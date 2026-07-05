Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

¿A dónde se fue el color? No eres solo tú: el cine se ve cada vez más deslavado

¿Has notado que el cine luce cada vez menos saturado? Te contamos por qué las series y películas actuales parecen apostar por colores cada vez más neutros.
dom 05 julio 2026 03:35 PM
Añadir LifeandStyle en Google
el cine luce cada vez más neutro.png
¿Las películas se ven más grises o es tu imaginación? No es una ilusión. (Fotografía: IMDb)

Haz un pequeño ejercicio. Siéntate en casa y pon un fragmento de una película clásica como El Mago de Oz (1939) o algo más reciente como El Gran Hotel Budapest (2014). Después cambia a cualquier película estrenada en los últimos años. ¿Notas algo diferente? Sí, parece que el color desapareció y dejó una versión mucho más neutra y deslavada. La pregunta es: ¿por qué?

Publicidad

El cine ha cambiado enormemente con el paso del tiempo. Pasó del blanco y negro al color, del cine mudo al sonido, de los efectos prácticos al CGI. Sin embargo, hoy nos interesa hablar de un cambio mucho más sutil: el color, o mejor dicho, la aparente desaparición de este.

No importa si se trata de una película animada, un thriller psicológico, una cinta de terror o un drama. Hay una especie de velo grisáceo que parece cubrir la imagen, otorgándole una apariencia más oscura, apagada y con menos vitalidad.

Primero, un poco de historia

películas como el mago de oz llenas de color .png
Entre nuevas tendencias visuales, herramientas digitales y el auge del streaming, el cine ha cambiado la forma en la que utiliza el color. (Fotografía: IMDb)

El color llegó al cine casi al mismo tiempo que el sonido. Georges Méliès, por ejemplo, empleó a 21 mujeres en su estudio de Montreuil para colorear a mano sus películas fotograma por fotograma. Sin embargo, este proceso era demasiado costoso y solo resultaba viable para producciones muy cortas.

Hacia 1900, cuando las películas comenzaron a ser más extensas, surgió el sistema Pathécolor. Más adelante, conforme el cine se convirtió en una industria de masas, aparecieron distintos procesos aditivos y sustractivos para reproducir el color de manera más eficiente.

Publicidad

Todo cambió en 1922 con uno de los primeros procesos sustractivos desarrollados por Technicolor Corporation, fundada por Herbert Kalmus. Aunque revolucionario para su época, todavía presentaba varias limitaciones. Finalmente, en la década de 1950, Eastman Kodak introdujo un sistema mucho más sencillo que utilizaba una sola cinta y ofrecía una calidad de impresión superior.

El color en el cine

diferencia entre película original y secuela.png
Hoy, muchas producciones prefieren tonos apagados para transmitir realismo, tensión o melancolía.
 (Fotografías: IMDb)

Una vez que el cine a color se popularizó, la corrección de color se realizaba físicamente mediante procesos químicos aplicados a los negativos en laboratorio. Pero el color pronto dejó de ser únicamente una cuestión técnica: directores y estudios descubrieron que también era una poderosa herramienta narrativa capaz de influir en las emociones del espectador.

Si quieres comprobar el cambio por ti mismo, haz otra prueba. Mira Un viernes de locos y después su secuela, estrenada el año pasado. La diferencia en la paleta de colores resulta evidente.

La investigadora Katie Stebbins bautizó este fenómeno como "Intangible Mud" ("lodo intangible"), un efecto en el que los colores pierden saturación y contraste hasta comenzar a mezclarse visualmente entre sí. Las razones son diversas: la sofisticación de las herramientas digitales de corrección de color, la influencia estética de sagas como El Señor de los Anillos o Matrix, que popularizaron paletas más ocres y apagadas, e incluso el tono más pesimista que domina gran parte del cine contemporáneo.

el señor de los anillos siempre usó una paleta ocre.png
El cine sigue evolucionando, pero su lenguaje visual también.
 (Fotografía: IMDb)

Hoy las paletas ocres y desaturadas parecen haberse convertido en el estándar. Incluso géneros históricamente asociados a colores vibrantes, como el cine de superhéroes, han adoptado una estética mucho más contenida, alejándose del colorido que caracterizaba tanto a los cómics como a muchas de sus primeras adaptaciones cinematográficas.

A esto se suma el auge del streaming. Aunque estas plataformas hicieron más accesible el contenido, su calidad de imagen suele estar por debajo de la que ofrece un Blu-ray, especialmente desde que durante la pandemia muchas redujeron el bitrate para ahorrar recursos. Aunque la situación ha mejorado, la diferencia sigue siendo perceptible.

ni el cine de superheroes se ha salvado del poco color.png
La percepción de que las películas lucen "deslavadas" no depende solo de la fotografía. La calidad del streaming, el bitrate, el HDR y la pantalla donde las ves también influyen en la experiencia (Fotografías: IMDb)

Quizá el cine no ha perdido el color por completo. Tal vez simplemente estamos viviendo una tendencia estética que privilegia los tonos apagados. La verdadera pregunta es cuánto tiempo pasará antes de que Hollywood vuelva a enamorarse de las imágenes vibrantes.

Publicidad

Tags

arte-cultura-y-entretenimiento.arte-y-entretenimiento.cine.peliculas

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad