¿Cómo pasar de crecer lejos del ojo público a convertirse en uno de los actores más aclamados de la industria? Lo que logró George Clooney no es un caso aislado: muchos actores alrededor del mundo comenzaron sus carreras sin vínculos con Hollywood y terminaron conquistando la pantalla. Sin embargo, el actor alcanzó un estatus dentro de la industria que muy pocos consiguen.
De ‘Ocean's Eleven’ a ‘Batman’: Venecia reconocerá la multifacética carrera de George Clooney
Clooney no quería ser actor; su sueño era jugar béisbol. Sin embargo, una prueba con los Cincinnati Reds dejó claro que quizá debía buscar otro camino. Así fue como, a los 21 años, pasó de buscar oportunidades a conseguir sus primeros papeles en comedias de situación.
Su primer gran papel en televisión llegó como el Dr. Doug Ross en el drama médico ER, donde obtuvo el reconocimiento que más adelante lo impulsó a protagonizar películas como Out of Sight, Ocean's Eleven, Syriana, por la que ganó un Premio de la Academia, y Michael Clayton.
Esa trayectoria ha sido motivo suficiente para que el actor, director y productor, reciba el León de Oro honorífico a su carrera durante la próxima edición de la Mostra de Venecia.
Parte de este reconocimiento radica en la capacidad de Clooney para explorar distintos géneros con una versatilidad notable, como destacó Alberto Barbera, director del Festival de Cine de Venecia, en el comunicado oficial sobre el homenaje.
"En cada una de estas películas, supo ajustar su registro sin dejar de ser fiel a sí mismo: irónico y melancólico, fascinante y reflexivo, brillante y capaz de una profundidad inesperada", añadió.
Su talento no solo se ha reflejado frente a la cámara. George Clooney es una de las tres únicas personas que han sido nominadas al Premio de la Academia en seis categorías diferentes a lo largo de su carrera: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor guion original y mejor guion adaptado.
En todas sus facetas ha demostrado ser un creador ambicioso y refinado, capaz de ir más allá de las convenciones del cine hollywoodense.
Sin embargo, hay otra faceta de Clooney que también merece reconocimiento: su labor en causas sociales. El actor es conocido por su activismo político y su trabajo humanitario.
Los premios de George Clooney
Si repasamos sus galardones, Clooney ganó el Premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación de un veterano de la CIA en Syriana (2005). Además, como productor, compartió junto con Ben Affleck y Grant Heslov el Oscar a mejor película por Argo (2012).
Ya en el presente, George recibió una nominación al Premio Tony por su debut en Broadway con la adaptación teatral de Good Night, and Good Luck, donde interpretó a Edward R. Murrow. La producción hizo historia al convertirse en la primera función de Broadway transmitida en vivo de manera simultánea por CNN para audiencias de todo el mundo.
George Clooney recibirá el León de Oro honorífico durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.