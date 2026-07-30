Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la película es la forma en que dieron vida al hombre de mimbre, el personaje interpretado por Alexander Skarsgård. Lejos de recurrir a efectos visuales generados por computadora, la producción optó por crear un traje completamente práctico.

El vestuario fue diseñado por Wētā Workshop, el reconocido estudio responsable del trabajo visual de películas como Avatar y El Señor de los Anillos. La pieza fue confeccionada bajo la dirección de los artistas de efectos especiales Joe Dunckley y Sarah Rubano, quienes además son matrimonio. El resultado, una creación completamente artesanal y tejida a mano, ha generado reacciones muy favorables entre quienes ya pudieron ver la película.

Además de Olivia Colman y Alexander Skarsgård, el elenco reúne a Peter Dinklage y Elizabeth Debicki en una fábula sobre el amor, el matrimonio y las convenciones sociales. (Fotografías: iMDb )

Wicker es una adaptación cinematográfica del cuento de Ursula Wills-Jones y, desde ahora, ya se perfila como una fuerte contendiente para competir en las categorías de comedia de los Globos de Oro 2027.

Hasta el momento, además de las dos ovaciones recibidas en Sundance, la cinta también ha conquistado a la crítica especializada. En Rotten Tomatoes cuenta con una aprobación del 91%, mientras que en Metacritic registra una puntuación de 70.

Con una historia sólida, un elenco de primer nivel y una propuesta visual que apuesta por los efectos prácticos, Wicker se perfila como una de las películas más prometedoras cuando finalmente llegue a las salas de cine.