A poco más de una semana de su estreno, las primeras reacciones de La Odisea ya comenzaron a circular y todos han llegado a algo en común: Christopher Nolan no paró con Oppenheimer, esta es una de las películas más ambiciosas y espectaculares de su carrera.
'La Odisea' ya tiene sus primeras reacciones y todo apunta a que Christopher Nolan lo volvió a hacer
A poco más de una semana de su estreno, las primeras reacciones de La Odisea ya comenzaron a circular y todos han llegado a algo en común: Christopher Nolan no paró con Oppenheimer, esta es una de las películas más ambiciosas y espectaculares de su carrera.
Quienes ya pudieron verla hablan de una experiencia que aprovecha al máximo el formato IMAX, con secuencias de acción gigantescas, paisajes imponentes y un nivel técnico que se describe como impecable. Más que una adaptación del clásico de Homero, las primeras críticas la presentan como un espectáculo pensado para verse en la pantalla más grande posible.
'La Odisea' es mucho más que un despliegue visual
Pero no todo gira alrededor de la escala. Varios críticos destacan que, detrás del espectáculo, hay una historia con peso emocional que logra mantener el corazón del viaje de Odiseo que, en este caso, el regreso a casa, la resistencia y el paso del tiempo.
El elenco no se queda atrás, desde el protagonismo de Matt Damon y el acompañamiento de Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson, quienes sostienen una historia que nunca pierde de vista a sus personajes, incluso en sus momentos de mayor tensión.
¿La nueva favorita del año?
Aunque todavía faltan las reseñas completas y el estreno comercial, las primeras impresiones ya colocan a La Odisea entre las películas más fuertes y atractivas de este 2026. Algunos incluso la describen como "la película más grande que ha hecho Nolan" y una experiencia que recuerda por qué debes seguir yendo a los cines a ver películas.
Si las críticas completas mantienen este entusiasmo, todo indica que Nolan podría sumar otro título imprescindible a una filmografía que ya parecía difícil de superar e incluso nos adelantamos a decir que vemos más premios en su puerta.