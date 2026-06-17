Han pasado más de dos décadas desde que conocimos al ogro más famoso del cine y, aunque parecía que la historia había llegado a su fin, DreamWorks tiene otros planes. El primer tráiler de Shrek 5 ya está aquí y confirma que Shrek, Fiona y Burro regresan para una nueva aventura que busca conectar con quienes crecimos con la franquicia y con una nueva generación de espectadores.
'Shrek 5': lo que debes saber sobre el regreso del ogro más famoso del cine
Han pasado más de dos décadas desde que conocimos al ogro más famoso del cine y, aunque parecía que la historia había llegado a su fin, DreamWorks tiene otros planes. El primer tráiler de Shrek 5 ya está aquí y confirma que Shrek, Fiona y Burro regresan para una nueva aventura que busca conectar con quienes crecimos con la franquicia y con una nueva generación de espectadores.
¿De qué tratará?
Aunque DreamWorks todavía mantiene gran parte de la historia bajo reserva, el primer avance revela que Shrek y Burro emprenderán una nueva aventura fuera de su zona de confort. Fiona también regresa y, por primera vez, veremos a los hijos de la pareja con un papel mucho más relevante dentro de la trama.
El tráiler muestra a la familia enfrentando una situación que incluso los lleva a terminar tras las rejas, mientras que una nueva amenaza parece alterar la tranquilidad de Muy Muy Lejano. Todo apunta a que la historia tendrá un enfoque más familiar y generacional, explorando la dinámica entre Shrek y sus hijos ya adolescentes.
Los personajes que regresan
La buena noticia es que el elenco original vuelve casi por completo. Mike Myers regresa como Shrek, Cameron Diaz vuelve a interpretar a Fiona y Eddie Murphy retoma uno de los personajes más queridos de la franquicia, Burro.
La principal novedad es la llegada de Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona. Aunque el personaje ya había aparecido cuando era bebé en entregas anteriores, ahora tendrá una participación mucho más importante dentro de la historia.
Además, también se suman Marcello Hernández (Saturday Night Live) y Skyler Gisondo, quienes interpretarán a Fergus y Farkle, los hermanos de Felicia.
Un nuevo estilo visual que ya está dando de qué hablar
Más allá de la historia, uno de los temas que más conversación ha generado es el aspecto de los personajes. El nuevo tráiler muestra una actualización en la animación, con modelos más detallados y expresivos que los de las películas originales.
Mientras algunos fans celebran la evolución tecnológica de DreamWorks, otros consideran que el nuevo look se aleja demasiado de la estética que convirtió a Shrek en un fenómeno cultural. En cualquier caso, el debate ya está abierto y seguramente continuará hasta el estreno.
¿Cuándo se estrena
Shrek 5
en México?
La película llegará a los cines el 30 de junio de 2027, misma fecha prevista para su estreno internacional. Esto ocurre después de que DreamWorks decidiera mover el lanzamiento que originalmente estaba planeado para finales de 2026.