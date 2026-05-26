El caso fue insólito. Duró menos de cuatro minutos, ocurrió a plena luz del día y los ladrones llegaron en motocicletas. Entraron por la Galería Apolo usando un montacargas, forzaron las ventanas y lograron robar joyas valuadas en 88 millones de euros. Al huir, dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, mientras que el resto de las piezas continúa desaparecido.

El robo del Louvre fue tan insólito que llegará al cine

Motocicletas, un montacargas y 88 millones de euros en joyas robadas. El caso que sacudió al Louvre será adaptado como película y serie documental. (Fotografía: Lemaret Pierricks)

Cada uno de estos detalles convierte la historia en la candidata perfecta para una adaptación cinematográfica, y así será. Además de una película, también llegará una serie basada en el libro escrito por tres periodistas.

Los derechos de adaptación de Main basse sur le Louvre fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que será dirigido por Romain Gavras, y a un productor británico para desarrollar la serie documental.

En el libro, los periodistas Jean-Michel Décugis (del diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) y Nicolas Torrent (Paris Match) relatan cómo los llamados “ladrones de domingo” lograron ejecutar un acto inaudito para una época marcada por cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad de alta tecnología.