Esta decisión provoca una ruptura con Chani, quien se siente traicionada y abandona el desierto. Además, queda profundamente decepcionada por el rumbo que toma Paul, pues siempre rechazó las profecías de las Bene Gesserit al considerarlas una herramienta para someter al pueblo.

¿En qué punto arranca

Duna: Parte Tres

?

La historia da un salto de 17 años respecto al final de la película anterior y explora las consecuencias del reinado de Paul como emperador, mientras el ejército Fremen expande su guerra por todo el universo.

El Lisan al-Gaib se ha convertido en la máxima figura política y religiosa del imperio, eliminando a cualquiera que se oponga a su mandato. Al mismo tiempo, el imperio enfrenta amenazas tanto externas como internas: las Bene Gesserit, el Gremio Espacial y los misteriosos Tleilaxu buscan influir sobre Paul y arrebatarle el control de la producción de especia.

¿Salvador o dictador?

(Fotografía: Warner Media )

En el tráiler vemos a Paul con una nueva apariencia, caminando entre los restos de otra batalla. Paisajes cubiertos de cenizas y devastados por la guerra hacen inevitable preguntarse: ¿qué ocurrió con la promesa de transformar Arrakis?

Desde su llegada al planeta, la especia provoca en Paul visiones del futuro. Más tarde, al beber el Agua de la Vida, comprende que cualquier decisión que tome para sobrevivir o vengarse desembocará en una guerra santa. Sabe las consecuencias de sus actos, pero también cree que es el único camino para asegurar la supervivencia de su familia y del pueblo Fremen.

Paul termina atrapado por el mito mesiánico que él mismo y su madre alimentaron para ganar aliados. Una vez que enciende el fervor religioso de los Fremen, pierde el control sobre sus seguidores y acaba convertido en el líder de un imperio teocrático que oprime al resto del universo.

¿Duncan Idaho sobrevivió?

Jason Momoa regresa como Hayt, un ghola de Duncan Idaho cuyo verdadero propósito podría cambiar el destino de Paul.

(Fotografía: Warner Media )

En el tráiler reaparece Duncan Idaho, quien aparentemente murió luchando contra las tropas Sardaukar en la primera película. Sin embargo, el personaje interpretado por Jason Momoa no ha regresado realmente de la muerte.

Se trata de Hayt, un ghola: una versión reanimada y cultivada a partir del cuerpo del verdadero Duncan Idaho. Su regreso podría formar parte de la conspiración que se teje contra Paul.

El papel de Robert Pattinson

Robert Pattinson se une al universo de Dune como Scytale, un Face Dancer capaz de infiltrarse y manipular desde las sombras.

(Fotografía: Warner Media )

Después de la memorable interpretación de Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen, Robert Pattinson se incorpora al elenco como Scytale, un Face Dancer creado mediante ingeniería genética.

Miembro de los Tleilaxu, su principal habilidad es cambiar de apariencia y adoptar la identidad de cualquier persona. En lugar de liderar ejércitos, Scytale opera desde las sombras, infiltrándose en el círculo cercano del emperador Paul Atreides con el objetivo de manipularlo y quebrarlo psicológicamente.

Los enemigos de Paul Atreides

No habrá un solo antagonista en esta entrega. En Duna: Parte Tres, la propia mente de Paul, las Bene Gesserit y Scytale conspirarán para destruirlo desde el interior de su propio imperio.

¿Cuándo se estrena

Duna: Parte Tres

?

Duna: Parte Tres, basada en El Mesías de Dune, llegará a los cines el 17 de diciembre para cerrar la trilogía de Denis Villeneuve.

(Fotografía: Warner Media )

La película llegará a los cines el 17 de diciembre de este año. Será la última entrega de la trilogía de Denis Villeneuve y adapta la novela El Mesías de Dune, de Frank Herbert.

Fiel al estilo visual y narrativo del director, todo apunta a una producción de proporciones épicas. Por eso, la mejor forma de disfrutarla será en IMAX o en la pantalla más grande que encuentres, para sentirte, casi, en medio del desierto de Arrakis.