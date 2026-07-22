Este año nos ha regalado grandes joyas del cine de terror, como Obsession y Backrooms, pero 2026 está lejos de terminar y aún hay algunos estrenos en puerta que nos emocionan bastante. Entre ellos está Other Mommy , protagonizada por Jessica Chastain, quien con apenas el primer tráiler promete ofrecernos una de las actuaciones más escalofriantes de su carrera.
Jessica Chastain está lista para aterrarnos en su próxima película, 'Other Mommy'
Este año nos ha regalado grandes joyas del cine de terror, como Obsession y Backrooms, pero 2026 está lejos de terminar y aún hay algunos estrenos en puerta que nos emocionan bastante. Entre ellos está Other Mommy , protagonizada por Jessica Chastain, quien con apenas el primer tráiler promete ofrecernos una de las actuaciones más escalofriantes de su carrera.
Apenas ayer se estrenó el primer tráiler de esta cinta, dirigida por Rob Savage, a quien quizá conozcas por películas como The Boogeyman y Host. La producción corre a cargo de Blumhouse y Atomic Monster, dos estudios que, sobra decir, tienen una amplia experiencia dentro del género.
¿De qué trata
Other Mommy
?
La sinopsis oficial de Other Mommy retrata la historia de Bela, una niña de ocho años que vive con sus padres, quienes atraviesan una crisis matrimonial. Además de esta situación, la pequeña debe enfrentarse a una entidad siniestra que luce exactamente igual que su madre y se convierte en una amenaza constante para ella y toda su familia.
Other Mommy no parte de un guion original, sino que adapta la novela Incidents Around the House , escrita por Josh Malerman, que sigue prácticamente la misma historia: Bela es atormentada por una entidad a la que llama "Other Mommy", la cual repite constantemente una inquietante pregunta: "¿Puedo entrar en tu corazón?"
Lo que convirtió a Incidents Around the House en una novela particularmente aterradora fue que la historia está narrada desde la voz infantil de Bela. A través de una perspectiva inocente y limitada, Josh Malerman consigue que los lectores sientan una tensión constante. Esta forma de contar la historia permite percibir las grietas familiares y, al mismo tiempo, el peligro que representa la entidad incluso antes de que la propia protagonista comprenda la magnitud de lo que está ocurriendo.
La adaptación y el regreso de Jessica Chastain al terror
Ahora habrá que esperar para ver si Other Mommy logra trasladar esa misma tensión a la pantalla. James Wan, como productor, y Rob Savage dirigiendo buscarán que los espectadores experimenten ese creciente sentimiento de angustia conforme Bela se niega a dejar entrar a la entidad y esta se vuelve cada vez más agresiva, saliendo del clóset para apoderarse de toda la casa.
Y, como ya es habitual en muchas películas de terror, esta cinta no solo busca asustar. También funciona como una metáfora sobre la pérdida de la inocencia infantil en medio de una familia cuyo matrimonio se está desmoronando. Esa fractura emocional termina afectando a la pequeña Bela y, de alguna manera, alimenta la presencia de la entidad.
La película contará con las actuaciones de Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark como la pequeña Bela y Jay Duplass como Russ, el padre de la niña.
Other Mommy marcará el regreso de Jessica Chastain al cine de terror, género en el que ya participó con títulos como Mama (2013) e It: Capítulo 2 (2019).
Other Mommy llegará a los cines el 9 de octubre.