Lo que convirtió a Incidents Around the House en una novela particularmente aterradora fue que la historia está narrada desde la voz infantil de Bela. A través de una perspectiva inocente y limitada, Josh Malerman consigue que los lectores sientan una tensión constante. Esta forma de contar la historia permite percibir las grietas familiares y, al mismo tiempo, el peligro que representa la entidad incluso antes de que la propia protagonista comprenda la magnitud de lo que está ocurriendo.

La película adapta Incidents Around the House, una de las novelas de terror más comentadas de los últimos años por su escalofriante narración desde la perspectiva de una niña.

(Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

La adaptación y el regreso de Jessica Chastain al terror

Ahora habrá que esperar para ver si Other Mommy logra trasladar esa misma tensión a la pantalla. James Wan, como productor, y Rob Savage dirigiendo buscarán que los espectadores experimenten ese creciente sentimiento de angustia conforme Bela se niega a dejar entrar a la entidad y esta se vuelve cada vez más agresiva, saliendo del clóset para apoderarse de toda la casa.

Y, como ya es habitual en muchas películas de terror, esta cinta no solo busca asustar. También funciona como una metáfora sobre la pérdida de la inocencia infantil en medio de una familia cuyo matrimonio se está desmoronando. Esa fractura emocional termina afectando a la pequeña Bela y, de alguna manera, alimenta la presencia de la entidad.

Other Mommy llega a los cines el 9 de octubre y todo apunta a que será uno de los grandes estrenos de terror del 2026. (Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

La película contará con las actuaciones de Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark como la pequeña Bela y Jay Duplass como Russ, el padre de la niña.

Other Mommy marcará el regreso de Jessica Chastain al cine de terror, género en el que ya participó con títulos como Mama (2013) e It: Capítulo 2 (2019).

Other Mommy llegará a los cines el 9 de octubre.