'The Social Reckoning': el regreso al lado oscuro de Facebook ya tiene tráiler

La trama de

The Social Reckoning

A diferencia de la película original, que narraba el nacimiento de Facebook y el ascenso de Mark Zuckerberg, esta nueva entrega se enfoca en las consecuencias de este imperio tecnológico. La historia está inspirada en los Facebook Files, que si no estás muy relacionado con el tema es la investigación publicada por The Wall Street Journal que reveló documentos internos sobre el impacto de la plataforma en la salud mental, la desinformación y los procesos democráticos alrededor del mundo.

La trama sigue a Frances Haugen, exingeniera de Facebook convertida en denunciante, quien decide colaborar con el periodista Jeff Horwitz para exponer prácticas internas de la compañía. Haugen es interpretada por la ganadora del Oscar Mikey Madison, mientras que Jeremy Allen White da vida al reportero que ayudó a sacar la información a la luz.

Jeremy Strong interpreta a Mark Zuckerberg en una película que explora el impacto de las redes sociales en la desinformación, la salud mental y los procesos democráticos alrededor del mundo.

(Fotografía: IMDb)

Uno de los mayores atractivos del proyecto es Jeremy Strong, que seguro conoces por su trabajo en Succession, quien toma el relevo de Jesse Eisenberg para interpretar a un Zuckerberg más maduro, poderoso y cuestionado públicamente. El tráiler muestra al fundador de Facebook enfrentando audiencias en el Congreso y una creciente presión social por el impacto de su plataforma.

