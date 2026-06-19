Como si las terapias de conversión no fueran suficientemente aterradoras por sí mismas, el ritual desencadena la aparición de una entidad violenta que adopta la forma de la persona que cada víctima desea.

El título de la película hace referencia al libro bíblico del Levítico, un texto que algunos sectores del cristianismo han interpretado históricamente como una condena a la homosexualidad.

Fe, culpa y horror se mezclan en Leviticus: Ritual de sangre, una película que utiliza lo sobrenatural para denunciar una realidad que miles de personas han vivido fuera de la pantalla.

(Fotografía: Causeway Films)

El elenco principal está encabezado por Joe Bird, Stacy Clausen, Mia Wasikowska, Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie, Nicholas Hope, Zahra Newman y Edwina Wren.

Más allá de sus elementos sobrenaturales, Leviticus: Ritual de sangre utiliza el terror para abordar una realidad que ha afectado a miles de personas alrededor del mundo. Las llamadas terapias de conversión son prácticas que buscan modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona y han sido ampliamente condenadas por organismos de derechos humanos y asociaciones médicas.

Al llevar este tema al género de horror, la película convierte en monstruo aquello que muchas víctimas ya han descrito como una experiencia traumática: el rechazo, la culpa y la violencia ejercida en nombre de la fe o la moral. De esta manera, el filme demuestra cómo el terror puede funcionar no solo como entretenimiento, sino también como una poderosa herramienta para reflexionar sobre problemáticas sociales que siguen vigentes.

La película se estrenó hoy en México, por lo que ya puedes acudir a tu cine favorito para descubrir esta inquietante historia.