Mike Flanagan es uno de esos cineastas que lograron algo poco común: hacer que el terror volviera a sentirse profundamente humano. Aunque hoy es uno de los nombres más importantes del género, su filmografía demuestra que el miedo nunca ha sido el verdadero protagonista de sus historias. Lo suyo siempre ha sido hablar sobre la pérdida, la culpa, la familia, la fe o las segundas oportunidades, solo que utilizando fantasmas, maldiciones y casas embrujadas como escenario.
Mike Flanagan: el director que redefinió el terror moderno sin quedarse atrapado en él
Su carrera comenzó lejos de los grandes estudios con Absentia (2011), una película independiente hecha con muy poco presupuesto que rápidamente llamó la atención de los aficionados al horror por su capacidad para generar tensión sin depender de los sobresaltos fáciles. Desde ese momento quedó claro que Flanagan prefería construir atmósferas antes que perseguir sustos inmediatos.
Después llegaron títulos como Oculus (2013), donde un espejo maldito se convierte en el detonante de un drama familiar; Hush (2016), un thriller casi minimalista protagonizado por una escritora con discapacidad auditiva; Before I Wake (2016), que mezcla fantasía y terror para hablar del duelo, y Gerald's Game (2017), una de las adaptaciones de Stephen King que muchos consideraban imposible de llevar al cine y que terminó convirtiéndose en una de las mejores reinterpretaciones de su obra.
Su relación con Stephen King no terminó ahí. En 2019 dirigió Doctor Sleep, la secuela de The Shining, una tarea complicada porque debía funcionar tanto como continuación de la novela como de la película de Stanley Kubrick. Contra todo pronóstico, consiguió equilibrar ambos universos y entregó una cinta que con el tiempo ha ganado reconocimiento entre los seguidores del autor.
El hombre que cambió el terror en Netflix
Si hay un proyecto que terminó por consolidar a Mike Flanagan fue The Haunting of Hill House. Estrenada en 2018, la serie transformó una clásica historia de fantasmas en un drama familiar sobre el trauma y el duelo. Los espíritus estaban ahí, pero el verdadero horror era la forma en que los personajes cargaban con sus heridas.
Uno de los aspectos más comentados fue su puesta en escena. Flanagan apostó por largos planos secuencia, fantasmas escondidos en el fondo de cada escena y una narrativa que alternaba constantemente entre pasado y presente, obligando al espectador a reconstruir la historia junto con los personajes.
Lejos de repetir la fórmula, un año después presentó The Haunting of Bly Manor. Aunque muchos esperaban una secuela más aterradora, el director optó por una historia mucho más romántica y melancólica. El miedo seguía presente, pero el eje central era el amor y la forma en que las personas permanecen en la memoria incluso después de partir.
Con Midnight Mass (2021) volvió a cambiar de registro. La serie utilizó el terror religioso para hablar sobre la fe, el fanatismo, las adicciones y la culpa. Para muchos críticos sigue siendo su obra más personal, gracias a los largos diálogos filosóficos que caracterizan su escritura y a una historia que evita respuestas sencillas.
Después llegaron The Midnight Club y The Fall of the House of Usher, esta última inspirada libremente en la obra de Edgar Allan Poe. Aunque ambas mantienen elementos sobrenaturales, vuelven a demostrar una constante en su carrera: el monstruo casi nunca es el centro del relato; simplemente sirve para amplificar los conflictos humanos.
Mucho más que un director de terror
Reducir a Mike Flanagan al género sería injusto. A lo largo de su carrera ha demostrado que le interesa explorar cualquier historia siempre que encuentre un punto de vista emocional desde donde contarla.
Eso quedó claro con The Life of Chuck, adaptación de un relato de Stephen King que se aleja casi por completo del horror para abrazar el drama y la ciencia ficción con una mirada profundamente optimista sobre la vida. La película confirmó algo que ya se intuía desde hace años: Flanagan nunca necesitó depender del terror para conectar con el público.
Su siguiente gran reto será otra adaptación de King: Carrie, ahora convertida en serie para televisión, además de otros proyectos como una nueva versión de The Exorcist y una esperada adaptación de The Dark Tower, uno de los proyectos más ambiciosos del autor.
En una época donde buena parte del terror apuesta por el impacto inmediato, Mike Flanagan tomó el camino contrario. Sus historias rara vez buscan asustar únicamente por asustar. Prefieren quedarse contigo después de que aparecen los créditos, cuando el fantasma deja de estar en la pantalla y se convierte en una emoción mucho más difícil de sacudir.