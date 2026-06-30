David Beckham podrá ser uno de los máximos exponentes del fútbol, pero al parecer ninguno de sus hijos seguirá sus pasos dentro de la cancha. Romeo fue quien más se acercó a ese camino durante un tiempo; sin embargo, abandonó por completo el deporte para enfocar sus esfuerzos en el modelaje y, más recientemente, en la actuación.
Romeo Beckham debutará en el cine con una película de amor LGBTIQ+
Ni la música ni el fútbol: Romeo Beckham eligió la actuación
Romeo, al igual que el resto de sus hermanos, decidió no seguir el camino de sus padres, ni el de Victoria Beckham ni el de David. Para esta nueva etapa en su carrera, el joven modelo se unió al fotógrafo francés Pierre-Ange Carlotti, quien debuta como director con Forty Love.
Para ser su primer proyecto cinematográfico, Romeo no dudó en elegir un papel arriesgado. Forty Love tiene como eje principal el tenis, pero también es un drama romántico con temática LGBTIQ+.
Romeo comparte el papel protagónico con Paul Kircher. De acuerdo con la sinopsis, Kircher interpreta a Sacha Gallo, una estrella del tenis que entrena junto a su padre para conquistar un importante torneo en París. Sin embargo, su mundo cambia con la llegada de un nuevo rival, interpretado por Beckham. Sus encuentros desencadenan una serie de emociones que ponen en duda todo lo que Sacha creía conocer sobre sí mismo.
La película es producida por Hugo Sélignac y Paco de Bary, de Chi-Fou-Mi Productions (Francia), mientras que la coproducción corre a cargo de Studiocanal y Manna Studios. La cinta se estrenará la cinta en Francia el próximo 25 de noviembre.
¿Y por qué elegir a Beckham para este papel sin experiencia previa en la actuación? Además del peso de su apellido, Romeo ya era un viejo conocido de Carlotti. Antes de debutar como director, el francés se desempeñó como fotógrafo de moda, industria en la que coincidió con el joven modelo,
Ahora que incursiona en la actuación, habrá que ver si logra consolidarse en esta nueva faceta. A sus 23 años, Romeo ya dejó atrás el fútbol, del que se retiró en 2024, para enfocarse en el modelaje, desfilando para importantes casas de moda como Saint Laurent, Balenciaga y Puma. Un CV envidiable para alguien de su edad.