De ‘Ocean's Eleven’ a ‘Batman’: Venecia reconocerá la multifacética carrera de George Clooney

Clooney no quería ser actor; su sueño era jugar béisbol. Sin embargo, una prueba con los Cincinnati Reds dejó claro que quizá debía buscar otro camino. Así fue como, a los 21 años, pasó de buscar oportunidades a conseguir sus primeros papeles en comedias de situación.

Su primer gran papel en televisión llegó como el Dr. Doug Ross en el drama médico ER, donde obtuvo el reconocimiento que más adelante lo impulsó a protagonizar películas como Out of Sight, Ocean's Eleven, Syriana, por la que ganó un Premio de la Academia, y Michael Clayton.

El reconocimiento celebra más de 40 años de trayectoria como actor, director y productor. (Fotografía: Michael Loccisano/Getty Images for FLC)

Esa trayectoria ha sido motivo suficiente para que el actor, director y productor, reciba el León de Oro honorífico a su carrera durante la próxima edición de la Mostra de Venecia.

Parte de este reconocimiento radica en la capacidad de Clooney para explorar distintos géneros con una versatilidad notable, como destacó Alberto Barbera, director del Festival de Cine de Venecia, en el comunicado oficial sobre el homenaje.

"En cada una de estas películas, supo ajustar su registro sin dejar de ser fiel a sí mismo: irónico y melancólico, fascinante y reflexivo, brillante y capaz de una profundidad inesperada", añadió.