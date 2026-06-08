Pocas figuras del arte contemporáneo han alcanzado el estatus casi mitológico de Jean-Michel Basquiat. A casi cuatro décadas de su muerte, el artista neoyorquino sigue siendo una de las voces más influyentes del arte moderno, y ahora su historia llegará a Netflix en un documental que promete acercarse a la persona detrás del ícono.
El hombre detrás del ícono: así será el nuevo documental de Jean-Michel Basquiat en Netflix
Titulado Jean-Michel, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca 2026 ofreciendo una mirada íntima al artista desde una perspectiva poco explorada: la de su propia familia.
Dirigido por Quinn Whitney Wilson y Viridiana Lieberman, el documental fue realizado con la participación y aprobación de los familiares de Basquiat, algo que sus creadores presentan como uno de los elementos distintivos del proyecto. No se trata solo de una reconstrucción de la leyenda del prodigio del arte que revolucionó la escena neoyorquina de los años ochenta, el documental quiere mostrar al ser humano detrás de la figura pública.
Para lograrlo, la producción reúne entrevistas inéditas con familiares, amigos cercanos y personas que formaron parte de su entorno, además de incluir obras, fotografías y material de archivo nunca antes visto por el público.
Netflix adquirió los derechos del documental poco antes de su presentación en Tribeca, apostando por una de las producciones documentales sobre arte más esperadas del año. La plataforma todavía no ha revelado una fecha exacta de estreno, sin embargo, confirmó que llegará a todo el mundo este mismo año.
La relevancia de Basquiat dentro de la historia del arte resulta difícil de exagerar. Nacido en Brooklyn en 1960, el artista pasó de intervenir las calles de Nueva York con grafitis firmados como SAMO a convertirse en una de las figuras centrales del neoexpresionismo, construyendo una obra que mezcló referencias al jazz, la cultura afroamericana, la historia, el poder y la identidad.
Con Jean-Michel, Netflix ofrecerá algo más que un repaso cronológico de su carrera, este será un retrato cercano de un creador cuya influencia continúa expandiéndose décadas después de su fallecimiento, y cuya obra sigue definiendo la conversación cultural contemporánea.