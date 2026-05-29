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Cine y TV

‘Backrooms’ podría convertirse en el estreno más taquillero de A24

Con una preventa de 10.4 millones de dólares, 'Backrooms', de Kane Parsons, se perfila como uno de los mejores estrenos en la historia de A24.
vie 29 mayo 2026 08:13 PM
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La película de terror psicológico Backrooms ya hizo historia antes de llegar a los cines. Con una preventa de 10.4 millones de dólares, la ópera prima de Kane Parsons podría convertirse en el estreno más exitoso de A24.
 (Fotografía: A24)

Apenas ayer hablamos de cómo Kane Parsons se convirtió en el director más joven en firmar con la productora A24. Sin embargo, ese podría no ser su único hito, ya que también estaría en camino de convertir a Backrooms en el mayor éxito de taquilla de la compañía durante su primer fin de semana de estreno.

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La preventa cerró con 10.4 millones de dólares, una cifra que supera con creces la de otro de los grandes estrenos de A24, Civil War, dirigida por Alex Garland.

Sin embargo, el dato más importante sigue siendo el desempeño durante el primer fin de semana en cartelera. Actualmente, el récord lo tiene Marty Supreme, que gracias a su historia y, sobre todo, a la participación de Timothée Chalamet, logró recaudar 28.1 millones de dólares en sus primeros días de exhibición. Le sigue Civil War, que, si bien tuvo una sólida preventa, solo alcanzó 25.5 millones de dólares en su estreno.

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¿Qué tienen en común los espacios liminales, las creepypastas de internet y un director de apenas 21 años? La respuesta es Backrooms, una de las películas más esperadas del año.
 (Fotografía: A24)

Para Kane Parsons y su ópera prima, las expectativas parecen ser aún mayores. Se estima que Backrooms podría recaudar entre 40 y 50 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cifra que la convertiría en un enorme éxito tanto para la productora como para su joven director.

¿Qué hay detrás de

Backrooms

que la hace tan popular?

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En el caso de Backrooms, no estamos hablando de una historia política ni de la biografía de un personaje relacionado con el ping pong. La película de terror psicológico gira en torno a los llamados backrooms o espacios liminales, un concepto que ha ganado enorme popularidad en foros como Reddit y 4chan.

Los backrooms ya eran famosos mucho antes de que alguien pensara siquiera en hacer una película al sobre ellos.De hecho, se les considera una creepypasta o leyenda de internet gracias a una comunidad que fue agregando capas y elementos a la historia hasta convertirla en un fenómeno tan fascinante que parecía destinado a llegar a la pantalla grande.

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De YouTube a Hollywood. Kane Parsons pasó de crear videos virales inspirados en los backrooms a dirigir una producción de A24 protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve. (Fotografía: A24)

A esto se suma la curiosidad que genera el hecho de que su director sea un joven de apenas 21 años que comenzó su carrera en YouTube. La cereza del pastel es su elenco, que incluye al nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor, así como a Renate Reinsve, protagonista de Forjd, la película ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

De hecho, el simple hecho de que este tipo de figuras hayan decidido unirse al proyecto habla de la confianza que existe en él.

Y si seguimos hablando de terror, la película Obsession busca recaudar entre 15 y 20 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera, luego de haber superado ampliamente las expectativas durante su segunda semana de exhibición.

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