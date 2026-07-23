Festival de Venecia anuncia selección oficial que incluye peli con Robert Pattinson

Por ejemplo, la última película del británico Robert Pattinson y un documental sobre los hermanos de Oasis estarán presentes en la siguiente edición que se realizará del 2 al 12 de septiembre en Venecia, Italia.

Aunque destacan grandes estrellas, se confirmó que no se contará con Alejandro González Iñárritu y su filme "Digger", protagonizado por Tom Cruise.

En total 20 películas competirán por el prestigioso León de Oro, entre ellas Prime Time, de Lance Oppenheim, sobre un programa de televisión estadounidense que buscaba desenmascarar a los pedófilos. Está protagonizada por Pattinson, quien acaba de recibir elogios por su papel en La Odisea de Christopher Nolan.

"Esta película cuenta la historia real del presentador sin escrúpulos de un inquietante reality show de la NBC", declaró a la prensa el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera.

Otros títulos en competencia incluyen Wild Horse Nine, una comedia negra del irlandés Martin McDonagh protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, así como Bunker, de Florian Zeller, con la pareja española Javier Bardem y Penélope Cruz.

Además, el esperado documental producido por Disney sobre la banda inglesa de rock Oasis y su gira de regreso, Don't Look Back in Anger, también llegará a la gala.

. (Cortesía Disney+)

"Los hermanos Gallagher han prometido que estarán en Venecia", dijo Barbera.

Otro documental que sin duda también llamará la atención y pondrá a prueba la capacidad de concentración de los espectadores: una exploración de cuatro horas sobre Elon Musk a cargo del director estadounidense Alex Gibney.