Después de años dominando la taquilla con franquicias como Misión Imposible y Top Gun, Tom Cruise está listo para hacer algo completamente diferente. Su próximo proyecto se llama Digger y marca su primera colaboración con el director mexicano Alejandro González Iñárritu.
Aún no se estrena y ‘Digger’, película de Iñárritu con Tom Cruise, ya está dando de qué hablar
Después de años dominando la taquilla con franquicias como Misión Imposible y Top Gun, Tom Cruise está listo para hacer algo completamente diferente. Su próximo proyecto se llama Digger y marca su primera colaboración con el director mexicano Alejandro González Iñárritu.
Las primeras imágenes y avances ya fueron revelados y hay algo que quedó claro desde el primer segundo: nunca habíamos visto a Tom Cruise así.
Lejos del héroe de acción al que estamos acostumbrados, en Digger interpreta a un poderoso magnate responsable de una catástrofe global que pone en riesgo a la humanidad. A partir de ese momento, emprende una desesperada misión para convencer al mundo de que sigue siendo su salvador.
La película ha sido descrita como una “comedia de proporciones catastróficas”, una mezcla de sátira, drama y humor negro que también representa el regreso de Iñárritu al cine en inglés desde The Revenant.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la transformación física de Cruise. En los adelantos aparece con cabello canoso, un aspecto envejecido y una personalidad mucho más extravagante de lo habitual. Incluso durante CinemaCon, el propio actor describió el proyecto como una película “salvaje” y diferente a todo lo que ha hecho en su carrera.
Además de Cruise, el elenco reúne nombres como Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Emma D'Arcy y Sophie Wilde.
Aunque todavía falta para su estreno, las primeras reacciones ya la colocan como una de las apuestas más ambiciosas de 2026. No solo porque reúne a dos figuras enormes del cine contemporáneo, sino porque podría representar el papel más arriesgado de la carrera de Tom Cruise y, para muchos, una nueva oportunidad de acercarse al Oscar que se le ha escapado durante décadas.
Digger llegará a los cines el próximo 2 de octubre de 2026. Y si algo han dejado claro sus primeros avances, es que esta no será la típica película de Tom Cruise.