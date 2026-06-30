Ni la música ni el fútbol: Romeo Beckham eligió la actuación

Romeo, al igual que el resto de sus hermanos, decidió no seguir el camino de sus padres, ni el de Victoria Beckham ni el de David. Para esta nueva etapa en su carrera, el joven modelo se unió al fotógrafo francés Pierre-Ange Carlotti, quien debuta como director con Forty Love.

Para ser su primer proyecto cinematográfico, Romeo no dudó en elegir un papel arriesgado. Forty Love tiene como eje principal el tenis, pero también es un drama romántico con temática LGBTIQ+.

Con apenas 23 años, Romeo Beckham suma un nuevo capítulo a su carrera. Después de retirarse del fútbol en 2024 y desfilar para firmas de lujo. (Fotografía: Alex Broadway/Getty Images)

Romeo comparte el papel protagónico con Paul Kircher. De acuerdo con la sinopsis, Kircher interpreta a Sacha Gallo, una estrella del tenis que entrena junto a su padre para conquistar un importante torneo en París. Sin embargo, su mundo cambia con la llegada de un nuevo rival, interpretado por Beckham. Sus encuentros desencadenan una serie de emociones que ponen en duda todo lo que Sacha creía conocer sobre sí mismo.