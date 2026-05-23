John Krasinski: “Siempre me ha gustado la idea de que exista alguien así en el mundo real. Un héroe humano, íntegro y real, no alguien con capa o superpoderes”.

La película retoma la historia un año y medio después del final de la cuarta temporada. Jack decidió alejarse de la CIA para intentar tener una vida normal, aunque pronto descubre que no sabe vivir lejos del conflicto ni de la necesidad de ayudar.

“Para él, la vida real no significa nada si no puede contribuir o hacer algo por la seguridad del mundo”, explica el actor.

La relación entre Jack y Greer toma otro rumbo

Uno de los puntos centrales de Guerra Fantasma es la relación entre Jack Ryan y James Greer, interpretado nuevamente por Wendell Pierce (Fotografía: Prime Video )

Uno de los puntos centrales de Guerra Fantasma es la relación entre Jack Ryan y James Greer, interpretado nuevamente por Wendell Pierce. Lo que antes era una alianza inquebrantable ahora comienza a fracturarse.

Háblanos un poco de la historia entre Jack y Greer en esta película.

John Krasinski: “Siempre he pensado que la verdadera historia de amor de Jack Ryan es la relación entre Greer y Jack. En esta película, por primera vez, sus convicciones chocan directamente”.

Krasinski también habló sobre el regreso de Michael Kelly como Mike November, personaje que describe como uno de los elementos más auténticos y divertidos dentro de la franquicia.

“Mike siempre está ahí para Jack. Cuando todo sale mal, es la persona en la que Greer más confía para protegerlo”.

Sienna Miller y una nueva alianza internacional

Sienna Miller se suma al universo de Jack Ryan como Emma Marlow, una agente del MI6 clave en la nueva misión. (Fotografía: Prime Video )

La nueva película introduce además a Emma Marlow, una agente del MI6 interpretada por Sienna Miller, quien se convierte en una pieza clave dentro de la historia.

¿Cómo nació el personaje de Emma?

John Krasinski: “He admirado a Sienna durante muchísimo tiempo. Una noche le pregunté si le interesaría participar y dijo que sí. En ese momento empecé a imaginar el personaje”.

La participación de Emma también abre la puerta a una colaboración entre la CIA y el MI6, algo que Krasinski considera uno de los aspectos más interesantes de esta nueva etapa de la franquicia.

Un villano que pone a prueba las reglas

Otro de los personajes clave es Crown, interpretado por Max Beesley. Más que un villano tradicional, Krasinski explica que querían construir a alguien capaz de hacer dudar al espectador.

“Queríamos que fuera encantador y convincente. Que pudiera hacerte pensar que, quizá, romper las reglas sí podría salvar al mundo”, comenta sobre el personaje.

Esa idea conecta directamente con el conflicto principal de la película: hasta dónde vale la pena llegar para conseguir un objetivo.

Acción más intensa y una sensación constante de peligro

Para John Krasinski, la verdadera historia de amor dentro de Jack Ryan siempre ha sido la relación entre Jack y Greer. (Fotografía: Prime Video )

En comparación con la serie, Guerra Fantasma concentra la tensión en poco más de 100 minutos, haciendo que cada secuencia se sienta más urgente.

¿Cómo subieron el nivel de las escenas de acción?

John Krasinski:“En una película todo se siente como una bomba a punto de explotar. Las secuencias de acción son más intensas porque están mucho más concentradas dentro de la historia”.

Y aunque la acción ocupa un lugar importante, Krasinski insiste en que el corazón de la película sigue siendo el mismo: mostrar a una persona común enfrentándose a situaciones extraordinarias.

¿Qué esperas que conecte con la audiencia?

John Krasinski: “Espero que la gente conecte con Jack Ryan porque es una persona real. Alguien dispuesto a arriesgar su vida por los demás”.

Con Jack Ryan: Guerra Fantasma, la franquicia encuentra una nueva dimensión: más cinematográfica, más emocional y mucho más intensa. Pero, detrás de las persecuciones, las conspiraciones y las explosiones, la película sigue apostando por algo mucho más simple y poderoso: un héroe profundamente humano.

