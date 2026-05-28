Inspirado por este universo, Parsons creó una atmósfera de terror liminal en Blender que, gracias a su enorme popularidad, lo llevó a convertirse en el director más joven en firmar con A24 para llevar su historia a la pantalla grande.

Se trata de toda una proeza para un joven creador de contenido que logró transformar su universo digital en una producción cinematográfica. De hecho, el director contó que compartió todos sus archivos con el departamento de arte de la película para construir un set de más de 30 mil pies cuadrados que, al verlo por primera vez, sintió como un espacio que ya conocía a la perfección.

‘Backrooms’ cuenta con un reparto de lujo, entre ellos Chiwetel Ejiofor (nominado al Oscar por ‘12 años de esclavitud’), Renate Reinsve (nominada por ‘Valor sentimental’), Finn Bennett (conocido por ‘True Detective’) y Lukita Maxwell (de la serie ‘Generation’).

‘Backrooms’ nació como un cortometraje found footage en YouTube y terminó convirtiéndose en una producción cinematográfica de A24 con Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve en el elenco.

(Fotografía: A24)

La historia sigue a Clark, un hombre que, tras ser expulsado de su hogar, descubre en el sótano de una tienda un acceso a una dimensión alternativa y opresiva, adentrándose en ella acompañado inesperadamente por su terapeuta.

Para esta historia, el horror corporal resulta innecesario. En su lugar hay quietud, espacios irreconocibles y música de fondo apenas perceptible; elementos que, en conjunto, logran provocar una profunda incomodidad.

El estreno de ‘Backrooms’ pone en evidencia cómo los fenómenos nacidos en internet están transformando las propuestas cinematográficas y culturales actuales. Parsons buscaba transmitir un terror psicológico en el que el miedo surge tanto del entorno físico como del mundo emocional del protagonista.

El fenómeno de ‘Backrooms’ demuestra cómo internet está cambiando el cine actual. Lo que comenzó como una leyenda urbana digital hoy llega a la pantalla grande de la mano de A24. (Fotografías: A24)

Llevar esta historia de internet a la pantalla grande también implicó cierta presión tanto para el director como para el elenco, especialmente por las expectativas del público. Aun así, la emoción alrededor del proyecto es enorme, y contar con el respaldo de A24 refuerza la expectativa de una película de gran calidad.

Por ahora, habrá que esperar las primeras críticas tras su fin de semana de estreno. Así que, si quieres sumarte a la conversación, ‘Backrooms’ llega a los cines este 28 de mayo.