Pocos directores han entendido tan bien el terror gótico y folclórico como Robert Eggers. Su tono oscuro, histórico y profundamente simbólico se ha convertido en el sello de uno de los máximos referentes del terror contemporáneo. Ahora, dos años después de su última película, regresa con una nueva entrega: Werwulf.
Robert Eggers está de vuelta junto a Aaron Taylor-Johnson en 'Werwulf'
Pocos directores han entendido tan bien el terror gótico y folclórico como Robert Eggers. Su tono oscuro, histórico y profundamente simbólico se ha convertido en el sello de uno de los máximos referentes del terror contemporáneo. Ahora, dos años después de su última película, regresa con una nueva entrega: Werwulf.
El siguiente éxito del terror gótico: Werwulf de Robert Eggers
La clásica historia del hombre lobo, que ya antes hemos visto retratada en el cine, se convierte en el quinto proyecto del director después de The VVitch, The Lighthouse, The Northman y Nosferatu. Como en sus trabajos anteriores, Eggers vuelve a demostrar su obsesión por la precisión histórica y nos transporta a la Inglaterra medieval del siglo XIII, donde un granjero guarda un oscuro secreto: es un hombre lobo.
Eggers mantiene viva una parte esencial del cine gótico: el amor. La maldición del protagonista lo lleva a cometer atrocidades contra su propio pueblo mientras está transformado en lobo. Sin embargo, su familia nunca lo abandona y ese vínculo se convierte en el eje de la historia, pues el amor de sus seres queridos es lo único que consigue traerlo de vuelta a su forma humana.
Para darle su característico sello visual, Eggers vuelve a colaborar con Jarin Blaschke como director de fotografía, quien ha trabajado con él en todas sus películas anteriores. Asimismo, la edición estará a cargo de Louise Ford y el diseño de producción de Craig Lathrop, colaboradores habituales del director. Este último incluso fue nominado a un Oscar por su trabajo en Nosferatu.
Pero ellos no son los únicos rostros conocidos que regresan. Aaron Taylor-Johnson, protagonista de la cinta, ya trabajó con Eggers en Nosferatu, al igual que Lily-Rose Depp. Por otro lado, Willem Dafoe, quien suma ya su cuarta colaboración con el director, interpretará al cazador del hombre lobo.
La figura del hombre lobo llevada al cine por Roberto Eggers
La figura del hombre lobo tiene sus raíces en el folclore europeo desde hace siglos. En la Edad Media, numerosas leyendas hablaban de personas capaces de transformarse en lobos como consecuencia de una maldición, un castigo divino o un pacto con fuerzas oscuras. A diferencia de la versión popularizada por Hollywood, muchos de estos relatos variaban según la región y no incluían elementos como la mordida que transmite la maldición o las balas de plata. Para las comunidades medievales, el hombre lobo representaba el miedo a perder la humanidad y sucumbir a los instintos más salvajes.
Parte de la magia de esta historia, y de cualquier otra contada por el cineasta, es su insistencia en ofrecer una recreación histórica, social y cultural del contexto en el que se desarrollan sus películas.
Ya lo vimos en Nosferatu, donde cada detalle del Conde, desde su vestimenta hasta su estética y forma de hablar, respondía a una investigación minuciosa. Para Werwulf, Eggers trabajó de la mano con profesores de Oxford, quienes asesoraron el guion para que el inglés utilizado se apegará al que se hablaba entre los siglos XI y XV.
Con todo este contexto histórico como punto de partida, el director decidió dejar fuera muchos de los clichés que Hollywood convirtió en parte de la mitología del hombre lobo.
Incluso, Eggers pidió a Aaron Taylor-Johnson convivir de cerca con lobos reales para observar sus movimientos y comportamientos, de modo que pudiera incorporarlos a su interpretación durante las escenas de transformación.
La película fue filmada en Dartmoor, un parque nacional ubicado en Devon, Inglaterra, aunque también se rodó en los bosques de Gales. Sin embargo, muchas de las locaciones no son reales: espacios como las iglesias fueron reconstruidos específicamente para la producción, tomando como referencia estructuras históricas de la época.
Werwulf llegará a los cines el 25 de diciembre.