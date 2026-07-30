Después de Emilia Pérez, me atrevo a decir que una ovación de pie en cualquier festival prestigioso no garantiza que una película sea buena. Sin embargo, si además cuenta con Olivia Colman y Alexander Skarsgård como protagonistas y se dice que consiguió dos rondas de aplausos por parte del público en Sundance, entonces es muy probable —casi seguro— que estemos frente a una gran película.
Olivia Colman y Alexander Skarsgård protagonizan un audaz romance en ‘Wicker’
Después de Emilia Pérez, me atrevo a decir que una ovación de pie en cualquier festival prestigioso no garantiza que una película sea buena. Sin embargo, si además cuenta con Olivia Colman y Alexander Skarsgård como protagonistas y se dice que consiguió dos rondas de aplausos por parte del público en Sundance, entonces es muy probable —casi seguro— que estemos frente a una gran película.
“No hay absolutamente ninguna vergüenza en pasar el resto de tus días sola”. Esta frase podría resumir buena parte de la esencia de Wicker, la nueva película dirigida por Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, que reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Olivia Colman y Alexander Skarsgård, además de Peter Dinklage y Elizabeth Debicki.
¿De qué trata Wicker?
Colman interpreta a una pescadora de aspecto descuidado cuya vida profundamente solitaria la lleva a acercarse a un cestero local, interpretado por Peter Dinklage, para encargarle un marido. Sin embargo, cuando su esposo de mimbre, interpretado por Alexander Skarsgård, resulta ser mucho más extraordinario de lo que jamás imaginó, su sensibilidad y su peculiar naturaleza despiertan algo dentro de ella, desatando una ola de celos, fascinación y conmoción que amenaza con alterar la tranquilidad del pueblo.
Tras su presentación en Sundance en enero, apenas un mes después la productora Black Bear adquirió los derechos de distribución de la cinta, a la que describió como una fábula cómica sobre el sexo, el matrimonio y las absurdas convenciones sociales.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la película es la forma en que dieron vida al hombre de mimbre, el personaje interpretado por Alexander Skarsgård. Lejos de recurrir a efectos visuales generados por computadora, la producción optó por crear un traje completamente práctico.
El vestuario fue diseñado por Wētā Workshop, el reconocido estudio responsable del trabajo visual de películas como Avatar y El Señor de los Anillos. La pieza fue confeccionada bajo la dirección de los artistas de efectos especiales Joe Dunckley y Sarah Rubano, quienes además son matrimonio. El resultado, una creación completamente artesanal y tejida a mano, ha generado reacciones muy favorables entre quienes ya pudieron ver la película.
Wicker es una adaptación cinematográfica del cuento de Ursula Wills-Jones y, desde ahora, ya se perfila como una fuerte contendiente para competir en las categorías de comedia de los Globos de Oro 2027.
Hasta el momento, además de las dos ovaciones recibidas en Sundance, la cinta también ha conquistado a la crítica especializada. En Rotten Tomatoes cuenta con una aprobación del 91%, mientras que en Metacritic registra una puntuación de 70.
Con una historia sólida, un elenco de primer nivel y una propuesta visual que apuesta por los efectos prácticos, Wicker se perfila como una de las películas más prometedoras cuando finalmente llegue a las salas de cine.