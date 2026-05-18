En 'Top Gun', Tom Cruise quiso regresó para dar un cierre a la historia de Pete "Maverick" Mitchell y honrar la franquicia. (Fotografías: Paramount)

¿Qué tiene que ver esto con el miedo al fracaso? El problema, en muchas ocasiones, es económico. Producir una película puede costar cientos de millones de dólares; por tanto, apostar por algo conocido y con lo que el público ya tiene una conexión parece ser el camino más seguro.

Básicamente, un remake de una franquicia conocida tiene menos riesgo que una historia completamente original, especialmente desde que aparecieron las plataformas de streaming y ahora existe mucha más competencia, además de tiempos de producción mucho más cortos.

Entonces, ¿el problema es creativo o económico?

Habrá casos en los que el problema sea meramente creativo, pero, en la mayoría, se trata de un tema económico. Las ideas originales sí existen, lo que pasa es que los estudios ya no quieren financiar películas cuyo éxito no está asegurado.

Una película original puede costar desde miles hasta millones de dólares. Lanzar al mercado un producto con el que el público no conecte puede traducirse en pérdidas catastróficas.

Mientras que los estudio temen apostar por historias originales, estas están demostrando que pueden ser grandes éxitos. (Fotografías: Warner Bros)

Eso sí, una historia original no está exenta de convertirse en un éxito inesperado. Algunos ejemplos son: 'El Origen' de Christopher Nolan, '¡Huye!' de Jordan Peele o 'Everything Everywhere All at Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, sin olvidar el cine de terror, que en los últimos años nos ha entregado joyas como 'Weapons' de Zach Cregger, 'Bring Her Back' de los hermanos Danny Philippou y Michael Philippou o 'Sinners' de

Ryan Coogler.

La nostalgia ya no vende como antes

Pero, como bien dijimos, aunque en un inicio los remakes o live actions le daban una nueva mirada a las historias, pronto comenzaron a ser criticados por sentirse vacíos o forzados. Básicamente, el nombre vende, pero no hay nada nuevo que decir.

¿Cuánto tiempo podrá Hollywood sostener una industria basada en revivir recuerdos? No lo sabemos. La nostalgia seguirá vendiendo, pero todo tiene un límite, y el público ya comenzó a dejar de emocionarse frente a tantas versiones de algo que ya vio.