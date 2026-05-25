Esta semana se estrenó Obsession, una película que, haciéndole honor a su nombre, se ha convertido en la nueva obsesión del público, especialmente de aquellos amantes del horror que no le temen a unos cuantos gritos, sangre y traumas, o sí, pero los disfrutan.
‘Obsession’ se convierte en la nueva obsesión para los amantes del cine de horror
Esta semana se estrenó Obsession, una película que, haciéndole honor a su nombre, se ha convertido en la nueva obsesión del público, especialmente de aquellos amantes del horror que no le temen a unos cuantos gritos, sangre y traumas, o sí, pero los disfrutan.
Este perfecto ejemplo del horror moderno fue escrito y dirigido por Curry Barker, una joven promesa del género que, con apenas 26 años, ya se había hecho de un nombre al formar parte del dúo de comedia en YouTube That’s a Bad Idea, junto a Cooper Tomlinson, para después dar el salto al lado más traumático con Milk & Serial y Warning.
Sin embargo, no podemos atribuir el éxito de Obsession únicamente a que Barker supo leer a su generación y crear una película de horror que combina distintos temas capaces de conectar con el público. Su elenco, conformado también por jóvenes promesas, Michael Johnston, Inde Navarrete y Cooper Tomlinson, son quienes logran construir una atmósfera que atrapa y aterra al mismo tiempo.
La trama de
Obsession
sin spoilers
Obsession gira en torno a Bear, un joven enamorado de su mejor amiga, Nikki, a quien nunca se atreve a confesarle sus sentimientos. En lugar de hacerlo, pide un deseo que altera el comportamiento de Nikki y desencadena consecuencias llenas de sangre y sustos.
Con una historia sólida, aunque con algunos tropiezos, temas que nunca fallan como las relaciones amorosas, y recursos inquietantes como el uncanny valley, no podemos negar que otro de los grandes aciertos de Obsession es la actuación de Inde Navarrete.
Inde entrega una interpretación sorprendente, cruda, aterradora y trágica, logrando que empatices con su personaje y, al mismo tiempo, te sientas perturbado cada vez que aparece en pantalla.
En esta ocasión, tanto la crítica especializada como la audiencia parecen estar de acuerdo: la cinta cuenta con un 95% de aprobación y buenas calificaciones en IMDb, algo poco habitual dentro del cine de terror y todavía más en el debut de Curry Barker en la gran pantalla.
Obsession se ha convertido en una de esas películas de bajo presupuesto que terminan siendo un éxito inesperado, demostrando que el cine de horror sigue siendo uno de los géneros más efectivos para el cine independiente, gracias a la libertad creativa que ofrece y a las pocas reglas que lo limitan.
Por otro lado, Curry Barker demuestra que su talento era demasiado grande para quedarse únicamente en YouTube y sigue los pasos de figuras como Zach Cregger (Barbarian y Weapons) y Jordan Peele (¡Huye! y Us), quienes también dieron el salto de la comedia al horror con gran éxito.