¿De qué tratará?

Aunque DreamWorks todavía mantiene gran parte de la historia bajo reserva, el primer avance revela que Shrek y Burro emprenderán una nueva aventura fuera de su zona de confort. Fiona también regresa y, por primera vez, veremos a los hijos de la pareja con un papel mucho más relevante dentro de la trama.

El tráiler muestra a la familia enfrentando una situación que incluso los lleva a terminar tras las rejas, mientras que una nueva amenaza parece alterar la tranquilidad de Muy Muy Lejano. Todo apunta a que la historia tendrá un enfoque más familiar y generacional, explorando la dinámica entre Shrek y sus hijos ya adolescentes.

Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy volverán a interpretar a Shrek, Fiona y Burro, reuniendo al elenco original de la franquicia.

(Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )

Los personajes que regresan

La buena noticia es que el elenco original vuelve casi por completo. Mike Myers regresa como Shrek, Cameron Diaz vuelve a interpretar a Fiona y Eddie Murphy retoma uno de los personajes más queridos de la franquicia, Burro.

La principal novedad es la llegada de Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona. Aunque el personaje ya había aparecido cuando era bebé en entregas anteriores, ahora tendrá una participación mucho más importante dentro de la historia.