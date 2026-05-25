Inde Navarrete entrega una de las actuaciones más inquietantes del año en Obsession, una película que mezcla trauma psicológico, horror corporal y tensión emocional. (Still: IMDb)

Con una historia sólida, aunque con algunos tropiezos, temas que nunca fallan como las relaciones amorosas, y recursos inquietantes como el uncanny valley, no podemos negar que otro de los grandes aciertos de Obsession es la actuación de Inde Navarrete.

Inde entrega una interpretación sorprendente, cruda, aterradora y trágica, logrando que empatices con su personaje y, al mismo tiempo, te sientas perturbado cada vez que aparece en pantalla.

En esta ocasión, tanto la crítica especializada como la audiencia parecen estar de acuerdo: la cinta cuenta con un 95% de aprobación y buenas calificaciones en IMDb, algo poco habitual dentro del cine de terror y todavía más en el debut de Curry Barker en la gran pantalla.

De YouTube al cine de horror: Curry Baker sigue los pasos de Jordan Peele y Zach Cregger con Obsession, un inesperado éxito indie que ya obsesionó al público y la crítica.

(Fotografía: Gareth Cattermole)

Obsession se ha convertido en una de esas películas de bajo presupuesto que terminan siendo un éxito inesperado, demostrando que el cine de horror sigue siendo uno de los géneros más efectivos para el cine independiente, gracias a la libertad creativa que ofrece y a las pocas reglas que lo limitan.

Por otro lado, Curry Barker demuestra que su talento era demasiado grande para quedarse únicamente en YouTube y sigue los pasos de figuras como Zach Cregger (Barbarian y Weapons) y Jordan Peele (¡Huye! y Us), quienes también dieron el salto de la comedia al horror con gran éxito.