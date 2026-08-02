El hombre que cambió el terror en Netflix

Si hay un proyecto que terminó por consolidar a Mike Flanagan fue The Haunting of Hill House. Estrenada en 2018, la serie transformó una clásica historia de fantasmas en un drama familiar sobre el trauma y el duelo. Los espíritus estaban ahí, pero el verdadero horror era la forma en que los personajes cargaban con sus heridas.

Con The Haunting of Hill House, el director redefinió las historias de casas embrujadas para una nueva generación. (Fotografía: IMDb )

Uno de los aspectos más comentados fue su puesta en escena. Flanagan apostó por largos planos secuencia, fantasmas escondidos en el fondo de cada escena y una narrativa que alternaba constantemente entre pasado y presente, obligando al espectador a reconstruir la historia junto con los personajes.

Lejos de repetir la fórmula, un año después presentó The Haunting of Bly Manor. Aunque muchos esperaban una secuela más aterradora, el director optó por una historia mucho más romántica y melancólica. El miedo seguía presente, pero el eje central era el amor y la forma en que las personas permanecen en la memoria incluso después de partir.

Con Midnight Mass (2021) volvió a cambiar de registro. La serie utilizó el terror religioso para hablar sobre la fe, el fanatismo, las adicciones y la culpa. Para muchos críticos sigue siendo su obra más personal, gracias a los largos diálogos filosóficos que caracterizan su escritura y a una historia que evita respuestas sencillas.

Fotografía: IMDb

Después llegaron The Midnight Club y The Fall of the House of Usher, esta última inspirada libremente en la obra de Edgar Allan Poe. Aunque ambas mantienen elementos sobrenaturales, vuelven a demostrar una constante en su carrera: el monstruo casi nunca es el centro del relato; simplemente sirve para amplificar los conflictos humanos.

Mucho más que un director de terror

Reducir a Mike Flanagan al género sería injusto. A lo largo de su carrera ha demostrado que le interesa explorar cualquier historia siempre que encuentre un punto de vista emocional desde donde contarla.

Eso quedó claro con The Life of Chuck, adaptación de un relato de Stephen King que se aleja casi por completo del horror para abrazar el drama y la ciencia ficción con una mirada profundamente optimista sobre la vida. La película confirmó algo que ya se intuía desde hace años: Flanagan nunca necesitó depender del terror para conectar con el público.

Tras conquistar el terror, Mike Flanagan sigue expandiendo su carrera con proyectos como The Life of Chuck, Carrie y The Dark Tower. (Fotografía: IMDb )

Su siguiente gran reto será otra adaptación de King: Carrie, ahora convertida en serie para televisión, además de otros proyectos como una nueva versión de The Exorcist y una esperada adaptación de The Dark Tower, uno de los proyectos más ambiciosos del autor.

En una época donde buena parte del terror apuesta por el impacto inmediato, Mike Flanagan tomó el camino contrario. Sus historias rara vez buscan asustar únicamente por asustar. Prefieren quedarse contigo después de que aparecen los créditos, cuando el fantasma deja de estar en la pantalla y se convierte en una emoción mucho más difícil de sacudir.