¿Has notado que, de unos años para acá, parece que ya no hay ideas originales en el cine? No eres solo tú. Hubo un tiempo en el que ir al cine significaba descubrir historias nuevas, personajes recién creados y mundos hasta ese momento desconocidos, ahora, en cambio, la cartelera parece no ofrecer nada diferente.
Nostalgia o falta de ideas: la obsesión de Hollywood por revivir clásicos
Hoy, ir al cine o ver una película en streaming significa encontrarse con versiones live action de clásicos animados, remakes, secuelas innecesarias, reboots que nadie pidió o spin-offs. Hay algo claro en todo esto: Hollywood está obsesionado con el pasado y, lastimosamente, eso ya no está siendo suficiente para los espectadores.
Antes era innovador, una forma de volver a ver las historias que amamos con algún twist (personajes no animados o nuevos). Hoy es un claro indicador de que la industria está atrapada entre la nostalgia y el miedo a que las historias originales fracasen.
La nostalgia en el cine sí vende
Sí, lo queramos aceptar o no, la nostalgia es invaluable: crea una conexión inmediata. Por eso las secuelas existen, para llevarnos nuevamente a los mundos que tanto amamos y lo mismo sucede con los live action, que revivieron el amor que teníamos por películas animadas de nuestra infancia. Como espectadores, ya conocemos las historias, reconocemos a los personajes y, sobre todo, renace ese vínculo emocional que ya existía.
¿Qué tiene que ver esto con el miedo al fracaso? El problema, en muchas ocasiones, es económico. Producir una película puede costar cientos de millones de dólares; por tanto, apostar por algo conocido y con lo que el público ya tiene una conexión parece ser el camino más seguro.
Básicamente, un remake de una franquicia conocida tiene menos riesgo que una historia completamente original, especialmente desde que aparecieron las plataformas de streaming y ahora existe mucha más competencia, además de tiempos de producción mucho más cortos.
Entonces, ¿el problema es creativo o económico?
Habrá casos en los que el problema sea meramente creativo, pero, en la mayoría, se trata de un tema económico. Las ideas originales sí existen, lo que pasa es que los estudios ya no quieren financiar películas cuyo éxito no está asegurado.
Una película original puede costar desde miles hasta millones de dólares. Lanzar al mercado un producto con el que el público no conecte puede traducirse en pérdidas catastróficas.
Eso sí, una historia original no está exenta de convertirse en un éxito inesperado. Algunos ejemplos son: 'El Origen' de Christopher Nolan, '¡Huye!' de Jordan Peele o 'Everything Everywhere All at Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, sin olvidar el cine de terror, que en los últimos años nos ha entregado joyas como 'Weapons' de Zach Cregger, 'Bring Her Back' de los hermanos Danny Philippou y Michael Philippou o 'Sinners' de
Ryan Coogler.
La nostalgia ya no vende como antes
Pero, como bien dijimos, aunque en un inicio los remakes o live actions le daban una nueva mirada a las historias, pronto comenzaron a ser criticados por sentirse vacíos o forzados. Básicamente, el nombre vende, pero no hay nada nuevo que decir.
¿Cuánto tiempo podrá Hollywood sostener una industria basada en revivir recuerdos? No lo sabemos. La nostalgia seguirá vendiendo, pero todo tiene un límite, y el público ya comenzó a dejar de emocionarse frente a tantas versiones de algo que ya vio.