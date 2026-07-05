Todo cambió en 1922 con uno de los primeros procesos sustractivos desarrollados por Technicolor Corporation, fundada por Herbert Kalmus. Aunque revolucionario para su época, todavía presentaba varias limitaciones. Finalmente, en la década de 1950, Eastman Kodak introdujo un sistema mucho más sencillo que utilizaba una sola cinta y ofrecía una calidad de impresión superior.

El color en el cine

Hoy, muchas producciones prefieren tonos apagados para transmitir realismo, tensión o melancolía.

(Fotografías: IMDb)

Una vez que el cine a color se popularizó, la corrección de color se realizaba físicamente mediante procesos químicos aplicados a los negativos en laboratorio. Pero el color pronto dejó de ser únicamente una cuestión técnica: directores y estudios descubrieron que también era una poderosa herramienta narrativa capaz de influir en las emociones del espectador.

Si quieres comprobar el cambio por ti mismo, haz otra prueba. Mira Un viernes de locos y después su secuela, estrenada el año pasado. La diferencia en la paleta de colores resulta evidente.

La investigadora Katie Stebbins bautizó este fenómeno como "Intangible Mud" ("lodo intangible"), un efecto en el que los colores pierden saturación y contraste hasta comenzar a mezclarse visualmente entre sí. Las razones son diversas: la sofisticación de las herramientas digitales de corrección de color, la influencia estética de sagas como El Señor de los Anillos o Matrix, que popularizaron paletas más ocres y apagadas, e incluso el tono más pesimista que domina gran parte del cine contemporáneo.

El cine sigue evolucionando, pero su lenguaje visual también.

(Fotografía: IMDb)

Hoy las paletas ocres y desaturadas parecen haberse convertido en el estándar. Incluso géneros históricamente asociados a colores vibrantes, como el cine de superhéroes, han adoptado una estética mucho más contenida, alejándose del colorido que caracterizaba tanto a los cómics como a muchas de sus primeras adaptaciones cinematográficas.

A esto se suma el auge del streaming. Aunque estas plataformas hicieron más accesible el contenido, su calidad de imagen suele estar por debajo de la que ofrece un Blu-ray, especialmente desde que durante la pandemia muchas redujeron el bitrate para ahorrar recursos. Aunque la situación ha mejorado, la diferencia sigue siendo perceptible.

La percepción de que las películas lucen "deslavadas" no depende solo de la fotografía. La calidad del streaming, el bitrate, el HDR y la pantalla donde las ves también influyen en la experiencia (Fotografías: IMDb)

Quizá el cine no ha perdido el color por completo. Tal vez simplemente estamos viviendo una tendencia estética que privilegia los tonos apagados. La verdadera pregunta es cuánto tiempo pasará antes de que Hollywood vuelva a enamorarse de las imágenes vibrantes.