Los robos a grandes museos no solo existen en las películas. El 19 de octubre de 2025 pasó lo impensable: cuatro ladrones robaron nueve joyas de la Corona francesa, piezas invaluables de las que nunca más se supo.
Si el robo del Louvre ya parecía una película, ahora realmente lo será
El caso fue insólito. Duró menos de cuatro minutos, ocurrió a plena luz del día y los ladrones llegaron en motocicletas. Entraron por la Galería Apolo usando un montacargas, forzaron las ventanas y lograron robar joyas valuadas en 88 millones de euros. Al huir, dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, mientras que el resto de las piezas continúa desaparecido.
El robo del Louvre fue tan insólito que llegará al cine
Cada uno de estos detalles convierte la historia en la candidata perfecta para una adaptación cinematográfica, y así será. Además de una película, también llegará una serie basada en el libro escrito por tres periodistas.
Los derechos de adaptación de Main basse sur le Louvre fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que será dirigido por Romain Gavras, y a un productor británico para desarrollar la serie documental.
En el libro, los periodistas Jean-Michel Décugis (del diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) y Nicolas Torrent (Paris Match) relatan cómo los llamados “ladrones de domingo” lograron ejecutar un acto inaudito para una época marcada por cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad de alta tecnología.
El drama continuó durante meses y, como era de esperarse, desató una crisis dentro del Museo del Louvre que terminó con el reemplazo de su presidenta, Laurence des Cars.
Siete meses de investigación y la detención de los principales sospechosos no han acercado a las autoridades a la ubicación de las joyas. Su paradero se convirtió en un enigma que ha desconcertado al mundo entero.
Según los autores, este caso demuestra que el robo de obras de arte se ha convertido en un negocio más dentro del crimen organizado y que, en cierto sentido, fue “desacralizado”.