Robert Eggers está de vuelta junto a Aaron Taylor-Johnson en 'Werwulf'

Pero ellos no son los únicos rostros conocidos que regresan. Aaron Taylor-Johnson, protagonista de la cinta, ya trabajó con Eggers en Nosferatu, al igual que Lily-Rose Depp. Por otro lado, Willem Dafoe, quien suma ya su cuarta colaboración con el director, interpretará al cazador del hombre lobo.

La figura del hombre lobo llevada al cine por Roberto Eggers

Aaron Taylor-Johnson protagoniza Werwulf junto a Willem Dafoe en una nueva colaboración con Robert Eggers. (Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados)

La figura del hombre lobo tiene sus raíces en el folclore europeo desde hace siglos. En la Edad Media, numerosas leyendas hablaban de personas capaces de transformarse en lobos como consecuencia de una maldición, un castigo divino o un pacto con fuerzas oscuras. A diferencia de la versión popularizada por Hollywood, muchos de estos relatos variaban según la región y no incluían elementos como la mordida que transmite la maldición o las balas de plata. Para las comunidades medievales, el hombre lobo representaba el miedo a perder la humanidad y sucumbir a los instintos más salvajes.

Parte de la magia de esta historia, y de cualquier otra contada por el cineasta, es su insistencia en ofrecer una recreación histórica, social y cultural del contexto en el que se desarrollan sus películas.

Ya lo vimos en Nosferatu, donde cada detalle del Conde, desde su vestimenta hasta su estética y forma de hablar, respondía a una investigación minuciosa. Para Werwulf, Eggers trabajó de la mano con profesores de Oxford, quienes asesoraron el guion para que el inglés utilizado se apegará al que se hablaba entre los siglos XI y XV.

Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados

Con todo este contexto histórico como punto de partida, el director decidió dejar fuera muchos de los clichés que Hollywood convirtió en parte de la mitología del hombre lobo.

Incluso, Eggers pidió a Aaron Taylor-Johnson convivir de cerca con lobos reales para observar sus movimientos y comportamientos, de modo que pudiera incorporarlos a su interpretación durante las escenas de transformación.

La película fue filmada en Dartmoor, un parque nacional ubicado en Devon, Inglaterra, aunque también se rodó en los bosques de Gales. Sin embargo, muchas de las locaciones no son reales: espacios como las iglesias fueron reconstruidos específicamente para la producción, tomando como referencia estructuras históricas de la época.

Werwulf llegará a los cines el 25 de diciembre.