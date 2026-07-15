El sueño de Rocky Balboa comenzó mucho antes de subir al ring. Este miércoles, Amazon MGM Studios presentó el primer tráiler de I Play Rocky, una película que no cuenta la historia del legendario boxeador, sino la del hombre que luchó para hacerlo realidad: un joven Sylvester Stallone dispuesto a apostar todo por un guion en el que nadie parecía creer.
'I Play Rocky': el primer tráiler revive la increíble historia detrás del nacimiento de un clásico del cine
Dirigida por el ganador del Oscar Peter Farrelly (Green Book), la cinta se enfoca en uno de los capítulos más inspiradores de Hollywood. A mediados de los años 70, Stallone era un actor prácticamente desconocido, con problemas económicos y pocas oportunidades. Después de escribir el guion de Rocky en apenas unos días, recibió ofertas para vender la historia, pero había una condición que no estaba dispuesto a negociar: él quería interpretar al protagonista. Esa decisión, que parecía un riesgo enorme, terminó cambiando su carrera para siempre.
El encargado de dar vida a Stallone es Anthony Ippolito, mientras que el reparto también reúne a Stephan James como Carl Weathers, AnnaSophia Robb como Sasha Czack, la primera esposa del actor, Matt Dillon como Frank Stallone Sr., además de Jay Duplass, Tracy Letts, P. J. Byrne y Toby Kebbell en papeles clave dentro de la producción de la película original.
Más que una biografía tradicional, I Play Rocky funciona como una historia sobre la perseverancia. El tráiler deja claro que el mayor obstáculo no era escribir una buena película, sino convencer a la industria de apostar por un actor desconocido que insistía en protagonizar su propio proyecto. La ironía es que esa apuesta terminó convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas y queridas del cine.
La película llegará primero a cines seleccionados de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2026, antes de ampliar su estreno durante el resto del mes, una fecha elegida para coincidir con el 50 aniversario del estreno de Rocky (1976).
Con este primer avance, I Play Rocky promete recordar que, detrás de uno de los personajes más icónicos del cine, hubo una historia real de rechazo, insistencia y convicción. Al final, el verdadero combate de Sylvester Stallone no fue sobre un cuadrilátero, sino contra una industria que no creía en él. Y, como ocurrió con Rocky Balboa, el desenlace terminó convirtiéndose en una victoria para la historia del cine.