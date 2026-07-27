¿Deadpool en Avengers: Doomsday?

Ryan Reynolds sorprendió en la Comic-Con y volvió a alimentar las teorías sobre Deadpool y Avengers.

(Fotografía: Amy Sussman/Getty Images)

Un Deadpool gris estuvo merodeando por la Comic-Con haciendo sus clásicas bromas. "Ricky", como se presentó, hizo algunas preguntas, entre ellas: "¿Cuándo comenzarán las grabaciones de Avengers: Doomsday?".

Ese tal "Ricky" no era otro que Ryan Reynolds, el actor que da vida al personaje, lo que nos hizo preguntarnos si finalmente veremos a este antihéroe conviviendo con los Avengers. Lo cierto es que, tal como lo mencionó Robert Downey Jr., quien sabemos que vuelve al UCM como el Dr. Doom, la película ya está filmada, así que no creemos que, a estas alturas, el personaje aparezca en la cinta.

Aunque, si pensamos en Deadpool & Wolverine, sabemos que los X-Men harán su debut en el UCM en Avengers: Doomsday, además de que el personaje ya tuvo un acercamiento con la Sagrada Línea del Tiempo.

Peggy Carter y Steve Rogers en Avengers: Doomsday

Steve Rogers y Peggy Carter volverán a compartir pantalla en Avengers: Doomsday.

(Fotografía: Amy Sussman/Getty Images)

Esto no es una novedad: Steve Rogers está de vuelta en el UCM; sin embargo, su participación en Avengers: Doomsday no viene sola, pues Peggy Carter también regresará. Esto nos da aún más pistas sobre la participación de Chris Evans en esta nueva cinta, donde es casi un hecho que no volverá para retomar su papel como Capitán América.

Además, como ya sabemos, esta película abordará los multiversos, por lo que podríamos ver a Peggy Carter también en su papel de Capitana Carter.

DC con poco protagonismo

DC apostó por Lanterns como uno de sus proyectos más importantes para televisión.

(Fotografía: Amy Sussman/Getty Images)

Si el cine de superhéroes está pasando por un momento crítico, DC Studios lo está aún más. Supergirl no fue el éxito que esperaban, por lo que, para esta edición de la Comic-Con, fueron muy discretos con sus lanzamientos.

Lanterns Experience es el próximo proyecto del estudio y, durante su presentación en la convención, le dieron la bienvenida a los actores que formarán parte de la serie de HBO Max: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nathan Fillion, así como a los cocreadores Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King.

La serie seguirá al recién llegado Linterna Verde John Stewart (Aaron Pierre) y al veterano Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que se verán involucrados en un oscuro misterio terrestre con conexiones cósmicas mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Lo que viene para Amazon Prime Video

Prime Video presentó un nuevo adelanto de la tercera temporada de Los Anillos del Poder.

(Fotografía: Emma McIntyre/Getty Images)

No diríamos que es una de las series más esperadas de Amazon Prime Video, pero Los Anillos del Poder sí es una de las grandes apuestas del estudio.

Durante la Comic-Con se mostró un adelanto de lo que ofrecerá la tercera temporada, que se estrenará el 11 de noviembre. Además, se presentó a parte del elenco, que incluye nombres conocidos y algunas incorporaciones, entre ellas Charlie Vickers, Ismael Cruz Córdova, Daniel Weyman, Owain Arthur y Cynthia Addai-Robinson.

La gran novedad fue la presentación de Jamie Campbell Bower, quien interpretará a Celeborn, el esposo perdido de Galadriel.