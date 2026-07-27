Uno de los eventos de entretenimiento más importantes del mundo se celebra cada año en San Diego. La Comic-Con se ha convertido en el lugar donde los principales estudios de cine y televisión adelantan lo que veremos en los próximos meses (e incluso años) respecto a sus producciones. Como ya es costumbre, una vez que termina solo somos capaces de contar los días para ver aquello que nos prometieron grandes estudios como Marvel Studios, DC Studios, Apple TV+, HBO Max, Amazon MGM Studios/Prime Video, AMC y DreamWorks, entre muchos otros.
Después de cuatro días de sorpresas, actividades, novedades, lanzamientos y apariciones inesperadas, esto es todo lo que nos dejó esta edición.
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Hay nuevo Ghost Rider y es Ryan Gosling
Nicolas Cage le dio vida hace 19 años; ahora Ghost Rider está listo para regresar a bordo de su motocicleta, solo que esta vez será Ryan Gosling quien se envuelva en llamas.
Kevin Feige le dio la bienvenida al actor, quien oficialmente se une a Marvel Studios para convertirse en el Vengador Fantasma en una cinta dirigida por Shawn Levy, el mismo director de Deadpool & Wolverine, cuyo estreno está previsto para 2028.
El legado de Black Panther continúa
Letitia Wright hizo un excelente trabajo continuando con el legado de Chadwick Boseman en Wakanda Forever; sin embargo, al final de la película pudimos descubrir que el fallecido rey T'Challa tuvo un hijo.
Ryan Coogler, director de la franquicia de Black Panther, reveló que la historia continuará con ese hijo, el príncipe T'Challa II. El papel ahora estará sobre los hombros de David Jonsson (La Larga Marcha y Alien: Romulus), quien se unirá a Letitia Wright y Winston Duke en el reparto.
La tercera película, que también se estrenará en 2028, seguirá a T'Challa II (Toussaint) en su camino para continuar el legado de su padre y convertirse en la nueva Black Panther.
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¿Deadpool en Avengers: Doomsday?
Un Deadpool gris estuvo merodeando por la Comic-Con haciendo sus clásicas bromas. "Ricky", como se presentó, hizo algunas preguntas, entre ellas: "¿Cuándo comenzarán las grabaciones de Avengers: Doomsday?".
Ese tal "Ricky" no era otro que Ryan Reynolds, el actor que da vida al personaje, lo que nos hizo preguntarnos si finalmente veremos a este antihéroe conviviendo con los Avengers. Lo cierto es que, tal como lo mencionó Robert Downey Jr., quien sabemos que vuelve al UCM como el Dr. Doom, la película ya está filmada, así que no creemos que, a estas alturas, el personaje aparezca en la cinta.
Aunque, si pensamos en Deadpool & Wolverine, sabemos que los X-Men harán su debut en el UCM en Avengers: Doomsday, además de que el personaje ya tuvo un acercamiento con la Sagrada Línea del Tiempo.
Peggy Carter y Steve Rogers en Avengers: Doomsday
Esto no es una novedad: Steve Rogers está de vuelta en el UCM; sin embargo, su participación en Avengers: Doomsday no viene sola, pues Peggy Carter también regresará. Esto nos da aún más pistas sobre la participación de Chris Evans en esta nueva cinta, donde es casi un hecho que no volverá para retomar su papel como Capitán América.
Además, como ya sabemos, esta película abordará los multiversos, por lo que podríamos ver a Peggy Carter también en su papel de Capitana Carter.
DC con poco protagonismo
Si el cine de superhéroes está pasando por un momento crítico, DC Studios lo está aún más. Supergirl no fue el éxito que esperaban, por lo que, para esta edición de la Comic-Con, fueron muy discretos con sus lanzamientos.
Lanterns Experience es el próximo proyecto del estudio y, durante su presentación en la convención, le dieron la bienvenida a los actores que formarán parte de la serie de HBO Max: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nathan Fillion, así como a los cocreadores Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King.
La serie seguirá al recién llegado Linterna Verde John Stewart (Aaron Pierre) y al veterano Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que se verán involucrados en un oscuro misterio terrestre con conexiones cósmicas mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.
Lo que viene para Amazon Prime Video
No diríamos que es una de las series más esperadas de Amazon Prime Video, pero Los Anillos del Poder sí es una de las grandes apuestas del estudio.
Durante la Comic-Con se mostró un adelanto de lo que ofrecerá la tercera temporada, que se estrenará el 11 de noviembre. Además, se presentó a parte del elenco, que incluye nombres conocidos y algunas incorporaciones, entre ellas Charlie Vickers, Ismael Cruz Córdova, Daniel Weyman, Owain Arthur y Cynthia Addai-Robinson.
La gran novedad fue la presentación de Jamie Campbell Bower, quien interpretará a Celeborn, el esposo perdido de Galadriel.