Cada nueva película de Spider-Man genera expectativas, pero pocas llegan con tantas preguntas como Brand New Day. Tras los acontecimientos que cambiaron por completo la vida de Peter Parker, Marvel prepara una historia que busca redefinir el camino del personaje y dar inicio a una nueva era para el héroe arácnido.
5 datos que sabemos hasta ahora de Spider-Man: Brand New Day
Cada nueva película de Spider-Man genera expectativas, pero pocas llegan con tantas preguntas como Brand New Day. Tras los acontecimientos que cambiaron por completo la vida de Peter Parker, Marvel prepara una historia que busca redefinir el camino del personaje y dar inicio a una nueva era para el héroe arácnido.
Aunque todavía faltan varias semanas para su estreno, te contamos algunos de los datos que conocemos hasta ahora sobre la próxima aventura de Peter Parker.
¿En qué punto de la historia comenzará?
La historia se desarrollará cuatro años después de los acontecimientos de la última película. Peter Parker ahora combate el crimen a tiempo completo en un mundo que ya no recuerda quién es, al menos sin la máscara. Esto incluye a sus amigos y a MJ, quienes han seguido adelante con sus vidas sin él.
Ahora, Peter es un universitario que vive completamente solo mientras intenta encontrar un equilibrio entre sus dos identidades.
La nueva amenaza de Spider-Man
En esta nueva película, Peter tendrá que enfrentarse a dos grandes desafíos. El primero es una mutación biológica incontrolable en su propio ADN; el segundo, un poderoso villano invisible para la mayoría de las personas.
Debido a estas alteraciones físicas, el arácnido se verá obligado a buscar la ayuda del Dr. Bruce Banner para intentar controlar su mutación.
Los nuevos personajes confirmados
Además de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon retomando sus papeles como Peter Parker, MJ y Ned, la película sumará a Sadie Sink, quien se rumora podría interpretar a Mayday Parker; Jon Bernthal como The Punisher; Tramell Tillman como William Metzger, un líder anti-mutantes; Michael Mando como Scorpion; y Mark Ruffalo retomando su papel como Hulk/Bruce Banner.
El elenco de la película en México
Recién iniciado el tour de promoción, el elenco anunció que la Ciudad de México será una de las paradas del Spidey World Tour.
Esto significa que parte del elenco principal, conformado por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y posiblemente Sadie Sink, podría visitar tierras mexicanas durante las próximas semanas previas al estreno de la película.
Fecha de estreno
La película tiene programado su estreno en los cines de México para el próximo 29 de julio de 2026.