Han pasado dos años desde que la segunda temporada de House of the Dragon nos dejó con la historia inconclusa, en medio de una guerra por el Trono de Hierro. Por un lado está el bando negro, encabezado por la Casa Targaryen; por el otro, el bando verde, liderado por la Casa Hightower. ¿Quién ganará esta guerra? ¿Será esta la conclusión definitiva de la historia?
Todo lo que necesitas saber antes del estreno de la tercera temporada de House of the Dragon
Lo cierto es que tenemos más dudas que respuestas. Todo apunta a que esta temporada hará avanzar significativamente la trama y nos mostrará una guerra brutal. Después de todo, sabemos que este universo se caracteriza por no dejar nada a la imaginación.
No es necesario volver a ver completas las temporadas 1 y 2 para llegar preparado a esta noche. Aquí te contamos lo que debes saber, y recordar, antes del regreso de HOTD.
Lo que desencadenó la guerra
Recordemos que, en la primera temporada, tras la muerte de Viserys, Alicent malinterpretó sus últimas palabras y declaró a Aegon II como el heredero legítimo al trono. Tanto la Casa Targaryen como la Casa Hightower comenzaron entonces a buscar aliados, una disputa que culminó con la muerte de Lucerys a manos de Aemond, dando inicio a la guerra civil.
Bajo la premisa de “un hijo por un hijo”, Daemon orquestó la muerte del primer hijo de Aegon, Jaehaerys. Este hecho llevó a que Rhaenyra y Alicent se encontraran para reconocer que ya era demasiado tarde para detener la guerra.
La segunda temporada
Aunque fue una temporada relativamente tranquila en cuanto a acción, sirvió para que ambos bandos reunieran aliados y establecieran líneas de batalla por todo Westeros.
Eso sí, también nos dejó una de las pérdidas más importantes de la serie: la princesa Rhaenys, quien luchó hasta el último momento antes de caer, junto a su dragón, a manos de Aemond y Vhagar.
Los Verdes forjaron una alianza clave con la Triarquía para fortalecer sus fuerzas navales. Los Negros, por su parte, comenzaron a buscar jinetes de dragones y aumentar así su poder aéreo. Además, consiguieron más tropas terrestres gracias a los esfuerzos de Daemon en las Tierras de los Ríos.
Es la Casa del Dragón, así que… ¿dónde están los dragones?
El bando verde cuenta con cuatro dragones, entre ellos Vhagar, uno de los más letales y poderosos. También tienen a Dreamfyre, Tessarion y Sunfyre.
Por su parte, el bando negro posee siete dragones. Entre ellos se encuentra Syrax, montado por Rhaenyra, mientras que Daemon, el más experimentado en combate, cabalga a Caraxes. También forman parte de sus fuerzas Vermax, Moondancer y los nuevos dragones Humo Marino, Vermithor y Ala Plateada.
¿Qué podemos esperar de esta temporada?
Aún es temprano para saber cuánto de la historia de los libros será adaptado en pantalla. Sin embargo, todo indica que la tercera temporada arrancará con un enfrentamiento épico en alta mar conocido como la Batalla del Estrecho. En ella, Corlys Velaryon y su flota intentarán repeler un ataque liderado por Tyland Lannister y la Triarquía.
Con Aemond fuera de Desembarco del Rey y tras lo pactado entre Alicent y Rhaenyra, esta última buscará recuperar el trono que considera suyo. Sin embargo, sabemos que no será una tarea sencilla, especialmente con la incorporación de Daeron Targaryen, quien finalmente se unirá a la historia.
Otros cabos sueltos de temporadas anteriores incluyen la misión de Rhaena para domar a un dragón salvaje y la situación de los hijos menores de Rhaenyra, quienes fueron enviados lejos por seguridad. También permanece el misterio en torno al cautiverio de Otto Hightower, padre de Alicent.
Con todo esto, ¿listo para la tercera temporada?