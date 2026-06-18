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Cine y TV

5 datos que sabemos hasta ahora de Spider-Man: Brand New Day

Marvel ya comenzó a revelar los primeros detalles de Spider-Man: Brand New Day, la próxima aventura del héroe arácnido que marcará un nuevo capítulo para Peter Parker.
jue 18 junio 2026 12:20 AM
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La historia de Spider-Man: Brand New Day se desarrollará cuatro años después de No Way Home, con un Peter Parker que ahora enfrenta el crimen completamente solo en un mundo que ya no recuerda quién es.
 (Fotografía: Pablo Cuadra/Getty Images)

Cada nueva película de Spider-Man genera expectativas, pero pocas llegan con tantas preguntas como Brand New Day. Tras los acontecimientos que cambiaron por completo la vida de Peter Parker, Marvel prepara una historia que busca redefinir el camino del personaje y dar inicio a una nueva era para el héroe arácnido.

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Aunque todavía faltan varias semanas para su estreno, te contamos algunos de los datos que conocemos hasta ahora sobre la próxima aventura de Peter Parker.

¿En qué punto de la historia comenzará?

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Además de una nueva amenaza, Peter deberá lidiar con una mutación biológica incontrolable que lo llevará a buscar la ayuda de Bruce Banner.
 (Fotografía: Marvel - Todos los derechos reservados )

La historia se desarrollará cuatro años después de los acontecimientos de la última película. Peter Parker ahora combate el crimen a tiempo completo en un mundo que ya no recuerda quién es, al menos sin la máscara. Esto incluye a sus amigos y a MJ, quienes han seguido adelante con sus vidas sin él.

Ahora, Peter es un universitario que vive completamente solo mientras intenta encontrar un equilibrio entre sus dos identidades.

La nueva amenaza de Spider-Man

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Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon regresan para esta nueva aventura, mientras que Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando y Sadie Sink se suman al elenco.
 (Fotografía: Marvel - Todos los derechos reservados )

En esta nueva película, Peter tendrá que enfrentarse a dos grandes desafíos. El primero es una mutación biológica incontrolable en su propio ADN; el segundo, un poderoso villano invisible para la mayoría de las personas.

Debido a estas alteraciones físicas, el arácnido se verá obligado a buscar la ayuda del Dr. Bruce Banner para intentar controlar su mutación.

Los nuevos personajes confirmados

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Además de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon retomando sus papeles como Peter Parker, MJ y Ned, la película sumará a Sadie Sink, quien se rumora podría interpretar a Mayday Parker; Jon Bernthal como The Punisher; Tramell Tillman como William Metzger, un líder anti-mutantes; Michael Mando como Scorpion; y Mark Ruffalo retomando su papel como Hulk/Bruce Banner.

El elenco de la película en México

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La Ciudad de México formará parte del Spidey World Tour y la película llegará a los cines mexicanos el próximo 29 de julio de 2026. (Fotografía: Pablo Cuadra/Getty Images)

Recién iniciado el tour de promoción, el elenco anunció que la Ciudad de México será una de las paradas del Spidey World Tour.

Esto significa que parte del elenco principal, conformado por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y posiblemente Sadie Sink, podría visitar tierras mexicanas durante las próximas semanas previas al estreno de la película.

Fecha de estreno

La película tiene programado su estreno en los cines de México para el próximo 29 de julio de 2026.

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