No hace falta decir que estamos frente a una nueva generación de directores que le está dando un giro muy interesante al terror. Curiosamente, muchos de estos nuevos referentes tienen algo en común: comenzaron en plataformas como YouTube, creando contenido, para después llevar sus ideas a la pantalla grande. Recientemente hablamos de Curry Barker, director de ‘Obsession’; ahora es el turno de Kane Parsons, quien está detrás de ‘Backrooms’.
Él es Kane Parsons, el director más joven de A24 detrás de ‘Backrooms’
No hace falta decir que estamos frente a una nueva generación de directores que le está dando un giro muy interesante al terror. Curiosamente, muchos de estos nuevos referentes tienen algo en común: comenzaron en plataformas como YouTube, creando contenido, para después llevar sus ideas a la pantalla grande. Recientemente hablamos de Curry Barker, director de ‘Obsession’; ahora es el turno de Kane Parsons, quien está detrás de ‘Backrooms’.
Parsons tiene apenas 21 años y en internet es mejor conocido como Kane Pixels, famoso por crear una serie de videos en YouTube que él mismo desarrollaba utilizando herramientas digitales de edición.
Todo comenzó en 2017, cuando apenas tenía 12 años. Sin embargo, fue en 2022 cuando alcanzó mayor popularidad tras publicar un found footage (metraje encontrado al estilo de ‘La Bruja de Blair’) titulado ‘The Backrooms’, un cortometraje que rápidamente superó las 70 millones de reproducciones.
Ahora bien, si no has pasado demasiado tiempo en internet como para saber qué son los ‘Backrooms’, se trata de una creepypasta -o leyenda urbana digital- descrita como una dimensión laberíntica infinita compuesta por pasillos vacíos, habitaciones monótonas y luces fluorescentes.
El concepto apareció por primera vez en 2019 en 4chan y, poco después, la comunidad comenzó a expandirlo añadiendo distintos niveles, cada uno con una estética y reglas físicas diferentes, además de entidades de las que debes esconderte para sobrevivir.
Inspirado por este universo, Parsons creó una atmósfera de terror liminal en Blender que, gracias a su enorme popularidad, lo llevó a convertirse en el director más joven en firmar con A24 para llevar su historia a la pantalla grande.
Se trata de toda una proeza para un joven creador de contenido que logró transformar su universo digital en una producción cinematográfica. De hecho, el director contó que compartió todos sus archivos con el departamento de arte de la película para construir un set de más de 30 mil pies cuadrados que, al verlo por primera vez, sintió como un espacio que ya conocía a la perfección.
‘Backrooms’ cuenta con un reparto de lujo, entre ellos Chiwetel Ejiofor (nominado al Oscar por ‘12 años de esclavitud’), Renate Reinsve (nominada por ‘Valor sentimental’), Finn Bennett (conocido por ‘True Detective’) y Lukita Maxwell (de la serie ‘Generation’).
La historia sigue a Clark, un hombre que, tras ser expulsado de su hogar, descubre en el sótano de una tienda un acceso a una dimensión alternativa y opresiva, adentrándose en ella acompañado inesperadamente por su terapeuta.
Para esta historia, el horror corporal resulta innecesario. En su lugar hay quietud, espacios irreconocibles y música de fondo apenas perceptible; elementos que, en conjunto, logran provocar una profunda incomodidad.
El estreno de ‘Backrooms’ pone en evidencia cómo los fenómenos nacidos en internet están transformando las propuestas cinematográficas y culturales actuales. Parsons buscaba transmitir un terror psicológico en el que el miedo surge tanto del entorno físico como del mundo emocional del protagonista.
Llevar esta historia de internet a la pantalla grande también implicó cierta presión tanto para el director como para el elenco, especialmente por las expectativas del público. Aun así, la emoción alrededor del proyecto es enorme, y contar con el respaldo de A24 refuerza la expectativa de una película de gran calidad.
Por ahora, habrá que esperar las primeras críticas tras su fin de semana de estreno. Así que, si quieres sumarte a la conversación, ‘Backrooms’ llega a los cines este 28 de mayo.