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Cine y TV

Daveigh Chase, actriz de ‘El Aro’ y ‘Lilo & Stitch’, muere a los 35 años

Mejor conocida por interpretar a Samara Morgan en ‘El Aro’ y por dar voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’, Daveigh Chase falleció a los 35 años debido a complicaciones de salud.
mié 17 junio 2026 09:37 PM
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Daveigh Chase, actriz conocida por interpretar a Samara Morgan en ‘El Aro’ y por dar voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’, falleció a los 35 años tras permanecer varios días hospitalizada en Los Ángeles.
 (Fotografía: Jason Merritt/Getty Images)

Si de niño fuiste fan de la personalidad de Lilo en ‘Lilo & Stitch’ o te aterrorizó Samara, la niña que salía de aquel pozo en ‘El Aro’, entonces conoces a Daveigh Chase, actriz que lamentablemente hoy falleció a los 35 años.

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La noticia de su fallecimiento fue revelada este día por su pareja. De acuerdo con la información compartida, la actriz murió luego de haber permanecido alrededor de una semana internada en un hospital de Los Ángeles.

Lo que se sabe hasta ahora es que Daveigh Chase sufrió diversos problemas relacionados con la desnutrición, motivo por el cual fue hospitalizada. Su fallecimiento se habría debido a una meningitis, enfermedad que provoca inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, así como a una grave infección en la sangre. Ambas condiciones desencadenaron un cuadro de sepsis.

La trayectoria de Daveigh Chase

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Del terror de ‘El Aro’ a la ternura de ‘Lilo & Stitch’, Daveigh Chase marcó a toda una generación con personajes inolvidables. Hoy se confirmó su fallecimiento a los 35 años.
 (Fotografía: Kevin Winter/Getty Images)

La actriz nació en julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y alcanzó la fama a principios de los años 2000 gracias a dos papeles muy importantes y completamente distintos entre sí. El primero fue al prestar su voz a Lilo en la película animada de Disney, ‘Lilo & Stitch’.

Posteriormente, pasó de un personaje dulce y entrañable a uno aterrador al interpretar a Samara Morgan, aquella joven que salía de la televisión para acabar con quienes veían una cinta maldita en ‘El Aro’, papel que compartió con Kelly Stables y la contorsionista Bonnie Morgan.

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Además de sus icónicos papeles en ‘El Aro’ y ‘Lilo & Stitch’, Daveigh Chase participó en ‘Donnie Darko’ y fue la voz en inglés de Chihiro en ‘El viaje de Chihiro’.
 (Fotografía: Jordan Strauss/Getty Images for Bethesda)

Sin embargo, esos no fueron sus únicos trabajos destacados. Chase también formó parte del elenco de ‘Donnie Darko’ y prestó su voz a otro personaje animado muy querido: Chihiro, en la versión en inglés de ‘El viaje de Chihiro’.

A pesar del éxito de estos papeles, la actriz decidió alejarse de los sets y de los reflectores. Con el paso de los años, se supo que atravesó distintos problemas personales, así como complicaciones de salud que mermaron su calidad de vida durante sus últimos años.

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