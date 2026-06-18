Aunque todavía faltan varias semanas para su estreno, te contamos algunos de los datos que conocemos hasta ahora sobre la próxima aventura de Peter Parker.

¿En qué punto de la historia comenzará?

Además de una nueva amenaza, Peter deberá lidiar con una mutación biológica incontrolable que lo llevará a buscar la ayuda de Bruce Banner.

(Fotografía: Marvel - Todos los derechos reservados )

La historia se desarrollará cuatro años después de los acontecimientos de la última película. Peter Parker ahora combate el crimen a tiempo completo en un mundo que ya no recuerda quién es, al menos sin la máscara. Esto incluye a sus amigos y a MJ, quienes han seguido adelante con sus vidas sin él.

Ahora, Peter es un universitario que vive completamente solo mientras intenta encontrar un equilibrio entre sus dos identidades.

La nueva amenaza de Spider-Man

Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon regresan para esta nueva aventura, mientras que Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando y Sadie Sink se suman al elenco.

(Fotografía: Marvel - Todos los derechos reservados )

En esta nueva película, Peter tendrá que enfrentarse a dos grandes desafíos. El primero es una mutación biológica incontrolable en su propio ADN; el segundo, un poderoso villano invisible para la mayoría de las personas.

Debido a estas alteraciones físicas, el arácnido se verá obligado a buscar la ayuda del Dr. Bruce Banner para intentar controlar su mutación.

Los nuevos personajes confirmados