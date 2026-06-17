La noticia de su fallecimiento fue revelada este día por su pareja. De acuerdo con la información compartida, la actriz murió luego de haber permanecido alrededor de una semana internada en un hospital de Los Ángeles.

Lo que se sabe hasta ahora es que Daveigh Chase sufrió diversos problemas relacionados con la desnutrición, motivo por el cual fue hospitalizada. Su fallecimiento se habría debido a una meningitis, enfermedad que provoca inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, así como a una grave infección en la sangre. Ambas condiciones desencadenaron un cuadro de sepsis.

La trayectoria de Daveigh Chase

Del terror de ‘El Aro’ a la ternura de ‘Lilo & Stitch’, Daveigh Chase marcó a toda una generación con personajes inolvidables. Hoy se confirmó su fallecimiento a los 35 años.

(Fotografía: Kevin Winter/Getty Images)

La actriz nació en julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y alcanzó la fama a principios de los años 2000 gracias a dos papeles muy importantes y completamente distintos entre sí. El primero fue al prestar su voz a Lilo en la película animada de Disney, ‘Lilo & Stitch’.

Posteriormente, pasó de un personaje dulce y entrañable a uno aterrador al interpretar a Samara Morgan, aquella joven que salía de la televisión para acabar con quienes veían una cinta maldita en ‘El Aro’, papel que compartió con Kelly Stables y la contorsionista Bonnie Morgan.