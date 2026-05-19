Su estilo es transgresor, inconfundible y profundamente personal. Sus películas suelen combinar melodrama, humor negro y una vibrante saturación de colores, especialmente el rojo.

Con todo esto, resulta difícil creer que Almodóvar nunca haya ganado la Palma de Oro en Cannes. Sus obras han obtenido premios a mejor actor, mejor guión e interpretación femenina, pero el máximo galardón del festival francés sigue resistiéndosele.

De Todo sobre mi madre a Amarga Navidad: Pedro Almodóvar ha competido siete veces por la Palma de Oro, pero el premio más importante de Cannes sigue resistiéndosele.

(Fotografía: John Phillips)

Un repaso por las películas más destacadas presentadas en Cannes

Todo sobre mi madre

(1999)

Todo apuntaba a que obtendría la Palma de Oro; sin embargo, el premio fue para Rosetta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Aun así, Almodóvar recibió el reconocimiento a mejor dirección.

Esto no decepcionó al director, quien ha dicho guardar un “recuerdo maravilloso” de una película que conquistó tanto al público como a la crítica.

Volver

(2006)

Aquel año, El viento que agita la cebada, de Ken Loach, fue la cinta que le arrebató el premio. Volver obtuvo el galardón a mejor guión y el premio colectivo a la mejor interpretación femenina, en el que figuraban, entre otras, Penélope Cruz y Carmen Maura.