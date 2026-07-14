Hasta ahora, lo que se sabe de la trama es que sigue a Alex Serian (Pedro Pascal), un talentoso violonchelista que regresa a su hogar después de 20 años de giras. Ahí, la música, que ha sido el eje de su vida, desencadena una serie de acontecimientos que lo llevarán a enfrentar un cambio profundo.

Tony Gilroy presenta Behemoth!, un drama protagonizado por Pedro Pascal donde la música desata los recuerdos que transforman la vida del personaje.

(Fotografías: Searchlight Pictures)

Además de Pedro Pascal, el reparto incluye a Olivia Wilde, quien recientemente estrenó The Invite, proyecto en el que también fungió como directora. El elenco también cuenta con las actuaciones de Eva Victor, Alexa Swinton, Matthew Lillard y Margarita Levieva, entre otros.

Sobre el próximo proyecto de Pedro Pascal: Behemoth!

Pedro Pascal aprendió a tocar el violonchelo para dar vida a Alex Serian, protagonista de Behemoth!, la nueva película de Tony Gilroy. (Fotografías: Searchlight Pictures)

La historia se desarrolla de forma cronológica y utiliza un recurso narrativo particular: cada vez que Alex interpreta una pieza perteneciente a la banda sonora de una película, la música despierta recuerdos sensoriales que revelan las verdaderas razones por las que abandonó Hollywood años atrás.

Para capturar la autenticidad de un músico profesional, Pascal se sometió a un riguroso entrenamiento para dominar el violonchelo. El actor describió la técnica de los dedos y el manejo del arco como un reto incluso más exigente que la intensa preparación física que realizó para Gladiator II.