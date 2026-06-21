La segunda temporada

Con Vhagar liderando a los Verdes y siete dragones respaldando a los Negros, la batalla por el Trono de Hierro promete convertirse en el enfrentamiento más espectacular de la serie.

(Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

Aunque fue una temporada relativamente tranquila en cuanto a acción, sirvió para que ambos bandos reunieran aliados y establecieran líneas de batalla por todo Westeros.

Eso sí, también nos dejó una de las pérdidas más importantes de la serie: la princesa Rhaenys, quien luchó hasta el último momento antes de caer, junto a su dragón, a manos de Aemond y Vhagar.

Los Verdes forjaron una alianza clave con la Triarquía para fortalecer sus fuerzas navales. Los Negros, por su parte, comenzaron a buscar jinetes de dragones y aumentar así su poder aéreo. Además, consiguieron más tropas terrestres gracias a los esfuerzos de Daemon en las Tierras de los Ríos.

Es la Casa del Dragón, así que… ¿dónde están los dragones?

El bando verde cuenta con cuatro dragones, entre ellos Vhagar, uno de los más letales y poderosos. También tienen a Dreamfyre, Tessarion y Sunfyre.

Por su parte, el bando negro posee siete dragones. Entre ellos se encuentra Syrax, montado por Rhaenyra, mientras que Daemon, el más experimentado en combate, cabalga a Caraxes. También forman parte de sus fuerzas Vermax, Moondancer y los nuevos dragones Humo Marino, Vermithor y Ala Plateada.

¿Qué podemos esperar de esta temporada?

Batallas navales, nuevos jinetes de dragón, el debut de Daeron Targaryen y el regreso de Rhaenyra por su trono. La tercera temporada de House of the Dragon promete cambiar el destino de Westeros.

(Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

Aún es temprano para saber cuánto de la historia de los libros será adaptado en pantalla. Sin embargo, todo indica que la tercera temporada arrancará con un enfrentamiento épico en alta mar conocido como la Batalla del Estrecho. En ella, Corlys Velaryon y su flota intentarán repeler un ataque liderado por Tyland Lannister y la Triarquía.

Con Aemond fuera de Desembarco del Rey y tras lo pactado entre Alicent y Rhaenyra, esta última buscará recuperar el trono que considera suyo. Sin embargo, sabemos que no será una tarea sencilla, especialmente con la incorporación de Daeron Targaryen, quien finalmente se unirá a la historia.

Otros cabos sueltos de temporadas anteriores incluyen la misión de Rhaena para domar a un dragón salvaje y la situación de los hijos menores de Rhaenyra, quienes fueron enviados lejos por seguridad. También permanece el misterio en torno al cautiverio de Otto Hightower, padre de Alicent.

Con todo esto, ¿listo para la tercera temporada?