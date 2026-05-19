Difícilmente alguien que se considere amante del cine no sabe quién es Pedro Almodóvar, pero, por si hay algún despistado, basta decir que es el cineasta español más aclamado internacionalmente y un símbolo cultural que, junto con su obra, representa la modernidad de España.
Todas las veces en las que Pedro Almodóvar ha buscado la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes
Difícilmente alguien que se considere amante del cine no sabe quién es Pedro Almodóvar, pero, por si hay algún despistado, basta decir que es el cineasta español más aclamado internacionalmente y un símbolo cultural que, junto con su obra, representa la modernidad de España.
Su estilo es transgresor, inconfundible y profundamente personal. Sus películas suelen combinar melodrama, humor negro y una vibrante saturación de colores, especialmente el rojo.
Con todo esto, resulta difícil creer que Almodóvar nunca haya ganado la Palma de Oro en Cannes. Sus obras han obtenido premios a mejor actor, mejor guión e interpretación femenina, pero el máximo galardón del festival francés sigue resistiéndosele.
Un repaso por las películas más destacadas presentadas en Cannes
Todo sobre mi madre
(1999)
Todo apuntaba a que obtendría la Palma de Oro; sin embargo, el premio fue para Rosetta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Aun así, Almodóvar recibió el reconocimiento a mejor dirección.
Esto no decepcionó al director, quien ha dicho guardar un “recuerdo maravilloso” de una película que conquistó tanto al público como a la crítica.
Volver
(2006)
Aquel año, El viento que agita la cebada, de Ken Loach, fue la cinta que le arrebató el premio. Volver obtuvo el galardón a mejor guión y el premio colectivo a la mejor interpretación femenina, en el que figuraban, entre otras, Penélope Cruz y Carmen Maura.
Los abrazos rotos
(2009)
Tres años más tarde, Almodóvar regresó a Cannes junto a Penélope Cruz, su actriz fetiche. En aquella edición competían directores como Quentin Tarantino, Ken Loach, Elia Suleiman y Marco Bellocchio, pero la Palma de Oro terminó en manos de La cinta blanca, del austríaco Michael Haneke.
La piel que habito
(2011)
Esta vez, sin Penélope Cruz, el español presentó esta película protagonizada por Elena Anaya y Antonio Banderas. En la selección oficial destacaban nuevamente cineastas habituales del certamen, como los hermanos Dardenne y Terrence Malick, quienes finalmente se llevó la Palma de Oro con El árbol de la vida.
Julieta
(2016)
Una vez más, Almodóvar compitió contra los hermanos Dardenne y Ken Loach, además de nombres como Kleber Mendonça Filho, Xavier Dolan y Jim Jarmusch. Finalmente, el británico Ken Loach se llevó la Palma de Oro por segunda ocasión con su drama social Yo, Daniel Blake.
Dolor y gloria
(2019)
Con dos de sus colaboradores más cercanos, Penélope Cruz y Antonio Banderas, Almodóvar presentó quizá su obra más introspectiva. En ella, Banderas interpreta a un cineasta solitario en el crepúsculo de su carrera, mientras Cruz encarna a la madre del director.
Ese año, la cinta de Almodóvar figuraba entre las grandes favoritas para ganar, hasta que, en los últimos días del festival, se proyectó Parásitos, de Bong Joon-ho. El thriller surcoreano terminó llevándose la Palma de Oro y más tarde haría historia en los Oscar.
Banderas no ocultó cierta “amargura” porque su mentor no fuera premiado en Cannes, aunque él sí obtuvo el galardón a mejor interpretación masculina.
Amarga Navidad
(2026)
Saltamos hasta este año, en el que Almodóvar regresa con una cinta centrada en un cineasta con problemas de inspiración, interpretado por Leonardo Sbaraglia. Completan el reparto Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón.
Entre espectaculares paisajes de Lanzarote, en las Islas Canarias, la historia invita a reflexionar sobre la autoficción y el uso que hacen los creadores de la realidad de su entorno en sus obras.
¿Será esta la película que finalmente le dé la preciada Palma de Oro?
Con información de AFP