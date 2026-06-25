Sin embargo, otras teorías apuntan a que, tomando en cuenta la inminente incorporación de los X-Men al UCM, la actriz sería la encargada de dar vida a Jean Grey, la poderosa psíquica del universo mutante.

Ned Leeds como Hobgoblin

¿Ned como Hobgoblin? Podría ser esta una de las posibilidades de Spider-Man: Brand New Day (Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

Esta teoría no es nueva; de hecho, comenzó a tomar fuerza desde la película anterior. Según esta idea, el mejor amigo de Spider-Man, por lo menos antes de olvidarlo por completo, podría convertirse en un villano tras ser manipulado para atacar a Peter, transformándose en Hobgoblin.

La teoría cobró aún más sentido cuando descubrimos que Ned tenía la capacidad de controlar el anillo de Doctor Strange. Además, este posible giro argumental plantea que el personaje interpretado por Jacob Batalon no solo olvidó a su mejor amigo, sino también la promesa que le hizo de nunca convertirse en un villano.

Alguien morirá y podría ser Peter

¿Y si Peter Parker no sobrevive? ¿O podría ser el final de MJ? (Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados

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Sabemos que esta será la despedida de Tom Holland como Spider-Man, pero todavía existe mucha incertidumbre sobre cómo será su salida del personaje.

La apertura del multiverso, el deseo de darle mayor protagonismo a Miles Morales y el hecho de que Zendaya, reina del method dressing, haya aparecido vistiendo de negro durante la promoción han alimentado la teoría de que alguien importante morirá en esta película.

Mientras algunos apuestan por un sacrificio heroico al estilo de Tony Stark, otros creen que será MJ quien tenga un desenlace trágico.

Veremos a un Spider-Man mutando

Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados



Esta teoría podría estar más cerca de hacerse realidad. El tráiler nos muestra a un Peter Parker enfrentando problemas relacionados con sus poderes, lo que hace pensar que podría estar experimentando una mutación derivada de la picadura de araña que le otorgó sus habilidades.

Por ello, creemos que Brand New Day explorará este concepto de forma relativamente moderada. Es decir, probablemente no veremos a un Peter más araña que humano, pero sí a un héroe que tendrá que enfrentar sus emociones más oscuras para controlar esa transformación.

Finalmente, ¿Daredevil hará acto de presencia?

Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados



El tráiler ya confirmó la presencia de Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, y no olvidemos que en la película anterior vimos a Matt Murdock en su faceta de abogado.

Si además tomamos en cuenta que el adelanto parece insinuar que Spider-Man se enfrentará a La Mano, la organización criminal enemiga del Diablo de Hell's Kitchen, no sería descabellado pensar que esta última entrega reúna por fin a ambos héroes para salvar Nueva York.

¿Cuál de todas estas teorías crees que termine convirtiéndose en realidad?