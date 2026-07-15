Más que una biografía tradicional, I Play Rocky funciona como una historia sobre la perseverancia. El tráiler deja claro que el mayor obstáculo no era escribir una buena película, sino convencer a la industria de apostar por un actor desconocido que insistía en protagonizar su propio proyecto. La ironía es que esa apuesta terminó convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas y queridas del cine.

Más que un biopic, I Play Rocky retrata la lucha de Stallone por protagonizar el guión que escribió y que nadie quería producir.

(Fotografía: IMDb )

La película llegará primero a cines seleccionados de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2026, antes de ampliar su estreno durante el resto del mes, una fecha elegida para coincidir con el 50 aniversario del estreno de Rocky (1976).

Con este primer avance, I Play Rocky promete recordar que, detrás de uno de los personajes más icónicos del cine, hubo una historia real de rechazo, insistencia y convicción. Al final, el verdadero combate de Sylvester Stallone no fue sobre un cuadrilátero, sino contra una industria que no creía en él. Y, como ocurrió con Rocky Balboa, el desenlace terminó convirtiéndose en una victoria para la historia del cine.