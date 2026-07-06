Quienes ya pudieron verla hablan de una experiencia que aprovecha al máximo el formato IMAX, con secuencias de acción gigantescas, paisajes imponentes y un nivel técnico que se describe como impecable. Más que una adaptación del clásico de Homero, las primeras críticas la presentan como un espectáculo pensado para verse en la pantalla más grande posible.

'La Odisea' es mucho más que un despliegue visual

La crítica destaca su espectacularidad en IMAX, pero también el peso emocional de la historia. (Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

Pero no todo gira alrededor de la escala. Varios críticos destacan que, detrás del espectáculo, hay una historia con peso emocional que logra mantener el corazón del viaje de Odiseo que, en este caso, el regreso a casa, la resistencia y el paso del tiempo.

El elenco no se queda atrás, desde el protagonismo de Matt Damon y el acompañamiento de Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson, quienes sostienen una historia que nunca pierde de vista a sus personajes, incluso en sus momentos de mayor tensión.