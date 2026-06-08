El hombre detrás del ícono: así será el nuevo documental de Jean-Michel Basquiat en Netflix

Titulado Jean-Michel, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca 2026 ofreciendo una mirada íntima al artista desde una perspectiva poco explorada: la de su propia familia.

Dirigido por Quinn Whitney Wilson y Viridiana Lieberman, el documental fue realizado con la participación y aprobación de los familiares de Basquiat, algo que sus creadores presentan como uno de los elementos distintivos del proyecto. No se trata solo de una reconstrucción de la leyenda del prodigio del arte que revolucionó la escena neoyorquina de los años ochenta, el documental quiere mostrar al ser humano detrás de la figura pública.

El documental reúne fotografías, obras y material de archivo nunca antes visto, además de entrevistas con familiares, amigos y personas cercanas al artista.

(Fotografía: Astrid Stawiarz)

Para lograrlo, la producción reúne entrevistas inéditas con familiares, amigos cercanos y personas que formaron parte de su entorno, además de incluir obras, fotografías y material de archivo nunca antes visto por el público.

Netflix adquirió los derechos del documental poco antes de su presentación en Tribeca, apostando por una de las producciones documentales sobre arte más esperadas del año. La plataforma todavía no ha revelado una fecha exacta de estreno, sin embargo, confirmó que llegará a todo el mundo este mismo año.