Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en la sensación de internet. No hay día en el que no veamos a sus protagonistas, Tom Holland y Zendaya, recorriendo el mundo como parte de la promoción de la película.
Las teorías no tan descabelladas sobre 'Spider-Man: Brand New Day'
Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en la sensación de internet. No hay día en el que no veamos a sus protagonistas, Tom Holland y Zendaya, recorriendo el mundo como parte de la promoción de la película.
Pero internet no solo ha puesto los ojos en sus protagonistas. Así como ocurrió con la cinta anterior, en la que mucho antes de su estreno ya circulaban teorías sobre la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire, para esta nueva entrega de la franquicia encabezada por Tom Holland también han surgido un sinfín de especulaciones a partir de lo poco, o mucho, que nos ha revelado el tráiler.
Con esto en mente, hablemos de algunas de las teorías no tan descabelladas sobre lo que podríamos ver en Spider-Man: Brand New Day.
El papel de Sadie Sink en la trama
Marvel se mueve rápido, pero internet lo hace aún más. Poco después de anunciarse que Sadie Sink, nuestra querida Max en Stranger Things, se uniría a la película, comenzaron las especulaciones sobre el misterioso personaje que interpretará.
Aquí es donde entra la teoría. Hay quienes sugieren que, ahora que la puerta del multiverso está completamente abierta, Sink interpretará a Mayday Parker, también conocida como Spider-Girl, quien en otro universo es la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson.
Sin embargo, otras teorías apuntan a que, tomando en cuenta la inminente incorporación de los X-Men al UCM, la actriz sería la encargada de dar vida a Jean Grey, la poderosa psíquica del universo mutante.
Ned Leeds como Hobgoblin
Esta teoría no es nueva; de hecho, comenzó a tomar fuerza desde la película anterior. Según esta idea, el mejor amigo de Spider-Man, por lo menos antes de olvidarlo por completo, podría convertirse en un villano tras ser manipulado para atacar a Peter, transformándose en Hobgoblin.
La teoría cobró aún más sentido cuando descubrimos que Ned tenía la capacidad de controlar el anillo de Doctor Strange. Además, este posible giro argumental plantea que el personaje interpretado por Jacob Batalon no solo olvidó a su mejor amigo, sino también la promesa que le hizo de nunca convertirse en un villano.
Alguien morirá y podría ser Peter
Sabemos que esta será la despedida de Tom Holland como Spider-Man, pero todavía existe mucha incertidumbre sobre cómo será su salida del personaje.
La apertura del multiverso, el deseo de darle mayor protagonismo a Miles Morales y el hecho de que Zendaya, reina del method dressing, haya aparecido vistiendo de negro durante la promoción han alimentado la teoría de que alguien importante morirá en esta película.
Mientras algunos apuestan por un sacrificio heroico al estilo de Tony Stark, otros creen que será MJ quien tenga un desenlace trágico.
Veremos a un Spider-Man mutando
Esta teoría podría estar más cerca de hacerse realidad. El tráiler nos muestra a un Peter Parker enfrentando problemas relacionados con sus poderes, lo que hace pensar que podría estar experimentando una mutación derivada de la picadura de araña que le otorgó sus habilidades.
Por ello, creemos que Brand New Day explorará este concepto de forma relativamente moderada. Es decir, probablemente no veremos a un Peter más araña que humano, pero sí a un héroe que tendrá que enfrentar sus emociones más oscuras para controlar esa transformación.
Finalmente, ¿Daredevil hará acto de presencia?
El tráiler ya confirmó la presencia de Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, y no olvidemos que en la película anterior vimos a Matt Murdock en su faceta de abogado.
Si además tomamos en cuenta que el adelanto parece insinuar que Spider-Man se enfrentará a La Mano, la organización criminal enemiga del Diablo de Hell's Kitchen, no sería descabellado pensar que esta última entrega reúna por fin a ambos héroes para salvar Nueva York.
¿Cuál de todas estas teorías crees que termine convirtiéndose en realidad?