ritmo de la historia.

Con su mezcla de espionaje, acción y drama político, Lioness se ha convertido en una de las producciones insignia de Paramount+, y esta nueva entrega apunta a ser la más ambiciosa hasta ahora.

MUBI

ROSEBUSH PRUNING

El nuevo largometraje del aclamado director brasileño Karim Aïnouz se suma este mes al catálogo de MUBI como uno de sus estrenos exclusivos. La historia sigue a una acomodada familia estadounidense cuyo aparente equilibrio comienza a desmoronarse con la llegada de un extraño que despierta tensiones, deseos reprimidos y resentimientos largamente ocultos.

Con la elegancia visual que caracteriza al cine de Aïnouz y una atmósfera que va construyendo el suspenso desde lo cotidiano, ROSEBUSH PRUNING reúne un destacado elenco encabezado por Callum Turner y Elle Fanning, convirtiéndose en una de las apuestas más interesantes del mes para quienes buscan cine de autor.

Estrenos en cine

El final de Oak Street

Un thriller de suspenso que apuesta por el misterio psicológico y una narrativa que mantiene la incertidumbre hasta el último momento. Perfecta para quienes disfrutan las historias donde nada es exactamente lo que parece.

Insidious: Fuera del Más Allá

La franquicia de terror continúa expandiendo su universo con una nueva entrega llena de presencias sobrenaturales, tensión y sustos diseñados para los fanáticos del género.

Si las películas anteriores lograron mantenerte despierto por la noche, esta promete hacer exactamente lo mismo.