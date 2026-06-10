Tras años de rumores, finalmente llegó el primer vistazo de The Social Reckoning, la nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin que funciona como una continuación de The Social Network (2010), una de las cintas más influyentes de la década pasada. La cinta ya estrenó su primer tráiler y, quizá es adelantarse mucho, pero con solo el elenco ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados de 2026.
'The Social Reckoning': el regreso al lado oscuro de Facebook ya tiene tráiler
La trama de
The Social Reckoning
A diferencia de la película original, que narraba el nacimiento de Facebook y el ascenso de Mark Zuckerberg, esta nueva entrega se enfoca en las consecuencias de este imperio tecnológico. La historia está inspirada en los Facebook Files, que si no estás muy relacionado con el tema es la investigación publicada por The Wall Street Journal que reveló documentos internos sobre el impacto de la plataforma en la salud mental, la desinformación y los procesos democráticos alrededor del mundo.
La trama sigue a Frances Haugen, exingeniera de Facebook convertida en denunciante, quien decide colaborar con el periodista Jeff Horwitz para exponer prácticas internas de la compañía. Haugen es interpretada por la ganadora del Oscar Mikey Madison, mientras que Jeremy Allen White da vida al reportero que ayudó a sacar la información a la luz.
Uno de los mayores atractivos del proyecto es Jeremy Strong, que seguro conoces por su trabajo en Succession, quien toma el relevo de Jesse Eisenberg para interpretar a un Zuckerberg más maduro, poderoso y cuestionado públicamente. El tráiler muestra al fundador de Facebook enfrentando audiencias en el Congreso y una creciente presión social por el impacto de su plataforma.
Además de Strong, Madison y White, el elenco incluye a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Bill Burr y Billy Magnussen.
Aunque David Fincher no regresa a la dirección, Aaron Sorkin asume el control creativo total del proyecto. El ganador del Oscar ha descrito la película como una historia sobre el poder de las plataformas digitales y las consecuencias que pueden tener cuando su influencia supera cualquier mecanismo de control.
The Social Reckoning llegará a los cines el próximo 9 de octubre de 2026 y, tras la recepción del tráiler, ya comienza a sonar como una de las películas con potencial para dominar la conversación cultural y la temporada de premios, solo basta recordar que The Social Network obtuvo tres premios Oscar: mejor guion adaptado, mejor banda sonora original y mejor montaje.