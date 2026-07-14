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Cine y TV

El primer vistazo de Pedro Pascal como violonchelista en la película Behemoth!

Hoy se estrenó el primer tráiler de Behemoth!, la nueva película de Tony Gilroy, en la que Pedro Pascal interpreta a un violonchelista cuya vida cambia por completo.
mar 14 julio 2026 09:54 AM
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Pedro Pascal interpreta a un violonchelista que regresa a casa después de 20 años en Behemoth!. Ya puedes ver el primer tráiler.
 (Fotografías: Searchlight Pictures )

Así como Anne Hathaway, Zendaya y Robert Pattinson, Pedro Pascal también está teniendo un año lleno de proyectos. Además de Avengers: Doomsday y The Mandalorian & Grogu, el actor está próximo a estrenar Behemoth!, película escrita y dirigida por Tony Gilroy, reconocido por ser el creador, guionista y productor de Andor, además de dirigir El legado Bourne.

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Hasta ahora, lo que se sabe de la trama es que sigue a Alex Serian (Pedro Pascal), un talentoso violonchelista que regresa a su hogar después de 20 años de giras. Ahí, la música, que ha sido el eje de su vida, desencadena una serie de acontecimientos que lo llevarán a enfrentar un cambio profundo.

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Tony Gilroy presenta Behemoth!, un drama protagonizado por Pedro Pascal donde la música desata los recuerdos que transforman la vida del personaje.
 (Fotografías: Searchlight Pictures)

Además de Pedro Pascal, el reparto incluye a Olivia Wilde, quien recientemente estrenó The Invite, proyecto en el que también fungió como directora. El elenco también cuenta con las actuaciones de Eva Victor, Alexa Swinton, Matthew Lillard y Margarita Levieva, entre otros.

Sobre el próximo proyecto de Pedro Pascal: Behemoth!

Pedro pascal interpreta a un violonchelista
Pedro Pascal aprendió a tocar el violonchelo para dar vida a Alex Serian, protagonista de Behemoth!, la nueva película de Tony Gilroy. (Fotografías: Searchlight Pictures)

La historia se desarrolla de forma cronológica y utiliza un recurso narrativo particular: cada vez que Alex interpreta una pieza perteneciente a la banda sonora de una película, la música despierta recuerdos sensoriales que revelan las verdaderas razones por las que abandonó Hollywood años atrás.

Para capturar la autenticidad de un músico profesional, Pascal se sometió a un riguroso entrenamiento para dominar el violonchelo. El actor describió la técnica de los dedos y el manejo del arco como un reto incluso más exigente que la intensa preparación física que realizó para Gladiator II.

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La música es, como era de esperarse, el eje central de la película. Por ello, Gilroy decidió no confiar toda la composición a un solo músico y optó por reunir a un colectivo experimental de nueve compositores, integrado por figuras como Michael Giacchino, Alan Silvestri, James Newton Howard, Michael Abels, Emily Bear, Lukas Frank, Henry Jackman, Nami Melumad y Brandon Roberts.

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Además de Avengers: Doomsday y The Mandalorian & Grogu, Pedro Pascal suma un nuevo proyecto a este año.
(Fotografías: Searchlight Pictures
)

En un principio, David Harbour sería el encargado de interpretar a Alex Serian. Sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto debido a que coincidía con el rodaje de la última temporada de Stranger Things. Fue entonces cuando Pedro Pascal se incorporó al elenco, atraído por la profundidad intelectual y emocional del personaje.

La película fue producida por Searchlight Pictures y se prevé que tenga su estreno internacional en prestigiosos festivales como el de Venecia. En Estados Unidos llegará a los cines el próximo 4 de diciembre, por lo que su estreno en México podría ocurrir ese mismo día o poco después.

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Olivia Wilde, Eva Victor, Matthew Lillard y Margarita Levieva acompañan a Pedro Pascal en el elenco de Behemoth!. (Fotografías: Searchlight Pictures
)

Diciembre será un mes especialmente intenso para Pascal, ya que, apenas unos días más tarde, el 17 de diciembre, también llegará el estreno de Avengers: Doomsday, donde retomará su papel como Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantastic.

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