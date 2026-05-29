En el caso de Backrooms, no estamos hablando de una historia política ni de la biografía de un personaje relacionado con el ping pong. La película de terror psicológico gira en torno a los llamados backrooms o espacios liminales, un concepto que ha ganado enorme popularidad en foros como Reddit y 4chan.

Los backrooms ya eran famosos mucho antes de que alguien pensara siquiera en hacer una película al sobre ellos.De hecho, se les considera una creepypasta o leyenda de internet gracias a una comunidad que fue agregando capas y elementos a la historia hasta convertirla en un fenómeno tan fascinante que parecía destinado a llegar a la pantalla grande.

De YouTube a Hollywood. Kane Parsons pasó de crear videos virales inspirados en los backrooms a dirigir una producción de A24 protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve. (Fotografía: A24)

A esto se suma la curiosidad que genera el hecho de que su director sea un joven de apenas 21 años que comenzó su carrera en YouTube. La cereza del pastel es su elenco, que incluye al nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor, así como a Renate Reinsve, protagonista de Forjd, la película ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

De hecho, el simple hecho de que este tipo de figuras hayan decidido unirse al proyecto habla de la confianza que existe en él.

Y si seguimos hablando de terror, la película Obsession busca recaudar entre 15 y 20 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera, luego de haber superado ampliamente las expectativas durante su segunda semana de exhibición.